Обзор HIPER IoT Smart Tracker B1. Умный брелок для ключей

С поиском связки ключей, кошелька или документов дома сталкивались большинство из нас. Даже при заранее выделенных местах под хранение, чаще всего они размещаются там где придется и по мере выполнения повседневных дел, это место забывается. Тестируемый сегодня умный брелок HIPER IoT Smart Tracker B1 подстраховать от потери ценных вещей или мелочевки, такой как ключи от дверей или автомобиля.

HIPER IoT Smart Tracker B1

В российских магазинах он доступен в среднем за 1 490 рублей.

Комплектация

Упакован в компактную коробку со списком ключевых его особенностей работы. С обратной стороны QR-код для загрузки приложения. Комплект включает карабин и инструкцию на русском языке.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Внешний вид

Вышел брелок в нескольких цветовых вариантах исполнения. На сайте помимо изучаемой нами белого представлены бирюзовый и кремовый.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Габариты у него очень компактные. При фиксации на связке ключей не мешается.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Его же можно будет спрятать в отсеке для мелочевки в кошельке. Выполнен из пластика.

HIPER IoT Smart Tracker B1

На лицевой стороне механическая кнопка управления и рядом с ней светодиодный индикатор. Оснащен брелок динамиком, звук которого хорошо слышим на расстоянии.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Для крепления на кольце или комплектном карабине на боковой грани ушко. Корпус у HIPER IoT Smart Tracker B1 разборный. За автономную работу отвечает батарейка CR2016 3V. В режиме ожидания ее хватает примерно на полгода.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Софт

HIPER IoT Smart Tracker B1

Управляется через общее приложение Hiper IoT. Добавление сопровождается наглядной инструкцией. Выводится в общем списке в виде отдельной иконке, каждому для удобства можно присвоить свое имя.

HIPER IoT Smart Tracker B1

В полном окне управления выводится кнопка поиска. При нажатии брелок издает хорошо слышимый звук.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Функция автоматического определения о тревоги для защиты. Так при удалении смартфона от брелока будет выходит предупреждение. Например, можно будет спрятать в кошельке и при краже или потере, телефон об этом предупредит.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Бесшумный режим с выбором времени или всего дня.

HIPER IoT Smart Tracker B1

Выводятся данные по заряду и последней локации на которой был получен сигнал от брелока.

Итоги

HIPER IoT Smart Tracker B1 эффективное решение для тех кто сталкивается с поиском ключей перед выходом из дома, а также страховки от потери документов, кошелька и других ценных вещей. Компактный корпус с легким весом, универсальный способ крепления, режим «не беспокоить», поиск по карте, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы HIPER IoT Smart Tracker B1
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