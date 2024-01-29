Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400

Изучаемый сегодня массажер HELST HMM-400 отличается от рассмотренных ранее моделей форматом исполнения. Это матрас, который можно будет разложить на ровной поверхности и расслабиться выбрав одну из четырех программ с функцией подогрева и регулируемой интенсивностью.

Комплектация

Покупатель получает матрас упакованным в коробку из плотного картона. Комплект включает адаптер питания, руководство пользователя.

HELST HMM-400 обзор

Внешний вид

В собранном состоянии массажер сопоставим по габаритам и внешним исполнением с деловой сумкой. Есть ручка за которую ее можно удобно носить с собой, причем никаких проблем брать в общественный транспорт.

Выполнен матрас из экокожи в нейтрально серого цвета. Практичное исполнение. Для того чтобы самопроизвольно не раскрылся закрепляется при помощи ремня с липучками.

Массажный коврик оснащен семью воздушно-компрессионных подушек. Они распределены с учетом воздействия на различные зоны тела.

В районе головной части массажная шейная подушка с тремя зонами. В нижней части валик с логотипом бренда.

Сбоку на кабеле зафиксирован пульт управления. Вся выведенная информация на нем на русском языке. Каждый режим и программа с отдельным светодиодным индикатором, упрощающим управление HELST HMM-400.

Тесты

Для его хранения есть кармашек. Отдельный кабель для подключения комплектного адаптера питания. Предусмотрена только работа от розетки.

Растягивание – в этом режиме снимается напряжение мышц спины за счет их растяжения.

Поток – мягкое воздействие на мышцы спины, расположенные вдоль позвоночника.

Энергия – бодрящий режим, который позволяет взбодриться в течение дня.

Кручение – воздействие идет на спину, бедра и плечи. Снимается скованность и напряжение.

Массажный матрас поддерживает четыре разные программы работы. Это следующие:

В каждом из режимов опционально можно включить подогрев. С ним прорабатываются лучше глубокие группы мышц и общий эффект релаксации. Помимо этого доступна регулировка между тремя уровнями интенсивности проведения процедуры.

В работе с разным наполнением наполняются воздухом различные группы подушек. При этом тело в зависимости от формы и степени наполнения меняет свое положение. Поворачивается, изгибается, воздействие идет на разные группы мышц.

Итоги

HELST HMM-400 – простой и эффективный в эксплуатации массажер в основе которого лежит группа воздушно-компрессионных подушек и подогрев. Выбор между тремя зонами, четырьмя программами. Расслабление, нормализация обменных процессов и снятие физической усталости. Его преимуществом является компактный формат исполнения и возможность перевозки.