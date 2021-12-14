Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами готовки

Средняя стоимость его составляет 12 490 рублей.
Упакован в коробку с качественной полиграфией, в оформлении которой отмечены ключевые особенности и ее характеристики. Комплект ее включает руководство пользователя на русском языке, поддон, две решетки, одну глубокую решетку, сетчатую корзину, вал, шампуры и две направляющие для них, вилки вертела, винты, инструмент для извлечения гриля.
Мощность в 1700 Вт позволяет подключать его в розетки в кухонной зоне, которые можно использовать для чайников и микроволновок.
Корпус выполнен из пластика черного цвета. Форма близка к кубу. На передней стороне дверца с ручкой вдоль всей длины.
Есть прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс готовки. Также эта модель поддерживает подсветку, включаемую нажатием на сенсорную кнопку и отключаемую автоматически.
Ручка, поверхность дверцы и боковые части корпуса заметно не нагреваются, исключая риск ожога при эксплуатации. Но важно не прислонять близко к стене, оставляя зазор для движения воздуха.
Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. По боковым стенкам три уровня направляющих для установки металлических сеток. Внизу съемный поддон, на нем будет собираться жир и его просто обслуживать, не загрязняя саму камеру. Его также можно использовать для готовки
В комплекте с HIPER IoT Air Fryer F2 помимо решеток идет корзина со стенкой из сетки. Для того чтобы не обжечься после завершения готовки, для него и всех аксессуаров с валом идет инструмент для извлечения.
На этот вал можно поставить два диска, используемых в качестве направляющих для шампуров. Распределяются по всей окружности.
Также есть две вилки, которыми можно прижать с двух сторон кусок мяса или курицу. Направляющие и вилки крепятся при помощи металлических винтов. При вращении не проворачиваются.
Панель управления расположена в верхней части аэрогриля. Это набор сенсорных кнопок с подсветкой. Каждому из режимов готовки выведена отдельная кнопка с наглядной иконкой, кнопки управления температурой и временем готовки, включения вращения и подсветки.
По центру цифровой дисплей, с помощью которого ведется контроль оставшегося времени и целевой температуры готовки. Индикаторы сетевого соединения.
Подключается с помощью евровилки с заземлением. Разместить аэрогриль можно будет на удалении от розетки.
При готовке нагревает тен и сквозь него воздух прогонят вентилятор. В камере циркулирует горячий воздух, равномерно распределяя его по всей площади. В нем не требуется использовать масло. Такой способ готовки подходит для здорового питания. Доступен выбор из девяти автоматических программ. Также время и температуру можно менять в процессе готовки или перед ее началом. При открытии дверцы работа конвекции и нагрева автоматически останавливается и возобновляется при закрытии.
После завершения готовки снимается крышка и внутрь можно добавить кусочек сливочного масла или мясной бульон, приготовленный на HIPER Induction Cooktop C1. Вкусно и сытно.
Готовилось на 180 градусах с постоянным вращением. В процессе готовки сок с мяса попадал на картофель, улучшая его вкусовые свойства. Масло не использовалось.
Курица пропеклась на всех слоях. Картофель по вкусу был близок к тому, который на углях.
В ходе готовки менялись температурные режимы с целью пропекания теста и размягчения смеси адыгейского сыра и сулугуни.
На последнем этапе извлекли хачапури и поместили два отделенных желтка. Для сочности добавили кусочек сливочного масла. Результат понравился.
Приготовило креветки без пересушивания и излишнего размягчения. В отличие от кастрюли лучше сохраняется вкус мяса. Преимуществом от сковороды является отсутствие необходимости добавления масла и перемешивания.
Перемешали очищенные креветки с нарубленными листьями салата. Добавили тайский соус и сбрызнули лимоном. Вкусно и спортивно.