Обзор HYUNDAI H-US02858. Напольный отпариватель с гладильной доской

Героем сегодняшнего дня будет напольный отпариватель HYUNDAI H-US02858 с пятью режимами отпаривания, из которых можно выбирать в зависимости от типа ткани и требуемых задач. Из конструктивных особенностей отмечается наличие комплектной стойки, встроенная вешалка и поворотная гладильная поверхность.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 6 570 рублей.Упакован в коробку с изображением бытового прибора в сборе и пометкой о предоставлении 2-летней гарантии. Комплект включает варежку, гладильную поверхность, стойку, насадка-щетка на отпариватель, руководство пользователя.

Внешний вид

Для оформления выбраны спокойные тона. Нежно-синий и белый. Гармонично вписывается в интерьер спальной комнаты.

Предполагается только напольное размещение. Основание из пластика. Подключается с помощью кабеля с евровилкой и заземлением.

На боковой стороне съемный резервуар для воды емкостью 1.5 литра. Выполнен из прозрачного пластика позволяя контролировать оставшийся уровень.

По краям механические фиксаторы для съемных стоек. Комплектуется HYUNDAI H-US02858 двумя такими телескопическими стойками.

Можно будет менять в зависимости от требуемой высоты расположения. Диапазон изменения высоты от 46 до 106 сантиметров.

На эти стойки ставится гладильная поверхность, обтянутая тканью серого цвета. На внутренней его стороне механический фиксатор для смены угла наклона.

Ставить ее можно как вертикально, так и горизонтально. В основание этой поверхности устанавливается крючок.

Панель управления состоит из цифрового дисплея и двух кнопок. Одна отвечает за включение/выключение, вторая за переключение режимов подачи пара.

Утюжок с металлической подошвой и расположенными по краям отверстиями подачи пара. На него можно установить насадку-щетку с искусственным ворсом.

Тесты

Длина шланга 1.35 метра. Он защищен нейлоновой оплеткой. Место выхода с пружиной.Мощность отпаривателя 1800 Вт. Доступны пять режимов подачи пара. В зависимости от ткани и поверхности можно будет регулировать. На нагрев уходит около 60 секунд.

Форма утюжка удобная. Широкое основание для безопасной эксплуатации. Во время ожидания нагрева и хранения ставится на ручку. Поставить можно как справа, так и слева. Несколько положений для гладильной доски. Вертикально, горизонтально или в промежуточном наклоне. Повесить рубашку или платье можно как на эту доску, так и на вешалку.

Сборка и дальнейшее управление проходит интуитивно. В собранном состоянии он занимает только ограниченное пространство. За время длительного тестирования HYUNDAI H-US02858 решал задачи не только задачи, характерные для отпаривателя, но и заменял утюг с гладильной доской.

Итоги

Подходит для разной одежды, отпаривание и глажка не занимает много времени. Помимо этого использовали для отпаривания матраса и постельного белья. Так можно будет убрать въевшиеся загрязнения и освежить перед сном.HYUNDAI H-US02858 станет полезным помощником в чистке и глажке вещей и белья. Подходит для сложных типов одежды, таких как блузки, платья, брюки и юбки, включая сложные фасоны. Смена положения гладильной доски, крючок для вешалки и изменяемая высота позволяют подобрать оптимальное положение под конкретный сценарий чистки. Помимо продуманной конструкции к плюсам отнесем аккуратный внешний вид, пять режимов мощности подачи пара, быстрый выход на рабочий режим.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".