Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE

Чаще всего ноутбуки используются для типовых задач, таких как набор текста, работа с таблицами, интернет-серфинг и просмотр роликов. И для таких сценариев в качестве альтернативы можно рассмотреть более удобный формат планшета со съемной клавиатурой. Один из таких примеров, изучаемая сегодня новинка HONOR PAD X9 LTE, построенная на платформе Snapdragon 685 с диагональю экрана 11.5 дюймов.

Комплектация

Стартовый комплект включает зарядное устройство и USB-кабель. Упакован он в компактную коробку из плотного картона.

Дополнительным аксессуаром можно приобрести клавиатуру с чехлом, рассчитанным под индивидуальную установку этой модели.

HONOR Pad X9 LTE обзор

Внешний вид

Внешний вид у корпуса планшета лаконичный. Крышка выполнена из металла, толщина его 6.9 мм. Заметно тоньше и компактнее чем ноутбуки.

Поверхность с матовым покрытием. Из рук не выскальзывает, заметных проблем с загрязнением следами пальцев замечено не было.

А вот к чему можно придраться, так к это к распространённой в смартфонах особенности с выступающим объективом основной камеры. Из-за этого при размещении на крышке именно она будет выступать точкой опоры.

На правой грани у HONOR PAD X9 LTE кнопка включения и регулятор громкости. Зарядка и подключение аксессуаров идет через USB-C. Аудиоразъема планшет лишен.

Рамка вокруг экрана около 8 мм. Установлено защитное стекло, устойчивое к царапинам. По центру одной из них фронтальная камера.

Клавиатура

Как отмечали выше, планшет можно дополнить чехлом с беспроводной клавиатурой. Она жестко фиксируется на крышке планшета и ее можно будет закрывать как обложку, защищая экран на время перевозки и хранения.

Также можно обратить на внимание на продолговатый паз. Он используется для фиксации планшета под углом, это подобие ноутбука с откинутой крышкой. Угол наклона при этом фиксирован.

Оснащена клавиатура низкопрофильными переключателями с мягким и коротким ходом. Нажимаются они бесшумно. Из особенностей отметим отсутствие тачпада, поэтому для удобной работы стоит будет продумать подключение беспроводной мышки отдельно.

Экран

На борту IPS-дисплей с диагональю 11.5-дюймов с разрешением 2000х1200 пикселей. Подсветка равномерна по всей площади, согласно проведенным измерениям в пике яркость достигала 480 кд/м². Планшет можно будет использовать на улице при умеренном солнечном свете.

Поддерживает автоматическую регулировку яркости на основе данных с датчика освещения.

Частота обновления до 120 Гц, в настройках пользователь сможет выбрать варианты обновления. Увеличенная частота хорошо сказалась на плавности выводимой картинки. Доступна технология фильтрации синего света для уменьшения усталости глаз.

Платформа

Работает HONOR PAD X9 LTE на базе платформе Qualcomm Snapdragon 685. Это восьмиядерная платформа с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Располагает планшет 4 Гбайт оперативной памяти с технологией расширения в зависимости от выполняемых задач. Для хранения выделено 128 Гбайт.

Аккумулятор

Для доступа в сеть используется двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth под подключение периферии. Это версия с LTE.Батарея с емкостью 7250 мА дает около 6.5 часов работы со средней яркостью экрана и частотой 120 Гц. Сеанс зарядки займет 2.5 часа.

Камеры

Софт

Возвращаясь к критику выше, касающейся выступающей камеры, она не может похвастать высокой детализацией съемке, уступая недорогим смартфонам. Разрешение составляет 5 Мп. Поддерживает определение сцены.Тестирование велось на прошивке с операционной системой Android 13 с оболочкой Magic UI. Есть полный доступ к Play Market. Предустановлен офисный пакет.

Итоги

HONOR PAD X9 LTE – планшет с актуальным техническим исполнением, выпаленный в тонком корпусе и оснащенный экраном с частотой 120 Гц. Можно рассматривать как домашнее мультимедийное устройство или как замену недорого ноутбука под типовые задачи. Из минусов отметим выступающую камеру и медленную зарядку.