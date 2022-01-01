Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камера

Первым устройством, которое мы рассмотрим в 2022 году, будет умная цифровая камера HIPER IoT Cam CX1, выполненная в защищенном корпусе и которую можно устанавливать на улице или неотапливаемом помещении. Она поддерживает режим охраны с выводом предупреждений на смартфон, запись на карту памяти и в облачный сервис.

HIPER IoT Cam CX1

На официальном сайте и в крупных маркетплейсах она доступна за 3990 рублей.

Комплектация

Ее комплект включает блок питания, набор крепежа и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением камеры и данными по ее характеристикам.

HIPER IoT Cam CX1

Внешний вид

Крепежный кронштейн изначально зафиксирован на корпусе, и он же является его составной частью. Круглое основание с несколькими винтовыми отверстиями.

HIPER IoT Cam CX1

За счет колена в его конструкции можно менять ее направление. Выбранное положение не смещается, для его изменения нужно прилагать усилие.

HIPER IoT Cam CX1

Корпус выполнен преимущественно из металла. Качество сборки высокое. Он защищен от попадания пыли и воды, соответствуя требованиям класса IPX5.

HIPER IoT Cam CX1

На верхней его части съемный козырек, положение которого можно менять, расслабляя затяжной винт. Он помимо защиты объектива от попадания капель воды, еще и уменьшает количество бликов от солнца.

HIPER IoT Cam CX1

Белый цвет делает ее неприметной при установке на стене или потолке. Общее же исполнение характерное для уличных камер.

HIPER IoT Cam CX1

На основании у HIPER IoT Cam CX1 под защитной резиновой заглушкой слот для карты памяти microSD и скрытая кнопка перезагрузки.

HIPER IoT Cam CX1

HIPER IoT Cam CX1

RJ-45 разъем выведен на интерфейсном кабеле. Он выполнен с защитным кожухом и пазами для защитной заглушки. На нем же гнездо питания под комплектный адаптер.

HIPER IoT Cam CX1

Камера оснащена встроенным динамиком, используемым для вывода звуковых уведомлений. Важные статусы сопровождаются голосовыми подсказками на русском языке.

HIPER IoT Cam CX1

По центру фронтальной стороны объектив. Под ним датчик освещения, отвечающий за включение и отключение группы из четырех ИК-диодов.

Софт

Видеонаблюдение и компоненты умного дома управляются через общее приложение. Добавление проходит размещением смартфона с QR-кодом, содержащим данные по беспроводной сети перед объективом.

При открытии интерфейса камеры выводится потоковое изображение с нее, уровень приема сигнала. Кнопки: создания снимка, отправки голосового сообщения, видеозаписи, просмотра роликов, облачного хранилища, вывода тревоги и просмотра изображений.

HIPER IoT Cam CX1

Камера может использоваться в сценариях, выступая триггером для включения света и т.д.

HIPER IoT Cam CX1

Переворот изображения, выбор штампа на роликах. Выбор особенностей записи: беспрерывно, только при движении, по расписанию.

HIPER IoT Cam CX1

Для хранения файлов ставится карта памяти формата microSD. Опция облачного хранения файлов покупается опционально.

HIPER IoT Cam CX1

Камеру можно переводить в режим охраны, в котором она будет присылать PUSH-уведомления при движении в кадре. Включается он или вручную, или по расписанию.

HIPER IoT Cam CX1

Группу из нескольких камер можно вывести в виде сетки с нужным количеством камер. Используя недорогой планшет, заменяет отдельный видеорегистратор с монитором.

Тесты

Запись выедет в разрешении HD с кодеком AVCHD. Это разрешение достаточно для контроля происходящего в кадре.

Ночная съемка улицы и помещения, HIPER IoT Cam CX1

Цветаня съемка аквариума, HIPER IoT Cam CX1

Отдельный кадр, сделанный на улице при морозе -20 градусов.

HIPER IoT Cam CX1

Пример съемки с работающей ИК-подсветкой в помещении. Включение и отключение проходит автоматически в зависимости от поступающей с датчика освещенности информации.

HIPER IoT Cam CX1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER IoT Cam CX1 заметно дешевле, чем системы, использующие видеорегистратор и требующие проводное соединение решения. При этом решает как пользовательские сценарии эксплуатации (съемка периметра дома, офиса, гаража и др.), так и профессиональные с организацией видеонаблюдения из группы видеокамер. Простая настройка, приложение с интеграцией в умный дом, запись на карту памяти (дешевле, чем жесткие диски), голосовые уведомления, режим охраны. К условным минусам отнесем длину питающего кабеля у комплектного адаптера, но сам штекер традиционен для камер и по необходимости можно приобрести удлинитель.
HIPER IoT Cam CX1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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