Обзор HYUNDAI HBD 660. Встраиваемая посудомоечная машина на 14 комплектов посуды

В российских магазинах она доступна со средней стоимостью 26 990 рублей.
Выполнена эта модель в типоразмере 60 сантиметров. Это встраиваемый тип, для корректного открытия крышки и внешней привлекательности требуется установка фасада.
Корпус из стали. На верхнюю крышку для уменьшения шума во время мойки нанесено антивибрационное покрытие.
Для подключения требуется подсоединение к водопроводу, эта модель с аквастопом, а также канализации. Питание подается через кабель с евровилкой. Есть запас по длине.
После монтажа она становится общей частью кухонного гарнитура. С закрытой крышкой, как еще один шкафчик в общем ряду.
Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут кнопки включения, смены режимов, отложенного старта, половиной загрузки, экстра сушки.
Контролировать активный режим можно с помощью индикатора. Тут таких шесть. В центре дисплей, на котором выводится прогнозируемое время мойки.
На внутренней стороне двери HYUNDAI HBD 660 находится отсек под жидкое моющее средство или таблетку. Отдельная емкость для кондиционера.
Внутренняя камера из металла. На дне отсек для засыпки соли. Необходимо будет добавлять ее по мере расхода. Есть фильтр грубой очистки, он съемный.
Два вращающихся разбрызгивателя. По длине разбрызгивателей распределены сопла подачи воды.
Три съемные корзины. Две нижние рассчитаны на тарелки, чашки, кастрюли, сковороды, противни и другой тип крупной посуды. Нижний можно будет полностью снять. Корзины выдвигаются по направляющим. Плавность изменения положения дает группа роликов.
Третья корзина рассчитана под столовые приборы. Располагаются они по двум сторонам в направлении друг друга. Под бокалы можно будет использовать откидные боковые полочки.
В ней же мыли противень после готовки рыбы от духового шкафа Hyundai HEO 6636 BE. Помещается противень как на нижней, так и средней корзине. Это же касается больших кастрюль и сковород.
После завершения мойки удобную выгрузку обеспечит свободное извлечение корзин. Внутри достаточно различных выступов и фиксаторов для дополнительной фиксации внутри.