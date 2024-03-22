Портативный массажер для шеи и плеч. Обзор HELST HMS-100…

Изучаемый сегодня массажер HELST HMS-100 можно всегда носить с собой в сумке и проводить массаж не только в офисе или дома, но и в дороге. Используется для массажа плеч и шеи, разминая мышцы и убирая скованность, зажимы. Преимущество его в портативности и компактности.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с данными по поддерживаемым режимам и особенностям работы. Комплект включает инструкцию и зарядный USB-кабель.

HELST HMS-100 обзор

Внешний вид

По формату исполнения близок к шейным подушкам, которые используются при авиаперелетах или дальних поездках. Собственно с учетом способа размещения на плечах и шее, сложно придумать что-то удобнее.

Выполнена основная часть из кожзама. Нанесен интересный принт в черно-белом цвете.

Вдоль задней грани молния, позволяющая открыть и снять накидку проведя ее чистку. Заодно можно рассмотреть внутреннее исполнение, состоящее из двух роликов. Отметим аккуратность и отсутствие деталей потенциально подверженных поломке.

Органы управления у HELST HMS-100 расположены на верхней грани на пластиковом островке. Это кнопка включения и управления обогревом, а также смены направления движения массажных роликов. Здесь же находится разъем USB-C, который используется для зарядки.

На передней стороне ремни, за которые можно придерживать руками, обеспечивая необходимую силу прижима.

Тесты

Массажер оснащен аккумулятором, заряда которого хватает на проведение несколько сеансов процедур. Для зарядки выбран оптимальный вариант с USB-C разъемом, позволяя не брать с собой в поездки дополнительный адаптер. При этом в совсем сложных условиях и недоступности розетки, можно использовать PowerBank.

Для проведения процедуры необходимо разместить его на плечах. Включаем нажатием на кнопку и можно расслабиться для проведения процедуры. Опционально можно включать и отключать подогрев, с ним прогреваются ролики. По ощущениям, подогрев заметно повышает эффективность от массажа.

Основу массажа составляет движение пары роликов. Они разминают мышцы, улучшают кровообращения. Результатом такого массажа является снятие зажимов и усталости, улучшение сна и расслабление.

Итоги

HELST HMS-100 – шейно-плечевой массажер, выполненный в удобном формате, который можно всегда держать под рукой. Подогрев, автономная работа и зарядка через USB-C, привлекательный внешний вид и высокое качество исполнение.