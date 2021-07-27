Умный шаровый кран HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) и датчик протечки HIPER IoT W1. Обзор и тесты

Умный дом это не только возможность включить с помощью приложения на смартфоне или голоса свет или отдельный бытовой прибор, но и система безопасности, а также возможность автоматизировать рутинные процессы. Сегодня мы затронем тему водоснабжения, продемонстрировав работу сразу двух элементов умного дома: датчика протечки HIPER IoT W1 и шарового крана с электроприводом HIPER IoT Valve 1/2.

HIPER IoT W1

Оба устройства можно свободно приобрести в российских магазинах. Датчик доступен за 1 990 рублей. Поставляется он в компактной коробке с QR-кодом для загрузки приложения и подробными данными по техническим характеристикам.

Комплект его включает руководство пользователя на русском языке, батарейку CR2 и выносной датчик.

Этот набор сразу позволяет без дополнительных расходов начать эксплуатацию и добавить его в приложение. Выполнен в виде компактной «шайбы» из пластика белого цвета.

Эксплуатировать можно в двух вариантах сборки. Это с установленным выносным датчиком. С ним основную часть можно разместить на удалении, а выносной датчик поместится даже под стиральной машиной.

Или сняв его и основание сам датчик на поверхности пола или внутри мебельного шкафчика. Он поддерживает не только световую, но и звуковую индикацию.

HIPER IoT Valve 1/2

Умный шаровый кран с электроприводом можно приобрести за 7 590 рублей. Упакован в коробку с традиционным для линейки IoT устройств оформлении.

Его комплект включает переходник с резьбы 3/4 на 1/2 и съемный USB-кабелем с большим запасом по длине. Для работы потребуется самостоятельно решить вопрос наличия блока питания с USB-разъемом.

Состоит шаровый кран из сантехнической части из латуни и блока управления с электроприводом из белого пластика. Выполненного в виде сферы.

Для удобства монтажа и затягивания фитингов блок с приводом приподнят на ножке, зазор около 3 сантиметров. Все элементы выполнены с запасом по прочности.

Софт

На нижней грани у него механическая кнопка, нажатием на которую можно открыть или открыть кран. Есть светодиодный индикатор активности.Все IoT устройства Hiper управляются через общее приложение. Процесс добавления проходит в виде иллюстраций и подсказок на русском языке. После этого выводятся в общем списке. Каждому элементу можно присвоить свое имя.

Для датчика HIPER IoT W1 можно провести тест его работы с выводом звукового предупреждения. В общем окне текущий статус. Просмотр заряда батареи. Можно просмотреть историю срабатывания.

Для HIPER IoT Valve 1/2 можно открыть или закрыть привод, а также выбрать его промежуточное положение с шагом в 5%.

Изменять состояние привода можно задав по расписанию выбрав дни недели и месяцы. Например, заранее задав интервалы времени когда никого нет дома.

Пару этих устройство есть возможность связать в сценарий, когда при срабатывании тревоги с обнаружением протечки привод будет закрываться.

Тесты

Для примера предлагаем рассмотреть несколько сценариев использования такого шарового крана с электроприводом. Самый очевидный из них это установка в магистраль горячей и холодной воды, а эта модель поддерживает температуру от 0 до 98 градусов. Так можно будет перекрывать или открывать доступ воды вручную, автоматически или по срабатыванию датчиков протечки. Такой монтаж подстрахует от затапливания.

Второй сценарий, который мы применяли это отдельное использование HIPER IoT Valve 1/2 на даче, его выход подключался к системе капельного полива. Так можно было во время длительных отсутствиях на нужное время проводить наполнение баков и запуск полива.

Третий, это использование для подмены воды в аквариуме. Выход шарового крана подключался к осмотическому фильтру. Запуск помпы для откачивания воды из аквариума в канализацию проходил с помощью умной розетки HIPER IOT P06 <. В такой связке автоматизировали подмену воды в 800 литровом аквариуме.

Итоги

HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) – шаровый кран с электроприводом с поддержкой интеграции в систему умного дома, как с самостоятельным управлением приводом через приложение, так и через связку с помощью сценариев по заданным данным или срабатыванию датчиков протечки HIPER IoT W1. Но стоит учитывать, что эти датчики работают в сети Wi-Fi и при отключении домашнего роутера, связь между устройствами будет затруднена.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".