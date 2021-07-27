Умный шаровый кран HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) и датчик протечки HIPER IoT W1. Обзор и тесты

Умный дом это не только возможность включить с помощью приложения на смартфоне или голоса свет или отдельный бытовой прибор, но и система безопасности, а также возможность автоматизировать рутинные процессы. Сегодня мы затронем тему водоснабжения, продемонстрировав работу сразу двух элементов умного дома: датчика протечки HIPER IoT W1 и шарового крана с электроприводом HIPER IoT Valve 1/2.

HIPER IoT Valve 1/2

HIPER IoT W1

Оба устройства можно свободно приобрести в российских магазинах. Датчик доступен за 1 990 рублей. Поставляется он в компактной коробке с QR-кодом для загрузки приложения и подробными данными по техническим характеристикам.

HIPER IoT Valve 1/2

Комплект его включает руководство пользователя на русском языке, батарейку CR2 и выносной датчик.

HIPER IoT Valve 1/2

Этот набор сразу позволяет без дополнительных расходов начать эксплуатацию и добавить его в приложение. Выполнен в виде компактной «шайбы» из пластика белого цвета.

HIPER IoT Valve 1/2

Эксплуатировать можно в двух вариантах сборки. Это с установленным выносным датчиком. С ним основную часть можно разместить на удалении, а выносной датчик поместится даже под стиральной машиной.

HIPER IoT Valve 1/2

Или сняв его и основание сам датчик на поверхности пола или внутри мебельного шкафчика. Он поддерживает не только световую, но и звуковую индикацию.

HIPER IoT Valve 1/2

HIPER IoT Valve 1/2

Умный шаровый кран с электроприводом можно приобрести за 7 590 рублей. Упакован в коробку с традиционным для линейки IoT устройств оформлении.

HIPER IoT Valve 1/2

Его комплект включает переходник с резьбы 3/4 на 1/2 и съемный USB-кабелем с большим запасом по длине. Для работы потребуется самостоятельно решить вопрос наличия блока питания с USB-разъемом.

HIPER IoT Valve 1/2

Состоит шаровый кран из сантехнической части из латуни и блока управления с электроприводом из белого пластика. Выполненного в виде сферы.

HIPER IoT Valve 1/2

Для удобства монтажа и затягивания фитингов блок с приводом приподнят на ножке, зазор около 3 сантиметров. Все элементы выполнены с запасом по прочности.

HIPER IoT Valve 1/2

На нижней грани у него механическая кнопка, нажатием на которую можно открыть или открыть кран. Есть светодиодный индикатор активности.

Софт

Все IoT устройства Hiper управляются через общее приложение. Процесс добавления проходит в виде иллюстраций и подсказок на русском языке. После этого выводятся в общем списке. Каждому элементу можно присвоить свое имя.

HIPER IoT Valve 1/2

Для датчика HIPER IoT W1 можно провести тест его работы с выводом звукового предупреждения. В общем окне текущий статус. Просмотр заряда батареи. Можно просмотреть историю срабатывания.

HIPER IoT Valve 1/2

Для HIPER IoT Valve 1/2 можно открыть или закрыть привод, а также выбрать его промежуточное положение с шагом в 5%.

HIPER IoT Valve 1/2

HIPER IoT Valve 1/2

Изменять состояние привода можно задав по расписанию выбрав дни недели и месяцы. Например, заранее задав интервалы времени когда никого нет дома.

HIPER IoT Valve 1/2

Пару этих устройство есть возможность связать в сценарий, когда при срабатывании тревоги с обнаружением протечки привод будет закрываться.

HIPER IoT Valve 1/2

Тесты

Для примера предлагаем рассмотреть несколько сценариев использования такого шарового крана с электроприводом. Самый очевидный из них это установка в магистраль горячей и холодной воды, а эта модель поддерживает температуру от 0 до 98 градусов. Так можно будет перекрывать или открывать доступ воды вручную, автоматически или по срабатыванию датчиков протечки. Такой монтаж подстрахует от затапливания.

HIPER IoT Valve 1/2

Второй сценарий, который мы применяли это отдельное использование HIPER IoT Valve 1/2 на даче, его выход подключался к системе капельного полива. Так можно было во время длительных отсутствиях на нужное время проводить наполнение баков и запуск полива.

HIPER IoT Valve 1/2

Третий, это использование для подмены воды в аквариуме. Выход шарового крана подключался к осмотическому фильтру. Запуск помпы для откачивания воды из аквариума в канализацию проходил с помощью умной розетки HIPER IOT P06<. В такой связке автоматизировали подмену воды в 800 литровом аквариуме.

HIPER IoT Valve 1/2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) – шаровый кран с электроприводом с поддержкой интеграции в систему умного дома, как с самостоятельным управлением приводом через приложение, так и через связку с помощью сценариев по заданным данным или срабатыванию датчиков протечки HIPER IoT W1. Но стоит учитывать, что эти датчики работают в сети Wi-Fi и при отключении домашнего роутера, связь между устройствами будет затруднена.
HIPER IoT Valve 1/2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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