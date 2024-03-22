Портативный массажер для шеи и плеч. Обзор HELST HMS-100

Изучаемый сегодня массажер HELST HMS-100 можно всегда носить с собой в сумке и проводить массаж не только в офисе или дома, но и в дороге. Используется для массажа плеч и шеи, разминая мышцы и убирая скованность, зажимы. Преимущество его в портативности и компактности.

HELST HMS-100

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с данными по поддерживаемым режимам и особенностям работы. Комплект включает инструкцию и зарядный USB-кабель.

HELST HMS-100

HELST HMS-100 обзор

Внешний вид

HELST HMS-100

По формату исполнения близок к шейным подушкам, которые используются при авиаперелетах или дальних поездках. Собственно с учетом способа размещения на плечах и шее, сложно придумать что-то удобнее.

HELST HMS-100

Выполнена основная часть из кожзама. Нанесен интересный принт в черно-белом цвете.

HELST HMS-100

Вдоль задней грани молния, позволяющая открыть и снять накидку проведя ее чистку. Заодно можно рассмотреть внутреннее исполнение, состоящее из двух роликов. Отметим аккуратность и отсутствие деталей потенциально подверженных поломке.

HELST HMS-100

Органы управления у HELST HMS-100 расположены на верхней грани на пластиковом островке. Это кнопка включения и управления обогревом, а также смены направления движения массажных роликов. Здесь же находится разъем USB-C, который используется для зарядки.

HELST HMS-100

На передней стороне ремни, за которые можно придерживать руками, обеспечивая необходимую силу прижима.

HELST HMS-100

Тесты

HELST HMS-100

Массажер оснащен аккумулятором, заряда которого хватает на проведение несколько сеансов процедур. Для зарядки выбран оптимальный вариант с USB-C разъемом, позволяя не брать с собой в поездки дополнительный адаптер. При этом в совсем сложных условиях и недоступности розетки, можно использовать PowerBank.

HELST HMS-100

Для проведения процедуры необходимо разместить его на плечах. Включаем нажатием на кнопку и можно расслабиться для проведения процедуры. Опционально можно включать и отключать подогрев, с ним прогреваются ролики. По ощущениям, подогрев заметно повышает эффективность от массажа.

HELST HMS-100

Основу массажа составляет движение пары роликов. Они разминают мышцы, улучшают кровообращения. Результатом такого массажа является снятие зажимов и усталости, улучшение сна и расслабление.

HELST HMS-100

Итоги

HELST HMS-100 – шейно-плечевой массажер, выполненный в удобном формате, который можно всегда держать под рукой. Подогрев, автономная работа и зарядка через USB-C, привлекательный внешний вид и высокое качество исполнение.
Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S…
Ранее мы уже проводили тесты электрических зубных щеток Oclean, а также дополнительных аксессуаров ухода …
Портативный массажер для шеи и плеч. Обзор HELST HMS-100…
Изучаемый сегодня массажер HELST HMS-100 можно всегда носить с собой в сумке и проводить массаж не только…
Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900…
Рассматриваемая сегодня массажная накидка HELST HMC-900 использует сочетание различных вариантов проведен…
Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML…
Причиной усталых ног может стать целый ряд факторов, среди которых неудобная обувь на каблуке, чрезмерная…
Массажная накидка для дома и авто. Обзор HELST HMC-1500…
Для того чтобы проводить массаж дома не требуется наличие личного массажиста или дорогих кресел. Есть удо…
Портативный массажер с тремя скоростями и нагревом. Обзор HE…
В центре внимания массажер HELST HMC-600GY, одной из особенностей которого стала возможность работы от ак…
Стильный массажер для голеней и стоп. Обзор HELST HML-700…
Прогревание и массаж ног еще с давних времен позволяло снять усталость и улучшим самочувствие. Изучаемый …
Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HE…
Изучаемый сегодня массажер HELST HMM-400 отличается от рассмотренных ранее моделей форматом исполнения. Э…
Портативный массажер с тремя скоростями и нагревом. Обзор HELST HMC-600GYПортативный массажер с тремя скоростями и нагревом. Обзор HELST HMC-600GY
Обзор HYUNDAI H-HT6070. Беспроводной триммер для стрижки бороды, усов и волос на телеОбзор HYUNDAI H-HT6070. Беспроводной триммер для стрижки бороды, усов и волос на теле
Массажная накидка для дома и авто. Обзор HELST HMC-1500Массажная накидка для дома и авто. Обзор HELST HMC-1500
Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra SУмная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S
Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor