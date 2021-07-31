Обзор HIPER IoT Smart Tracker B1. Умный брелок для ключей

В российских магазинах он доступен в среднем за 1 490 рублей.
Габариты у него очень компактные. При фиксации на связке ключей не мешается.
Его же можно будет спрятать в отсеке для мелочевки в кошельке. Выполнен из пластика.
На лицевой стороне механическая кнопка управления и рядом с ней светодиодный индикатор. Оснащен брелок динамиком, звук которого хорошо слышим на расстоянии.
Для крепления на кольце или комплектном карабине на боковой грани ушко. Корпус у HIPER IoT Smart Tracker B1 разборный. За автономную работу отвечает батарейка CR2016 3V. В режиме ожидания ее хватает примерно на полгода.
Управляется через общее приложение Hiper IoT. Добавление сопровождается наглядной инструкцией. Выводится в общем списке в виде отдельной иконке, каждому для удобства можно присвоить свое имя.
В полном окне управления выводится кнопка поиска. При нажатии брелок издает хорошо слышимый звук.
Функция автоматического определения о тревоги для защиты. Так при удалении смартфона от брелока будет выходит предупреждение. Например, можно будет спрятать в кошельке и при краже или потере, телефон об этом предупредит.
Бесшумный режим с выбором времени или всего дня.
Выводятся данные по заряду и последней локации на которой был получен сигнал от брелока.