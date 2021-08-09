Обзор HIPER IoT Thermostat S1. Дистанционное управление теплого пола и обогревателей

Уже с сентября в большей части России встанет вопрос обогрева квартир и домов. Будет интервал как минимум в 1-2 месяца, когда температура, особенно в ночное время, снижается, но из-за теплой погоды днем отопительный сезон еще не запущен. Плюс в тех же частных домах или дачных домиках не всегда подведен газ и установлен котел. Тестируемый сегодня умный термостат HIPER IoT Thermostat S1 позволяет подключать обогреватели и теплый пол, которые изначально не поддерживали управление с помощью смартфона.

Комплектация

Доступен он со средней стоимостью 5 090 рублей.Упаковано устройство в компактную коробку, изучив информацию на которой можно будет составить общее представление по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен термостат в компактном корпусе из белого пластика. Рассчитан он на нагрузку до 3 кВт. Этого достаточно для используемых в домах и квартирах нагревателей.

На корпусе выведена евророзетка с заземлением. Розетка сопровождается защитными шторками.

В верхней части корпуса выведен монохромный дисплей с подсветкой. С помощью него можно контролировать температуру в помещении, время и заданные настройки.

Он же может использоваться для проведения и корректировки настроек. Будет полезно, если не доступен Wi-Fi.

Этот термостат поддерживает включение по заданным температурным отсечкам или расписанию. Заданные настройки будут работать независимо от стабильности интернет соединения, а также сохраняются во внутренней памяти.

На дачном участке можно будет подключить в HIPER IoT Thermostat S1 обычный обогреватель и задать включение при температуре 5-7 градусов, предотвратит замерзание воды в трубах и будет поддерживать в домике температуру для дальнейшего обогрева. Перед выездом на выходные с телефона или через расписание включить обогрев до нужной температуры. При ее достижении автоматически выключает питание.

Софт

Для дистанционного управления используется общее приложение Hiper IoT. Соединение проходит через Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. С добавлением проблем не возникло. Выводится в общем списке, ему можно присвоить имя и выбрать комнату.

В окне управления можно задать температуру, при которой будет идти включение и выключение. Просмотреть текущую температуру в помещении.

В настройках задается погрешность комнатной температуры, минимальное значение, разница для включения и выключения. Установка максимальной температуры и минимальной. Несколько вариантов типа настроек, отдельно по дням недели или с выбором “рабочие и выходные дни”.

Вывод общей информации по устройству.

Голосовое управление

Итоги

HIPER IoT Thermostat S1 поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым ассисстентом Алиса. Так можно будет управлять температурными настройками через приложение Яндекс.Выводится список команд. Включение и выключение термостата. Добавление или снижение температуры. Включение или выключение через заданное время.HIPER IoT Thermostat S1 добавляет в любой обогреватель или теплый пол возможность дистанционного контроля через приложение, выбор расписания и включение/выключение по заданным температурным настройкам. Голосовое управление на русском языке и встроенный дисплей.