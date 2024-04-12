Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-350

Чаще всего именно ноги в конце рабочего дня напоминают о себе усталостью и отечностью, ухудшая общее состояние и настроение. Изучаемый сегодня HELST HML-350 позволит снять усталость и порадует ощущением расслабления. Эта модель поддерживает три режима массажа с пятью уровнями мощности, таймером, подогревом и компрессионым массажем.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и инструкцию по эксплуатации.

HELST HML-350 обзор

Внешний вид

Выполнен в виде капсулы из пластика черного цвета с матовым покрытием, практично – не пачкается и легко обслуживается. Вес чуть более 3 килограммов и его без проблем можно переносить с места на место.

На верхней грани расположен блок управления с цифровым дисплеем. Каждая кнопка сопровождается информацией на русском языке, за счет этого упрощается как начальное усвоение, так и последующая эксплуатация.

Включение и изменение интенсивности компрессии, режима массажа, включение подогрева, выбор таймера для проведения процедуры. Контролировать можно при помощи дисплея и группы индикаторов.

Рабочая зона под углом, здесь две ниши в которые погружаются стопы. Чехол из ткани при необходимости очистки можно будет снять, держится на молнии.

На основании у HELST HML-350 пластиковые ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение по полу. Нанесена наклейка с общими техническими данными.

Для работы требует подключения адаптера питания. Комплектный с запасом по длине кабеля, позволяя разместить на удалении от розетки.

Тесты

Приступить к эксплуатации можно сразу после распаковки. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и доступные режимы, но в целом все и так интуитивно понятно. В зависимости от режима и настроек используется сочетание акупунктурного, компрессионного и массажа Шиацу с подключаемым обогревом.

Подходит массажер под разный размер стопы, для проведения процедуры погружаются в ниши. Доступна регулировка компрессии и силы масажа. По личным впечатлениям, начать лучше с минимальных, а уже привыкнув повысить. Потому что даже на начальных уровнях, проминание было ощутимо. Более расслабляющих при использовании только компрессии.

Итоги

При этом сам эффект расслабления ощущается уже после первой процедуры. Это касается как снятия самой усталости и напряжения, но и общего состояния организма. Можно удобно откинуться на кресле или диване, насладиться процедурой и забыть про напряженный рабочий день.HELST HML-350 – массажер для ног с пять уровнями мощностями, компрессией, массажем Шиацу и подогревом. Простота эксплуатации, выбор режимов работы, аккуратное внешнее исполнение. Отличный вариант для тог чтобы расслабиться и снять усталость, а заодно и улучшить общее самочувствие.