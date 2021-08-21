Обзор HIPER IoT A60 Filament. Умные лампы в стиле лофт

Тестируемые сегодня умные лампы серии HIPER IoT A60 отличаются от распространённого формата с полуматовым рассеиватель. Корпус этих лампочек прозрачный с расположенными внутри него светодиодными элементами, стилизованными под нити накаливания. Доступны в рамках нее две модификации: Filament и Filament Vintage.

Комплектация

Средняя стоимость ламп составляет 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с изображением лампы и данными по ее характеристикам. Комплект включает инструкцию на русском языке с QR-кодом для загрузки приложения.

HIPER IoT A60 Filament обзор

Внешний вид

Выполнены в традиционном для ламп накаливания исполнении, тех самых которые пропали с магазина после массового перехода на энергосберегающие и светодиодные.

В плане экономии энергии такой переход вполне разумен, а вот в плане внешнего вида назвать светодиодные лампы привлекательными достаточно сложно, особенно в выключенном состоянии.

Здесь же характерная конструкция с металлическим цоколем и стеклянной колбой. Внутри нее расположены четыре вытянутых светодиодных элементам.

Отлично подходят в интерьер оформленный в лофт-стиле, это же касается светильников и люстр в том же стиле.

Отличия между HIPER IoT A60 Filament и Filament Vintage стало янтарное покрытие на втором варианте. Также есть отличия по световому потоку: до 800 и 630 лм соотвественно.

Четыре светодиодных элемента в стеклянных в колбе разделены на две группы, по две в каждом. Одна отвечает за холодное свечение, вторая за теплое.

В зависимости от яркости каждой из них температура регулируется, от холодного до теплого свечения. Диапазон от 2700К до 6500К.

Софт

Обе лампы используют тип патрона Е27. Габариты соответствуют обычным 100 Вт лампам накаливания.Поддерживают управление через приложение Hiper IoT. Реализованный тут способ управления не вызовет затруднений даже у неподготовленных пользователей. Три последовательных включения и выключения, а также ввод данных беспроводной домашней сети. Это собственно все.

Для каждой лампы есть отдельное окно управления. Несколько ламп можно собирать в группы. В основном окне выбирается цветовая температура и яркость.

Сцены с готовыми сценариями: ночь, чтение, работа, досуг и пользовательские.

Таймер с выбором времени работы с шагом в 1 минуту.

Расписание включения и выключения.

Яндекс.Алиса Освещение на основе HIPER IoT A60 Filament можно интегрировать в общую систему умного дома с голосовым помощником Алиса.

В приложении Яндекс также есть кнопка включения, регулятор яркости и кнопки для выбора цвета (мягкий белый, теплый белый, белый, дневной белый и холодный белый).

Отдельная вклада с группированными примерами голосовых команд.

Итоги

HIPER IoT A60 Filament – вариант умных ламп с патроном Е27 для тех кто ставит приоритетом внешний вид освещения. Отлично смотрится с элементами освещения в стиле лофт. Регулировка цветовой температуры и яркости, подключение по Wi-Fi, приложение на русском, интеграция с Алисой.