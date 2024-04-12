Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-350

Чаще всего именно ноги в конце рабочего дня напоминают о себе усталостью и отечностью, ухудшая общее состояние и настроение. Изучаемый сегодня HELST HML-350 позволит снять усталость и порадует ощущением расслабления. Эта модель поддерживает три режима массажа с пятью уровнями мощности, таймером, подогревом и компрессионым массажем.

HELST HML-350

Комплектация

HELST HML-350

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и инструкцию по эксплуатации.

HELST HML-350

HELST HML-350 обзор

Внешний вид

Выполнен в виде капсулы из пластика черного цвета с матовым покрытием, практично – не пачкается и легко обслуживается. Вес чуть более 3 килограммов и его без проблем можно переносить с места на место.

HELST HML-350

На верхней грани расположен блок управления с цифровым дисплеем. Каждая кнопка сопровождается информацией на русском языке, за счет этого упрощается как начальное усвоение, так и последующая эксплуатация.

HELST HML-350

Включение и изменение интенсивности компрессии, режима массажа, включение подогрева, выбор таймера для проведения процедуры. Контролировать можно при помощи дисплея и группы индикаторов.

HELST HML-350

Рабочая зона под углом, здесь две ниши в которые погружаются стопы. Чехол из ткани при необходимости очистки можно будет снять, держится на молнии.

HELST HML-350

На основании у HELST HML-350 пластиковые ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение по полу. Нанесена наклейка с общими техническими данными.

HELST HML-350

Для работы требует подключения адаптера питания. Комплектный с запасом по длине кабеля, позволяя разместить на удалении от розетки.

HELST HML-350

Тесты

Приступить к эксплуатации можно сразу после распаковки. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и доступные режимы, но в целом все и так интуитивно понятно. В зависимости от режима и настроек используется сочетание акупунктурного, компрессионного и массажа Шиацу с подключаемым обогревом.

HELST HML-350

Подходит массажер под разный размер стопы, для проведения процедуры погружаются в ниши. Доступна регулировка компрессии и силы масажа. По личным впечатлениям, начать лучше с минимальных, а уже привыкнув повысить. Потому что даже на начальных уровнях, проминание было ощутимо. Более расслабляющих при использовании только компрессии.

HELST HML-350

При этом сам эффект расслабления ощущается уже после первой процедуры. Это касается как снятия самой усталости и напряжения, но и общего состояния организма. Можно удобно откинуться на кресле или диване, насладиться процедурой и забыть про напряженный рабочий день.

Итоги

HELST HML-350 – массажер для ног с пять уровнями мощностями, компрессией, массажем Шиацу и подогревом. Простота эксплуатации, выбор режимов работы, аккуратное внешнее исполнение. Отличный вариант для тог чтобы расслабиться и снять усталость, а заодно и улучшить общее самочувствие.
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