Стильный массажер для голеней и стоп. Обзор HELST HML-700…

Прогревание и массаж ног еще с давних времен позволяло снять усталость и улучшим самочувствие. Изучаемый сегодня пуфик-массажер HELST HML-700 проводит массаж стоп, лифодренажный массаж икр и инфракрасный прогрев. Помимо этого он является элементом интерьера с функцией подогрева в закрытом виде.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя из неокрашенного картона, внутренняя с полиграфией. Приведены подробные данные по поддерживаемым режимам работы и характеристикам. Комплект включает адаптер питания в розетку, инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Внешний вид

Выполнен массажер в виде пуфика с мягкой обивкой. В сложенном состоянии ничем не выделяется из интерьера и не привлекает к себе внимание. Выглядит симпатично.

Верхняя часть с аккуратным стежком в виде сетки. В центральной части компактный логотип бренда и тут же язычок за который можно будет тянуть открывая крышку.

При этом им также можно и пользоваться как функциональным предметом интерьера, например, подвинув к креслу удобно расположить ноги, расслабившись. В таком положении можно включить нагрев, расслабив ноги в течение или после рабочего дня.

В рабочее положение преображается поворотом крышки на 90 градусов. Ее внутренняя часть рассчитана под размещение икр, а основание стоп.

В основание стопы погружаются полностью. Внутри вращающиеся валики и элементы инфракрасного нагрева. Все части которые будут контактировать с ногами мягкие, выполнены из ткани.

Панель управления расположена по центру. На ней пять кнопок с подсветкой и индикаторами, отображающими активный в данный момент режим работы.

На основании скрывается складываемая пластиковая ручка, которую можно будет использовать при переноске пуфика HELST HML-700 с места на место. Две прорезиненные ножки, исключающие скольжение и смещение во время работы.

На боковой грани гнездо питания, под комплектный адаптер, подключаемый в розетке. Есть кнопка для включения нагрева в сложенном состоянии и соответствующий индикатор.

Тесты

Здесь используется целый комплекс элементов для проведения процедур. Для стоп это валики с выступами, имитирующими иголки для проведения массажа Шиацу и акупунктурного. При его проведении стимулируются точки, а на ногах их расположено много. Помимо этого можно выбрать интенсивность вибрации и компрессии.

Процедура может проводиться с инфракрасным нагревом или без него. Она снимает напряжение и усталость в ногах. Улучшается крово- и лимфообращение. Снимается отечность. Заметная разминка ног и суставов. Проводили массаж как в завершении дня, так и после проведения утренней кардиотренировки.

В нашем случае это актуально еще и из-за малоактивного образа жизни, когда основную часть проводим за экраном монитора. В этом случае HELST HML-700 частично компенсирует такое отсутствие активности. Снижает риск возникновения заболеваний.

Итоги

В сложенном состоянии пуфик использовали во время работы за ноутбуком. Удобно расположившись в кресле можно расслабить ноги, выпрямив их на нем.HELST HML-700 – продвинуты массажер для ног 3-в-1 выполненный в формате пуфика. Массаж шиацу, аэромассаж и вибромассаж, инфракрасный подогрев, три уровня интенсивности и интуитивное управление. Отличный вариант для снятия усталости и улучшения самочувствия.