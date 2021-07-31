Обзор HIPER IoT Smart Tracker B1. Умный брелок для ключей

С поиском связки ключей, кошелька или документов дома сталкивались большинство из нас. Даже при заранее выделенных местах под хранение, чаще всего они размещаются там где придется и по мере выполнения повседневных дел, это место забывается. Тестируемый сегодня умный брелок HIPER IoT Smart Tracker B1 подстраховать от потери ценных вещей или мелочевки, такой как ключи от дверей или автомобиля.

Комплектация

В российских магазинах он доступен в среднем за 1 490 рублей.Упакован в компактную коробку со списком ключевых его особенностей работы. С обратной стороны QR-код для загрузки приложения. Комплект включает карабин и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Вышел брелок в нескольких цветовых вариантах исполнения. На сайте помимо изучаемой нами белого представлены бирюзовый и кремовый.

Габариты у него очень компактные. При фиксации на связке ключей не мешается.

Его же можно будет спрятать в отсеке для мелочевки в кошельке. Выполнен из пластика.

На лицевой стороне механическая кнопка управления и рядом с ней светодиодный индикатор. Оснащен брелок динамиком, звук которого хорошо слышим на расстоянии.

Для крепления на кольце или комплектном карабине на боковой грани ушко. Корпус у HIPER IoT Smart Tracker B1 разборный. За автономную работу отвечает батарейка CR2016 3V. В режиме ожидания ее хватает примерно на полгода.

Софт

Управляется через общее приложение Hiper IoT. Добавление сопровождается наглядной инструкцией. Выводится в общем списке в виде отдельной иконке, каждому для удобства можно присвоить свое имя.

В полном окне управления выводится кнопка поиска. При нажатии брелок издает хорошо слышимый звук.

Функция автоматического определения о тревоги для защиты. Так при удалении смартфона от брелока будет выходит предупреждение. Например, можно будет спрятать в кошельке и при краже или потере, телефон об этом предупредит.

Бесшумный режим с выбором времени или всего дня.

Итоги

Выводятся данные по заряду и последней локации на которой был получен сигнал от брелока.HIPER IoT Smart Tracker B1 эффективное решение для тех кто сталкивается с поиском ключей перед выходом из дома, а также страховки от потери документов, кошелька и других ценных вещей. Компактный корпус с легким весом, универсальный способ крепления, режим «не беспокоить», поиск по карте, длительное время автономной работы.