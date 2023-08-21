Обзор HYUNDAI H-HT6070. Беспроводной триммер для стрижки бороды, усов и волос на теле

В центре внимания сегодня триммер HYUNDAI H-HT6070, оснащенный лезвиями из нержавеющей стали и заряжаемым аккумулятором, а также сопровождаемый тремя насадками. Эта модель подходит для волос на лице и теле.

Комплектация

Компактная коробка, на обратной стороне которой приведен список комплектующих и данные по техническим характеристикам. Комплект включает три насадки с разной длиной, масло для лезвий, щетку для очистки, защитную насадку, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

HYUNDAI H-HT6070 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика темно-зеленого цвета, боковая часть с покрытием под темный хром. Внешний вид у триммера аккуратный.

Габариты у триммера компактные, вариант для того, чтобы брать с собой в поездки. Проблем в качестве сборки замечено не было.

На верхней грани корпуса выведен светодиодный индикатор активности, индикатор состояния заряда аккумулятора.

Сбоку кнопка включения. Для включения HYUNDAI H-HT6070 однократно нажимаем на нее, повторным нажатием отключаем. Кнопка заметно выступает за пределы плоскости боковой грани, можно случайно нажать при перевозке в плотно заполненной сумке.

В основании разъем USB-C, и в отличие от большинства триммеров, здесь не будет необходимости брать с собой дополнительный адаптер в дорогу, а также в целом задумываться о том, чтобы он не потерялся. Подойдет для этого тот же адаптер и кабель, что и для смартфона, и планшета.

Бритвенный механизм выполнен из нержавеющей стали. На него можно устанавливать одну из трех комплектных насадок. Помимо них предусмотрена и защитная насадка, которая будет полезна при транспортировке.

Тесты

Перед первой эксплуатацией провели зарядку триммера. Полный цикл занимает около часа. Далее необходимо нанести 2-3 капли на лезвия, включить на 30 секунд для смазывания, периодически процедуру смазывания лезвий нужно будет повторять.

Без насадок триммер оставляет высоту волос на уровне 0.5 мм. С помощью комплектных насадок высоту можно выставить на уровне 1, 2 и 3 миллиметров.

С помощью него в ходе тестовой эксплуатации проводили завершающий этап стрижки с проведением окантовки без использования насадки. С задачей справился без проблем. Основное же время использовался для того, чтобы брить лицо и подравнивать бороду. Никаких сложностей не было. Корпус удобно лежит в руке, он легкий. При работе заметно не шумит.

Встроенного аккумулятора с учетом ежедневного проведения процедуры хватит на 2-3 недели работы. После каждой стрижки нужно будет по необходимости очистить лезвия при помощи щетки, которая идет в комплекте.

Итоги

HYUNDAI H-HT6070 – недорогой триммер для лица и волос на теле с регулируемой длиной стрижки от 0.5 до 3 мм. Компактное исполнение, длительное время автономной работы, простая зарядка, три насадки в комплекте. Не устроить может выступающая кнопка включения, которую можно случайно нажать при перевозке.