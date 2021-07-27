Умный шаровый кран HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) и датчик протечки HIPER IoT W1. Обзор и тесты

Комплект его включает руководство пользователя на русском языке, батарейку CR2 и выносной датчик.
Этот набор сразу позволяет без дополнительных расходов начать эксплуатацию и добавить его в приложение. Выполнен в виде компактной «шайбы» из пластика белого цвета.
Эксплуатировать можно в двух вариантах сборки. Это с установленным выносным датчиком. С ним основную часть можно разместить на удалении, а выносной датчик поместится даже под стиральной машиной.
Или сняв его и основание сам датчик на поверхности пола или внутри мебельного шкафчика. Он поддерживает не только световую, но и звуковую индикацию.
Его комплект включает переходник с резьбы 3/4 на 1/2 и съемный USB-кабелем с большим запасом по длине. Для работы потребуется самостоятельно решить вопрос наличия блока питания с USB-разъемом.
Состоит шаровый кран из сантехнической части из латуни и блока управления с электроприводом из белого пластика. Выполненного в виде сферы.
Для удобства монтажа и затягивания фитингов блок с приводом приподнят на ножке, зазор около 3 сантиметров. Все элементы выполнены с запасом по прочности.
На нижней грани у него механическая кнопка, нажатием на которую можно открыть или открыть кран. Есть светодиодный индикатор активности.
Для датчика HIPER IoT W1 можно провести тест его работы с выводом звукового предупреждения. В общем окне текущий статус. Просмотр заряда батареи. Можно просмотреть историю срабатывания.
Для HIPER IoT Valve 1/2 можно открыть или закрыть привод, а также выбрать его промежуточное положение с шагом в 5%.
Изменять состояние привода можно задав по расписанию выбрав дни недели и месяцы. Например, заранее задав интервалы времени когда никого нет дома.
Пару этих устройство есть возможность связать в сценарий, когда при срабатывании тревоги с обнаружением протечки привод будет закрываться.
Второй сценарий, который мы применяли это отдельное использование HIPER IoT Valve 1/2 на даче, его выход подключался к системе капельного полива. Так можно было во время длительных отсутствиях на нужное время проводить наполнение баков и запуск полива.
Третий, это использование для подмены воды в аквариуме. Выход шарового крана подключался к осмотическому фильтру. Запуск помпы для откачивания воды из аквариума в канализацию проходил с помощью умной розетки HIPER IOT P06<. В такой связке автоматизировали подмену воды в 800 литровом аквариуме.