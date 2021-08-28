Обзор HIPER IoT A61 RGB и HIPER IoT A61 White. Умные Wi-Fi лампы

Дистанционное управление освещением одна из базовых возможностей, если речь идет об умном доме. Простая установка и замена уже имеющегося набора ламп, а также отсутствие необходимости проведения сложного монтажа с помощью специалистов с повреждением готового ремонта. В рамках “Лаборатории” мы сегодня поделимся опытом эксплуатации HIPER IoT A61 сразу в двух вариантах исполнения - RGB с выбором цвета и WHITE с изменяемой яркостью.

HIPER IoT A61 RGB

Средняя стоимость этих ламп составляет 1000 рублей. Сопровождаются гарантией сроком в 1 год.

Комплектация

Упакованы в коробку с привлекательным оформлением. В комплекте идет инструкция на русском языке.

HIPER IoT A61 RGB

Внешний вид

Классическое исполнение для светодиодных лампочек с патроном Е27. Корпус из пластика и полуматовый рассеиватель.

HIPER IoT A61 RGB

Форма не отличается, установка Wi-Fi модуля не повлияла на габариты. Ставить можно в любые люстры и светильники, рассчитанные на этот тип патрона.

HIPER IoT A61 RGB

Максимальный уровень яркости до 1020 люменов. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700К до 6500К.

HIPER IoT A61 RGB

Лампа HIPER IoT A61 RGB дает выбор цвета из цветовой палитры, для HIPER IoT A61 White только изменение между холодными и теплыми оттенками. Обе лампы дают возможность диммировать яркость.

HIPER IoT A61 RGB

Софт

Для дистанционного управления используется приложение IoT Home. Добавление проходит простым способом с указанием данных беспроводной сети. После добавления она отображается в списке устройств с кнопкой для быстрого включения.

HIPER IoT A61 RGB

Окно управления отображает шкалу для диммирования яркости. Изменение баланса между холодными и теплыми цветами.

HIPER IoT A61 RGB

Выбор готовых эффектов с динамическим изменением цветов и яркости.

HIPER IoT A61 RGB

Инструмент с расписанием по включению и выключению лампы.

HIPER IoT A61 RGB

Запуск или остановка с таймером.

HIPER IoT A61 RGB

Яндекс.Алиса

Как и другие устройства, поддерживают интеграцию с умным домом Яндекс. После добавления лампы можно группировать с другим освещением.

HIPER IoT A61 RGB

Включать и выключать через приложение Яндекс. Выбирать определенные цвета. Количество цветов меняется в зависимости от типа лампы.

HIPER IoT A61 RGB

Список голосовых команд для первоначального освоения. На команды реагирует точно.

Итоги

При поиске Wi-Fi ламп с цоколем HIPER IoT A61 RGB станут хорошим выбором в вопросе стоимости и качества исполнения. Возможности интеграции с голосовыми помощниками Маруся и Яндекс, приложение на русском языке. Вариант HIPER IoT A61 White, стоящий на 100 рублей дешевле, отличает возможность регулировки только между холодными и теплыми оттенками.
Комментарии и отзывы HIPER IoT A61 RGB
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