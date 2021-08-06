Обзор HYUNDAI HBD 660. Встраиваемая посудомоечная машина на 14 комплектов посуды

Посудомоечную машину можно смело отнести к той категории бытовой техники, которая заметно повышает комфорт жилья. Так или иначе, с необходимостью мойки посуды сталкиваются даже те, кто избегает готовки, и этот процесс сложно назвать приятным, да и качество мойки посуды руками зачастую оставляет желать лучшего, особенно если это касается жира. Тестируемая сегодня посудомоечная машина HYUNDAI HBD 660 поддерживает до 14 комплектов посуды и оснащена тремя выдвижными корзинами. Из ее особенностей отмечаются 6 встроенных режимов и возможность половинной загрузки.

HYUNDAI HBD 660

В российских магазинах она доступна со средней стоимостью 26 990 рублей.

Внешний вид

Упакована в паллет из транспортировочного картона и пенопласта. Комплект ее включает крепежные элементы, саморезы, уплотнительную ленту, мерный стакан, ложку и воронку для засыпки соли, а также документацию на русском языке.

HYUNDAI HBD 660

Выполнена эта модель в типоразмере 60 сантиметров. Это встраиваемый тип, для корректного открытия крышки и внешней привлекательности требуется установка фасада.

HYUNDAI HBD 660

Корпус из стали. На верхнюю крышку для уменьшения шума во время мойки нанесено антивибрационное покрытие.

HYUNDAI HBD 660

Для подключения требуется подсоединение к водопроводу, эта модель с аквастопом, а также канализации. Питание подается через кабель с евровилкой. Есть запас по длине.

HYUNDAI HBD 660

После монтажа она становится общей частью кухонного гарнитура. С закрытой крышкой, как еще один шкафчик в общем ряду.

HYUNDAI HBD 660

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут кнопки включения, смены режимов, отложенного старта, половиной загрузки, экстра сушки.

HYUNDAI HBD 660

Контролировать активный режим можно с помощью индикатора. Тут таких шесть. В центре дисплей, на котором выводится прогнозируемое время мойки.

HYUNDAI HBD 660

На внутренней стороне двери HYUNDAI HBD 660 находится отсек под жидкое моющее средство или таблетку. Отдельная емкость для кондиционера.

HYUNDAI HBD 660

Внутренняя камера из металла. На дне отсек для засыпки соли. Необходимо будет добавлять ее по мере расхода. Есть фильтр грубой очистки, он съемный.

HYUNDAI HBD 660

Два вращающихся разбрызгивателя. По длине разбрызгивателей распределены сопла подачи воды.

HYUNDAI HBD 660

Три съемные корзины. Две нижние рассчитаны на тарелки, чашки, кастрюли, сковороды, противни и другой тип крупной посуды. Нижний можно будет полностью снять. Корзины выдвигаются по направляющим. Плавность изменения положения дает группа роликов.

HYUNDAI HBD 660

Третья корзина рассчитана под столовые приборы. Располагаются они по двум сторонам в направлении друг друга. Под бокалы можно будет использовать откидные боковые полочки.

HYUNDAI HBD 660

Тесты

HYUNDAI HBD 660 поддерживает шесть режимов автоматической мойки:
  • интенсивный – для сильно загрязненной посуды, включая засохшие остатки пиши. Максимальная температура – 70 градусов. Общее время 170 минут.
  • стандартная – для среднего уровня загрязнения. Максимальная температура – 65 градусов. Время 180 минут.
  • эко – для повседневной мойки разных типов посуды. Температура до 65 градусов. Время 195 минут.
  • отдельный режим под бокалы и чашки.
  • 90 минут – ускоренный режим мойки за 1.5 часа с температурой до 65 градусов.
  • экспресс – мойка за 90 минут с температурой до 55 градусов, без сушки.
Чаще всего во время эксплуатации использовали режим ЭКО, оптимальный баланс по расходу воды и времени мойки. Тарелки, чашки, столовые приборы отмывает без разводов и остатков пищи.

HYUNDAI HBD 660

В ней же мыли противень после готовки рыбы от духового шкафа Hyundai HEO 6636 BE. Помещается противень как на нижней, так и средней корзине. Это же касается больших кастрюль и сковород.

HYUNDAI HBD 660

После завершения мойки удобную выгрузку обеспечит свободное извлечение корзин. Внутри достаточно различных выступов и фиксаторов для дополнительной фиксации внутри.

HYUNDAI HBD 660

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI HBD 660 – посудомоечная машина на 14 комплектов посуды с шестью автоматическими программами, отложенным стартом, запуском с половинной загрузкой, высоким классом энергопотребления. Умеренный шум, не мешающий в ночное время. Простое управление и удобные загрузка/выгрузка посуды.
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Комментарии и отзывы HYUNDAI HBD 660
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