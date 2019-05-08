Роторная машина HT 154. Обзор и тесты

При генеральных уборках, а также при уборках после строительных работ, для достижения качественной чистоты требуются большие трудозатраты. Традиционные приспособления для уборки – веники, швабры, ведра и половые тряпки – стремительно уходят в прошлое. Сегодня им на смену все чаще приходит современное оборудование для клининга.

Компания Лир представляет однодисковую машину бренда Haotian модели HT154. Все аппараты данного типа имеют схожую конструкцию (рукоятка, корпус, двигатель, щетка) и общий принцип действия построенного на вращении диска. Основу конструкции составляет металлический каркас, на котором и крепят электротехнические элементы.

Роторные машины применяются для следующих работ:

глубокая чистка напольных покрытий;

нанесение защитных покрытий и кристаллизация;

натирка и полировка пола с применением падов;

химическая чистка ковровых покрытий с применением щётки.

HT 154 обзор

Характеристики и комплектация HT 154

Корпус аппарата и рукоятка управления выполнены в ярко зеленом цвете. Двигатель прикрыт корпусом из ударопрочного металла и пластика. Данная конструкция имеет плотный резиновый обод для смягчения от случайных ударов при работе машины вблизи стен.

Аппарат оснащен планетарным типом привода. Планетарная передача обладает надежными характеристиками и длительным сроком эксплуатации. Номинальная мощность однодисковой машины составляет 1100 ВТ. Вес аппарат 48 кг, что обеспечивает оптимальный прижим к рабочей поверхности, а также повышает качество уборки.

HT 154 укомплектован пластиковым баком для моющего раствора, жесткой щеткой для твердых напольных покрытий, щеткой с мягким ворсом для чистки ковровых покрытий, падодержателем и сетевым кабелем длинной 12м. Подача моющего раствора к щетке осуществляется рукояткой (вентиль) с поворотным механизмом.

Тест

Первый тест аппарата HT 154 осуществили в казанском ковровом цехе «Cozy» cozy-kzn.ru. Транспортировку аппарата до места испытания осуществили в багажнике хэчбека при сложенном сидении. Для перевозки в малогабаритном багажнике основную рукоятку можно отсоединить от корпуса двигателя, ключ для разбора укомплектован (крепление держится на 4 болтах с шестигранной головкой).

На основании корпуса имеется два транспортировочных колеса, что позволяет легко перемещать машину по плоской поверхности.

Первое, на что обратил внимание сотрудник клининг службы - это «непривычный» механизм подачи химии. После чистки ковра сомнения о «непривычной» регулировке развеялись. Была отмечена практичность поворотного крана, так как при правильной настройке подачи раствора не приходится периодически нажимать на рычаг «альтернативной» подачи. Химия льется в необходимом количестве на рабочую поверхность. В данном тесте мы не вдавались в подробности происхождения пятен, а также подбора химии, так как целью было узнать общее впечатление от использования роторной машины.

Отзыв сотрудника клининговой компании «Cozy» о роторной машине Hаotian HT154:

мощность аппарата и мягкая щетка справляется с задачей чистки ковровой поверхности

оптимальный крутящий момент позволяет удерживать машину даже начинающему оператору

компактность и приятный внешний вид аппарата является плюсом при выездных работах

стабильность расхода химии с помощью регулировки поворотного крана на баке

Для следующего испытания, аппарат был доставлен в автоклуб «Mechanics». Здесь же стояла задача очистить кафельный пол от въевшейся грязи. Перед началом уборки, небольшую часть пола обклеили монтажной лентой для сравнения между первоначальной и очищенной поверхностями Во время уборки HT 154 побывал в руках съемочной группы и руководителя клуба «Механики». Управляемость однодисковой машины не вызывает затруднений, даже для новичков. По завершению уборки сняли монтажную ленту, результат был очевиден, поверхность приобрела новый и чистый вид.

Итог после тестирования машины в клубе "Механики»:

в процессе уборки машину HT154 не тянула по сторонам и оператор спокойно работал рядом с окружающими объектами

после размывки пола, плитка приобрела первоначальный вид

за счет веса машины щетка плотно прижимается к полу, создавая большое давление. Благодаря этому ворс щетки максимально проникал в швы между плитками.

Роторная машина Haotian 154 - отличный помощник клинера для размывки напольных покрытий и для чистки ковров.