Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-350

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и инструкцию по эксплуатации.
На верхней грани расположен блок управления с цифровым дисплеем. Каждая кнопка сопровождается информацией на русском языке, за счет этого упрощается как начальное усвоение, так и последующая эксплуатация.
Включение и изменение интенсивности компрессии, режима массажа, включение подогрева, выбор таймера для проведения процедуры. Контролировать можно при помощи дисплея и группы индикаторов.
Рабочая зона под углом, здесь две ниши в которые погружаются стопы. Чехол из ткани при необходимости очистки можно будет снять, держится на молнии.
На основании у HELST HML-350 пластиковые ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение по полу. Нанесена наклейка с общими техническими данными.
Для работы требует подключения адаптера питания. Комплектный с запасом по длине кабеля, позволяя разместить на удалении от розетки.
Подходит массажер под разный размер стопы, для проведения процедуры погружаются в ниши. Доступна регулировка компрессии и силы масажа. По личным впечатлениям, начать лучше с минимальных, а уже привыкнув повысить. Потому что даже на начальных уровнях, проминание было ощутимо. Более расслабляющих при использовании только компрессии.
При этом сам эффект расслабления ощущается уже после первой процедуры. Это касается как снятия самой усталости и напряжения, но и общего состояния организма. Можно удобно откинуться на кресле или диване, насладиться процедурой и забыть про напряженный рабочий день.