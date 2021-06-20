Обзор HIPER IOT P06. Умная розетка с RGB-подсветкой

Мы продолжаем изучение «умных» устройств с возможностью интеграции в общие системы с голосовыми помощниками Яндекс и Google. И сегодня поделимся опытом эксплуатации умной розетки с элементом RGB-освещения. К ней можно будет подключить бытовые приборы или светильники, которые изначально не имели возможность управления через смартфон.

HIPER IOT P06

Рекомендованная стоимость этого устройства составляет 1 990 рублей.

HIPER IOT P06 обзор

Комплектация

HIPER IOT P06

Упакована в коробку, на гранях которой приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает документацию.

HIPER IOT P06

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из пластика белого цвета. Одним из ключевых элементов оформления стала кольцевая зона с многоцветной подсветкой.

HIPER IOT P06

Цвета и эффекты можно будет настраивать с помощью приложения Hiper IoT или голоса.

HIPER IOT P06

Яркость у нее невысокая, но при низком уровне освещения в комнате вполне позволяет заменить ночник. Можно использовать в качестве элемента оформления интерьера.

HIPER IOT P06

На боковой грани HIPER IOT P06 кнопка для ручного включения и выключения. Она же будет использоваться для проведения процесса подключения.

HIPER IOT P06

Для подключения электроприборов выведена евророзетка с заземлением. Габариты и форма исполнения не перекрывают соседние розетки при использовании в сетевом фильтре.

HIPER IOT P06

Софт

Дистанционное управление проводится через Wi-Fi 2.4 ГГц. Необходимо подключить через приложение Hiper IoT. Процесс идет в виде наглядных шагов.

HIPER IOT P06

Выводится в последующем в общем списке. Для удобства и быстрого поиска при использовании нескольких розеток каждой можно будет присвоить свое имя и выбрать комнату размещения.

HIPER IOT P06

На момент тестирования в окне управления основной акцент сделан на управлении подсветкой. Кнопка отключения/включения подсветки меньше по габаритам.

HIPER IOT P06

Для подсветки есть отдельная вкладка с выбором цвета вручную или эффекта динамической смены.

HIPER IOT P06

Сценарии для подсветки и подключенного источника питания.

HIPER IOT P06

Таймер с выбором частоты срабатываний.

HIPER IOT P06

Настройки.

HIPER IOT P06

Просмотр данных по энергопотреблению. Поможет проанализировать расходы при использовании отдельных электроприборов дома.

Яндекс.Алиса

HIPER IOT P06 поддерживает экосистемы Google Home, Apple HomeKit, Яндекс, Mail.ru. Мы в редакции активно пользуемся русскоговорящей Алисой от Яндекса. После синхронизации аккаунтов, совместимым нужно будет присвоить название на русском языке.

HIPER IOT P06

В окне управления также сделан акцент на подсветку, а не управление электроприборами. Мы передали информацию в технический отдел.

HIPER IOT P06

Приведен список поддерживаемых команд для освоения голосового управления. Проблем со срабатыванием и скоростью срабатывания нет.

HIPER IOT P06

Тесты

Рассчитана розетка HIPER IOT P06 на эксплуатацию в сети 220В с силой тока до 16А. Подключать можно электроприборы с нагрузкой до 3600 Вт. Сюда входят утюги, нагреватели и другие типы приборов, для которых может быть важен контроль состояния работы. Например, при выходе из дома можно отключить забытый утюг или заранее позаботиться о прогреве дачного домика.

HIPER IOT P06

Итоги

HIPER IOT P06 – умная розетка с дистанционным и голосовым управлением. Одной из ключевых ее особенностей стала зона с многоцветной подсветкой. Компактный корпус, высокое качество исполнения, мониторинг энергопотребления, поддержка ключевых экосистем для интеграции в общий умный дом. Если наличие подсветки не критично, можно сэкономить и обратить внимание на HIPER IOT P01.
Комментарии и отзывы HIPER IOT P06
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