Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE

Чаще всего ноутбуки используются для типовых задач, таких как набор текста, работа с таблицами, интернет-серфинг и просмотр роликов. И для таких сценариев в качестве альтернативы можно рассмотреть более удобный формат планшета со съемной клавиатурой. Один из таких примеров, изучаемая сегодня новинка HONOR PAD X9 LTE, построенная на платформе Snapdragon 685 с диагональю экрана 11.5 дюймов.

HONOR Pad X9 LTE

Комплектация

Стартовый комплект включает зарядное устройство и USB-кабель. Упакован он в компактную коробку из плотного картона.

HONOR Pad X9 LTE

Дополнительным аксессуаром можно приобрести клавиатуру с чехлом, рассчитанным под индивидуальную установку этой модели.

HONOR Pad X9 LTE

HONOR Pad X9 LTE обзор

Внешний вид

Внешний вид у корпуса планшета лаконичный. Крышка выполнена из металла, толщина его 6.9 мм. Заметно тоньше и компактнее чем ноутбуки.

HONOR Pad X9 LTE

Поверхность с матовым покрытием. Из рук не выскальзывает, заметных проблем с загрязнением следами пальцев замечено не было.

HONOR Pad X9 LTE

А вот к чему можно придраться, так к это к распространённой в смартфонах особенности с выступающим объективом основной камеры. Из-за этого при размещении на крышке именно она будет выступать точкой опоры.

HONOR Pad X9 LTE

На правой грани у HONOR PAD X9 LTE кнопка включения и регулятор громкости. Зарядка и подключение аксессуаров идет через USB-C. Аудиоразъема планшет лишен.

HONOR Pad X9 LTE

Рамка вокруг экрана около 8 мм. Установлено защитное стекло, устойчивое к царапинам. По центру одной из них фронтальная камера.

HONOR Pad X9 LTE

Клавиатура

HONOR Pad X9 LTE

Как отмечали выше, планшет можно дополнить чехлом с беспроводной клавиатурой. Она жестко фиксируется на крышке планшета и ее можно будет закрывать как обложку, защищая экран на время перевозки и хранения.

HONOR Pad X9 LTE

Также можно обратить на внимание на продолговатый паз. Он используется для фиксации планшета под углом, это подобие ноутбука с откинутой крышкой. Угол наклона при этом фиксирован.

HONOR Pad X9 LTE

Оснащена клавиатура низкопрофильными переключателями с мягким и коротким ходом. Нажимаются они бесшумно. Из особенностей отметим отсутствие тачпада, поэтому для удобной работы стоит будет продумать подключение беспроводной мышки отдельно.

HONOR Pad X9 LTE

Экран

На борту IPS-дисплей с диагональю 11.5-дюймов с разрешением 2000х1200 пикселей. Подсветка равномерна по всей площади, согласно проведенным измерениям в пике яркость достигала 480 кд/м². Планшет можно будет использовать на улице при умеренном солнечном свете.

HONOR Pad X9 LTE

Поддерживает автоматическую регулировку яркости на основе данных с датчика освещения.

HONOR Pad X9 LTE

Частота обновления до 120 Гц, в настройках пользователь сможет выбрать варианты обновления. Увеличенная частота хорошо сказалась на плавности выводимой картинки. Доступна технология фильтрации синего света для уменьшения усталости глаз.

HONOR Pad X9 LTE

Платформа

Работает HONOR PAD X9 LTE на базе платформе Qualcomm Snapdragon 685. Это восьмиядерная платформа с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Располагает планшет 4 Гбайт оперативной памяти с технологией расширения в зависимости от выполняемых задач. Для хранения выделено 128 Гбайт.

HONOR Pad X9 LTE

Для доступа в сеть используется двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth под подключение периферии. Это версия с LTE.

Аккумулятор

Батарея с емкостью 7250 мА дает около 6.5 часов работы со средней яркостью экрана и частотой 120 Гц. Сеанс зарядки займет 2.5 часа.

HONOR Pad X9 LTE

Камеры

Возвращаясь к критику выше, касающейся выступающей камеры, она не может похвастать высокой детализацией съемке, уступая недорогим смартфонам. Разрешение составляет 5 Мп. Поддерживает определение сцены.

Софт

Тестирование велось на прошивке с операционной системой Android 13 с оболочкой Magic UI. Есть полный доступ к Play Market. Предустановлен офисный пакет.

HONOR Pad X9 LTE

Итоги

HONOR PAD X9 LTE – планшет с актуальным техническим исполнением, выпаленный в тонком корпусе и оснащенный экраном с частотой 120 Гц. Можно рассматривать как домашнее мультимедийное устройство или как замену недорого ноутбука под типовые задачи. Из минусов отметим выступающую камеру и медленную зарядку.
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