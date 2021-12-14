Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами готовки

Кухни с массивными шкафчиками и полным набором встраиваемой техники сейчас встречаются все реже. Особенно если речь идет про квартиры в мегаполисах, где общая площадь квартир ограничена, развиты службы доставок еды и большую часть времени семья или человек проводит вне дома. Мы уже рассматривали не так давно настольную индукционную панель HIPER Induction Cooktop C1 , занимающую ограниченную площадь на столешнице и которую можно перевозить с собой в рюкзаке. Сегодня в центре внимания будет умный аэрогриль HIPER IoT Air Fryer F2, который в большинстве задач заменяет встраиваемый духовой шкаф с конвекцией.

Комплектация

Средняя стоимость его составляет 12 490 рублей.

Упакован в коробку с качественной полиграфией, в оформлении которой отмечены ключевые особенности и ее характеристики. Комплект ее включает руководство пользователя на русском языке, поддон, две решетки, одну глубокую решетку, сетчатую корзину, вал, шампуры и две направляющие для них, вилки вертела, винты, инструмент для извлечения гриля.

HIPER IoT Air Fryer F2 обзор

Внешний вид

В сравнении с духовым шкафом тут заметно меньше габариты. Предполагается настольное размещение на ровной поверхности. Предварительный монтаж не требуется.

Мощность в 1700 Вт позволяет подключать его в розетки в кухонной зоне, которые можно использовать для чайников и микроволновок.

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Форма близка к кубу. На передней стороне дверца с ручкой вдоль всей длины.

Есть прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс готовки. Также эта модель поддерживает подсветку, включаемую нажатием на сенсорную кнопку и отключаемую автоматически.

Ручка, поверхность дверцы и боковые части корпуса заметно не нагреваются, исключая риск ожога при эксплуатации. Но важно не прислонять близко к стене, оставляя зазор для движения воздуха.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. По боковым стенкам три уровня направляющих для установки металлических сеток. Внизу съемный поддон, на нем будет собираться жир и его просто обслуживать, не загрязняя саму камеру. Его также можно использовать для готовкиСверху тэн и решетка вентилятора, разгоняющего воздух по камере. На боковых стенках есть направляющие для вала. Слева он сопровождается замком-фиксатором.

В комплекте с HIPER IoT Air Fryer F2 помимо решеток идет корзина со стенкой из сетки. Для того чтобы не обжечься после завершения готовки, для него и всех аксессуаров с валом идет инструмент для извлечения.

На этот вал можно поставить два диска, используемых в качестве направляющих для шампуров. Распределяются по всей окружности.

Также есть две вилки, которыми можно прижать с двух сторон кусок мяса или курицу. Направляющие и вилки крепятся при помощи металлических винтов. При вращении не проворачиваются.

Панель управления расположена в верхней части аэрогриля. Это набор сенсорных кнопок с подсветкой. Каждому из режимов готовки выведена отдельная кнопка с наглядной иконкой, кнопки управления температурой и временем готовки, включения вращения и подсветки.

По центру цифровой дисплей, с помощью которого ведется контроль оставшегося времени и целевой температуры готовки. Индикаторы сетевого соединения.

Софт

Тесты

Подключается с помощью евровилки с заземлением. Разместить аэрогриль можно будет на удалении от розетки.HIPER IoT Air Fryer F2 поддерживает управление через приложение. Для этого предварительно необходимо провести настройку с добавлением в аккаунт. В приложении выводится список программ готовки. Они дублируют те, что выведены на сенсорной панели. Для выбранной можно задать время готовки и температуру. Включить и выключить вращение и подсветку. Мы тесты вели на ранних этапах появления этого аэрогриля, возможности управления будут расширяться в дальнейшем. Пока вкладки с коллекцией рецептов и рецептами в облаке пустые. Есть интеграция с ассистентом Алиса. На конец декабря 2021 года она умеет включать и выключать аэрогриль. Тут тоже должно в дальнейшем пройти расширение возможностей управления.Температурный диапазон готовки от 80 до 200 градусов. Выбранную температуру набирает быстрее, чем духовой шкаф с большим уровнем мощности. Связано это с меньшим объемом чаши. В целом же принцип работы схож с режимом конвекции с верхним нагревом.

Балиш

При готовке нагревает тен и сквозь него воздух прогонят вентилятор. В камере циркулирует горячий воздух, равномерно распределяя его по всей площади. В нем не требуется использовать масло. Такой способ готовки подходит для здорового питания. Доступен выбор из девяти автоматических программ. Также время и температуру можно менять в процессе готовки или перед ее началом. При открытии дверцы работа конвекции и нагрева автоматически останавливается и возобновляется при закрытии.Как и в случае духовых шкафов, мы начинаем практические тесты с готовки традиционной для Казани выпечки. В HIPER IoT Air Fryer F2 приготовили балиш с начинкой из нарубленной говядины, картофеля, лука и специй. Пропекло равномерно всю начинку, сохранив сочность. Тесто при этом запеклось с румяной корочкой.

Курица с молодым картофелем

После завершения готовки снимается крышка и внутрь можно добавить кусочек сливочного масла или мясной бульон, приготовленный на HIPER Induction Cooktop C1 . Вкусно и сытно.В комплектную корзину с сеткой загрузили предварительно замоченные куриные бедра с молодым картофелем. Объема этой корзины достаточно для трех полноценных порций.

Готовилось на 180 градусах с постоянным вращением. В процессе готовки сок с мяса попадал на картофель, улучшая его вкусовые свойства. Масло не использовалось.

Курица пропеклась на всех слоях. Картофель по вкусу был близок к тому, который на углях.

Хачапури

Выпечку с выбором разных температур тестировали при готовке хачапури-лодочки. В качестве противня использовался комплектный поддон. Его приподняли на уровень выше.

В ходе готовки менялись температурные режимы с целью пропекания теста и размягчения смеси адыгейского сыра и сулугуни.

На последнем этапе извлекли хачапури и поместили два отделенных желтка. Для сочности добавили кусочек сливочного масла. Результат понравился.

Салат с креветками

С комплектными решетками попробовали приготовить салат с креветками. Распределили по поддону и включили соответствующую автоматическую программу.

Приготовило креветки без пересушивания и излишнего размягчения. В отличие от кастрюли лучше сохраняется вкус мяса. Преимуществом от сковороды является отсутствие необходимости добавления масла и перемешивания.

Итоги

Перемешали очищенные креветки с нарубленными листьями салата. Добавили тайский соус и сбрызнули лимоном. Вкусно и спортивно.HIPER IoT Air Fryer F2 – аэрогриль, который позволяет готовить вкусные блюда различного типа на 2-3 человек за одну загрузку. При этом он не занимает много места на столешнице, требует минимальное время при готовке, предлагает широкий диапазон рабочих температур, сопровождается хорошим набором аксессуаров. За время тестов он нам полностью заменил отдельный духовой шкаф и в большинстве задач сковороду. Будем ждать расширения возможностей дистанционного управления с помощью смартфона, из пожеланий необходимо реализовать добавление рецептов с сохранением параметров для быстрого запуска в последующем, а также базу с идеями для готовки. В целом же модель позволяет свободно использовать рецепты из сети и располагает к экспериментам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".