Обзор HIPER IoT A60 Filament. Умные лампы в стиле лофт

Средняя стоимость ламп составляет 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
В плане экономии энергии такой переход вполне разумен, а вот в плане внешнего вида назвать светодиодные лампы привлекательными достаточно сложно, особенно в выключенном состоянии.
Здесь же характерная конструкция с металлическим цоколем и стеклянной колбой. Внутри нее расположены четыре вытянутых светодиодных элементам.
Отлично подходят в интерьер оформленный в лофт-стиле, это же касается светильников и люстр в том же стиле.
Отличия между HIPER IoT A60 Filament и Filament Vintage стало янтарное покрытие на втором варианте. Также есть отличия по световому потоку: до 800 и 630 лм соотвественно.
Четыре светодиодных элемента в стеклянных в колбе разделены на две группы, по две в каждом. Одна отвечает за холодное свечение, вторая за теплое.
В зависимости от яркости каждой из них температура регулируется, от холодного до теплого свечения. Диапазон от 2700К до 6500К.
Обе лампы используют тип патрона Е27. Габариты соответствуют обычным 100 Вт лампам накаливания.
Для каждой лампы есть отдельное окно управления. Несколько ламп можно собирать в группы. В основном окне выбирается цветовая температура и яркость.
Сцены с готовыми сценариями: ночь, чтение, работа, досуг и пользовательские.
Таймер с выбором времени работы с шагом в 1 минуту.
Расписание включения и выключения.
В приложении Яндекс также есть кнопка включения, регулятор яркости и кнопки для выбора цвета (мягкий белый, теплый белый, белый, дневной белый и холодный белый).
Отдельная вклада с группированными примерами голосовых команд.