Обзор HYUNDAI H-HT6070. Беспроводной триммер для стрижки бороды, усов и волос на теле

Габариты у триммера компактные, вариант для того, чтобы брать с собой в поездки. Проблем в качестве сборки замечено не было.
На верхней грани корпуса выведен светодиодный индикатор активности, индикатор состояния заряда аккумулятора.
Сбоку кнопка включения. Для включения HYUNDAI H-HT6070 однократно нажимаем на нее, повторным нажатием отключаем. Кнопка заметно выступает за пределы плоскости боковой грани, можно случайно нажать при перевозке в плотно заполненной сумке.
В основании разъем USB-C, и в отличие от большинства триммеров, здесь не будет необходимости брать с собой дополнительный адаптер в дорогу, а также в целом задумываться о том, чтобы он не потерялся. Подойдет для этого тот же адаптер и кабель, что и для смартфона, и планшета.
Бритвенный механизм выполнен из нержавеющей стали. На него можно устанавливать одну из трех комплектных насадок. Помимо них предусмотрена и защитная насадка, которая будет полезна при транспортировке.
Без насадок триммер оставляет высоту волос на уровне 0.5 мм. С помощью комплектных насадок высоту можно выставить на уровне 1, 2 и 3 миллиметров.
С помощью него в ходе тестовой эксплуатации проводили завершающий этап стрижки с проведением окантовки без использования насадки. С задачей справился без проблем. Основное же время использовался для того, чтобы брить лицо и подравнивать бороду. Никаких сложностей не было. Корпус удобно лежит в руке, он легкий. При работе заметно не шумит.
Встроенного аккумулятора с учетом ежедневного проведения процедуры хватит на 2-3 недели работы. После каждой стрижки нужно будет по необходимости очистить лезвия при помощи щетки, которая идет в комплекте.