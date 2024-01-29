Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400

Покупатель получает матрас упакованным в коробку из плотного картона. Комплект включает адаптер питания, руководство пользователя.
В собранном состоянии массажер сопоставим по габаритам и внешним исполнением с деловой сумкой. Есть ручка за которую ее можно удобно носить с собой, причем никаких проблем брать в общественный транспорт.
Выполнен матрас из экокожи в нейтрально серого цвета. Практичное исполнение. Для того чтобы самопроизвольно не раскрылся закрепляется при помощи ремня с липучками.
Массажный коврик оснащен семью воздушно-компрессионных подушек. Они распределены с учетом воздействия на различные зоны тела.
В районе головной части массажная шейная подушка с тремя зонами. В нижней части валик с логотипом бренда.
Сбоку на кабеле зафиксирован пульт управления. Вся выведенная информация на нем на русском языке. Каждый режим и программа с отдельным светодиодным индикатором, упрощающим управление HELST HMM-400.
Для его хранения есть кармашек. Отдельный кабель для подключения комплектного адаптера питания. Предусмотрена только работа от розетки.
Массажный матрас поддерживает четыре разные программы работы. Это следующие:
В каждом из режимов опционально можно включить подогрев. С ним прорабатываются лучше глубокие группы мышц и общий эффект релаксации. Помимо этого доступна регулировка между тремя уровнями интенсивности проведения процедуры.
В работе с разным наполнением наполняются воздухом различные группы подушек. При этом тело в зависимости от формы и степени наполнения меняет свое положение. Поворачивается, изгибается, воздействие идет на разные группы мышц.