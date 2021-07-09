Обзор HYUNDAI H-US02858. Напольный отпариватель с гладильной доской

Героем сегодняшнего дня будет напольный отпариватель HYUNDAI H-US02858 с пятью режимами отпаривания, из которых можно выбирать в зависимости от типа ткани и требуемых задач. Из конструктивных особенностей отмечается наличие комплектной стойки, встроенная вешалка и поворотная гладильная поверхность.

HYUNDAI H-US02858

Приобрести его можно в среднем за 6 570 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением бытового прибора в сборе и пометкой о предоставлении 2-летней гарантии. Комплект включает варежку, гладильную поверхность, стойку, насадка-щетка на отпариватель, руководство пользователя.

HYUNDAI H-US02858

Внешний вид

Для оформления выбраны спокойные тона. Нежно-синий и белый. Гармонично вписывается в интерьер спальной комнаты.

HYUNDAI H-US02858

Предполагается только напольное размещение. Основание из пластика. Подключается с помощью кабеля с евровилкой и заземлением.

HYUNDAI H-US02858

На боковой стороне съемный резервуар для воды емкостью 1.5 литра. Выполнен из прозрачного пластика позволяя контролировать оставшийся уровень.

HYUNDAI H-US02858

По краям механические фиксаторы для съемных стоек. Комплектуется HYUNDAI H-US02858 двумя такими телескопическими стойками.

HYUNDAI H-US02858

Можно будет менять в зависимости от требуемой высоты расположения. Диапазон изменения высоты от 46 до 106 сантиметров.

HYUNDAI H-US02858

На эти стойки ставится гладильная поверхность, обтянутая тканью серого цвета. На внутренней его стороне механический фиксатор для смены угла наклона.

HYUNDAI H-US02858

Ставить ее можно как вертикально, так и горизонтально. В основание этой поверхности устанавливается крючок.

HYUNDAI H-US02858

Панель управления состоит из цифрового дисплея и двух кнопок. Одна отвечает за включение/выключение, вторая за переключение режимов подачи пара.

HYUNDAI H-US02858

Утюжок с металлической подошвой и расположенными по краям отверстиями подачи пара. На него можно установить насадку-щетку с искусственным ворсом.

HYUNDAI H-US02858

Длина шланга 1.35 метра. Он защищен нейлоновой оплеткой. Место выхода с пружиной.

Тесты

Мощность отпаривателя 1800 Вт. Доступны пять режимов подачи пара. В зависимости от ткани и поверхности можно будет регулировать. На нагрев уходит около 60 секунд.

HYUNDAI H-US02858

Форма утюжка удобная. Широкое основание для безопасной эксплуатации. Во время ожидания нагрева и хранения ставится на ручку. Поставить можно как справа, так и слева. Несколько положений для гладильной доски. Вертикально, горизонтально или в промежуточном наклоне. Повесить рубашку или платье можно как на эту доску, так и на вешалку.

HYUNDAI H-US02858

Сборка и дальнейшее управление проходит интуитивно. В собранном состоянии он занимает только ограниченное пространство. За время длительного тестирования HYUNDAI H-US02858 решал задачи не только задачи, характерные для отпаривателя, но и заменял утюг с гладильной доской.

HYUNDAI H-US02858

Подходит для разной одежды, отпаривание и глажка не занимает много времени. Помимо этого использовали для отпаривания матраса и постельного белья. Так можно будет убрать въевшиеся загрязнения и освежить перед сном.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI H-US02858 станет полезным помощником в чистке и глажке вещей и белья. Подходит для сложных типов одежды, таких как блузки, платья, брюки и юбки, включая сложные фасоны. Смена положения гладильной доски, крючок для вешалки и изменяемая высота позволяют подобрать оптимальное положение под конкретный сценарий чистки. Помимо продуманной конструкции к плюсам отнесем аккуратный внешний вид, пять режимов мощности подачи пара, быстрый выход на рабочий режим.
HYUNDAI H-US02858 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HYUNDAI H-US02858
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