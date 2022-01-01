Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камера

На официальном сайте и в крупных маркетплейсах она доступна за 3990 рублей.
За счет колена в его конструкции можно менять ее направление. Выбранное положение не смещается, для его изменения нужно прилагать усилие.
Корпус выполнен преимущественно из металла. Качество сборки высокое. Он защищен от попадания пыли и воды, соответствуя требованиям класса IPX5.
На верхней его части съемный козырек, положение которого можно менять, расслабляя затяжной винт. Он помимо защиты объектива от попадания капель воды, еще и уменьшает количество бликов от солнца.
Белый цвет делает ее неприметной при установке на стене или потолке. Общее же исполнение характерное для уличных камер.
На основании у HIPER IoT Cam CX1 под защитной резиновой заглушкой слот для карты памяти microSD и скрытая кнопка перезагрузки.
RJ-45 разъем выведен на интерфейсном кабеле. Он выполнен с защитным кожухом и пазами для защитной заглушки. На нем же гнездо питания под комплектный адаптер.
Камера оснащена встроенным динамиком, используемым для вывода звуковых уведомлений. Важные статусы сопровождаются голосовыми подсказками на русском языке.
По центру фронтальной стороны объектив. Под ним датчик освещения, отвечающий за включение и отключение группы из четырех ИК-диодов.
При открытии интерфейса камеры выводится потоковое изображение с нее, уровень приема сигнала. Кнопки: создания снимка, отправки голосового сообщения, видеозаписи, просмотра роликов, облачного хранилища, вывода тревоги и просмотра изображений.
Камера может использоваться в сценариях, выступая триггером для включения света и т.д.
Переворот изображения, выбор штампа на роликах. Выбор особенностей записи: беспрерывно, только при движении, по расписанию.
Для хранения файлов ставится карта памяти формата microSD. Опция облачного хранения файлов покупается опционально.
Камеру можно переводить в режим охраны, в котором она будет присылать PUSH-уведомления при движении в кадре. Включается он или вручную, или по расписанию.
Группу из нескольких камер можно вывести в виде сетки с нужным количеством камер. Используя недорогой планшет, заменяет отдельный видеорегистратор с монитором.
Пример съемки с работающей ИК-подсветкой в помещении. Включение и отключение проходит автоматически в зависимости от поступающей с датчика освещенности информации.