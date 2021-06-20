Обзор HIPER IOT P06. Умная розетка с RGB-подсветкой

Мы продолжаем изучение «умных» устройств с возможностью интеграции в общие системы с голосовыми помощниками Яндекс и Google. И сегодня поделимся опытом эксплуатации умной розетки с элементом RGB-освещения. К ней можно будет подключить бытовые приборы или светильники, которые изначально не имели возможность управления через смартфон.

HIPER IOT P06 обзор

Комплектация

Рекомендованная стоимость этого устройства составляет 1 990 рублей.

Упакована в коробку, на гранях которой приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает документацию.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из пластика белого цвета. Одним из ключевых элементов оформления стала кольцевая зона с многоцветной подсветкой.

Цвета и эффекты можно будет настраивать с помощью приложения Hiper IoT или голоса.

Яркость у нее невысокая, но при низком уровне освещения в комнате вполне позволяет заменить ночник. Можно использовать в качестве элемента оформления интерьера.

На боковой грани HIPER IOT P06 кнопка для ручного включения и выключения. Она же будет использоваться для проведения процесса подключения.

Для подключения электроприборов выведена евророзетка с заземлением. Габариты и форма исполнения не перекрывают соседние розетки при использовании в сетевом фильтре.

Софт

Дистанционное управление проводится через Wi-Fi 2.4 ГГц. Необходимо подключить через приложение Hiper IoT. Процесс идет в виде наглядных шагов.

Выводится в последующем в общем списке. Для удобства и быстрого поиска при использовании нескольких розеток каждой можно будет присвоить свое имя и выбрать комнату размещения.

На момент тестирования в окне управления основной акцент сделан на управлении подсветкой. Кнопка отключения/включения подсветки меньше по габаритам.

Для подсветки есть отдельная вкладка с выбором цвета вручную или эффекта динамической смены.

Сценарии для подсветки и подключенного источника питания.

Таймер с выбором частоты срабатываний.

Настройки.

Яндекс.Алиса

Просмотр данных по энергопотреблению. Поможет проанализировать расходы при использовании отдельных электроприборов дома.HIPER IOT P06 поддерживает экосистемы Google Home, Apple HomeKit, Яндекс, Mail.ru. Мы в редакции активно пользуемся русскоговорящей Алисой от Яндекса. После синхронизации аккаунтов, совместимым нужно будет присвоить название на русском языке.

В окне управления также сделан акцент на подсветку, а не управление электроприборами. Мы передали информацию в технический отдел.

Приведен список поддерживаемых команд для освоения голосового управления. Проблем со срабатыванием и скоростью срабатывания нет.

Тесты

Рассчитана розетка HIPER IOT P06 на эксплуатацию в сети 220В с силой тока до 16А. Подключать можно электроприборы с нагрузкой до 3600 Вт. Сюда входят утюги, нагреватели и другие типы приборов, для которых может быть важен контроль состояния работы. Например, при выходе из дома можно отключить забытый утюг или заранее позаботиться о прогреве дачного домика.

Итоги

HIPER IOT P06 – умная розетка с дистанционным и голосовым управлением. Одной из ключевых ее особенностей стала зона с многоцветной подсветкой. Компактный корпус, высокое качество исполнения, мониторинг энергопотребления, поддержка ключевых экосистем для интеграции в общий умный дом. Если наличие подсветки не критично, можно сэкономить и обратить внимание на HIPER IOT P01.