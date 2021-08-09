Обзор HIPER IoT Thermostat S1. Дистанционное управление теплого пола и обогревателей

Уже с сентября в большей части России встанет вопрос обогрева квартир и домов. Будет интервал как минимум в 1-2 месяца, когда температура, особенно в ночное время, снижается, но из-за теплой погоды днем отопительный сезон еще не запущен. Плюс в тех же частных домах или дачных домиках не всегда подведен газ и установлен котел. Тестируемый сегодня умный термостат HIPER IoT Thermostat S1 позволяет подключать обогреватели и теплый пол, которые изначально не поддерживали управление с помощью смартфона.

HIPER IoT Thermostat S1

Доступен он со средней стоимостью 5 090 рублей.

Комплектация

Упаковано устройство в компактную коробку, изучив информацию на которой можно будет составить общее представление по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя.

HIPER IoT Thermostat S1

Внешний вид

Выполнен термостат в компактном корпусе из белого пластика. Рассчитан он на нагрузку до 3 кВт. Этого достаточно для используемых в домах и квартирах нагревателей.

HIPER IoT Thermostat S1

На корпусе выведена евророзетка с заземлением. Розетка сопровождается защитными шторками.

HIPER IoT Thermostat S1

В верхней части корпуса выведен монохромный дисплей с подсветкой. С помощью него можно контролировать температуру в помещении, время и заданные настройки.

HIPER IoT Thermostat S1

Он же может использоваться для проведения и корректировки настроек. Будет полезно, если не доступен Wi-Fi.

HIPER IoT Thermostat S1

Этот термостат поддерживает включение по заданным температурным отсечкам или расписанию. Заданные настройки будут работать независимо от стабильности интернет соединения, а также сохраняются во внутренней памяти.

HIPER IoT Thermostat S1

На дачном участке можно будет подключить в HIPER IoT Thermostat S1 обычный обогреватель и задать включение при температуре 5-7 градусов, предотвратит замерзание воды в трубах и будет поддерживать в домике температуру для дальнейшего обогрева. Перед выездом на выходные с телефона или через расписание включить обогрев до нужной температуры. При ее достижении автоматически выключает питание.

HIPER IoT Thermostat S1

Софт

Для дистанционного управления используется общее приложение Hiper IoT. Соединение проходит через Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. С добавлением проблем не возникло. Выводится в общем списке, ему можно присвоить имя и выбрать комнату.

HIPER IoT Thermostat S1

В окне управления можно задать температуру, при которой будет идти включение и выключение. Просмотреть текущую температуру в помещении.

HIPER IoT Thermostat S1

В настройках задается погрешность комнатной температуры, минимальное значение, разница для включения и выключения. Установка максимальной температуры и минимальной. Несколько вариантов типа настроек, отдельно по дням недели или с выбором “рабочие и выходные дни”.

HIPER IoT Thermostat S1

Вывод общей информации по устройству.

HIPER IoT Thermostat S1

Голосовое управление

HIPER IoT Thermostat S1 поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым ассисстентом Алиса. Так можно будет управлять температурными настройками через приложение Яндекс.

Выводится список команд. Включение и выключение термостата. Добавление или снижение температуры. Включение или выключение через заданное время.

Итоги

HIPER IoT Thermostat S1 добавляет в любой обогреватель или теплый пол возможность дистанционного контроля через приложение, выбор расписания и включение/выключение по заданным температурным настройкам. Голосовое управление на русском языке и встроенный дисплей.
Комментарии и отзывы HIPER IoT Thermostat S1
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