Обзор Hyundai HEO 6647 BG. Минималистичный духовой шкаф с грилем

Сегодня к нам в руки попал духовой шкаф Hyundai HEO 6647 BG. Он относится к встраиваемому типу, поддерживает нагрев до 250 ℃ и оснащен 8 встроенными программами, в частности гриль и конвекция. В данном обзоре мы подробно пройдемся по всем его характеристикам и проверим, насколько качественно ему удается выпекать блюда.

Комплектация

Hyundai HEO 6647 BG поставляется вместе с противнем, решеткой для гриля, набором из пары крепежных болтов с заглушками, руководством пользователя, наклейкой с информацией о классе энергоэффективности и гарантийным талоном.

Внешний вид

Духовая печь Hyundai HEO 6647 BG выполнена в аккуратном и лаконичном дизайне. Для встраиваемой духовки у нее довольно типичные габариты — 59.50 х 57.50 х 59.50 см. Никаких проблем с ее установкой в кухонный гарнитур не возникло.

Данную духовку можно приобрести в одном из трех цветах: полностью черная, как у нас, белая и еще одна черная, но с металлическими вставками сверху и снизу.

Лицевая панель выполнена из закаленного стекла с нанесением сверху слегка матового покрытия. Следы от пальцев на ней собираются с трудом. Стекло трехслойное, поэтому во время готовки лицевая часть сильно не нагревается, а значит маленькие дети случайным образом об нее точно не обожгутся.

Ручка духовки изготовлена из металла. Она широкая и на нее удобно вешать кухонные полотенца.

Верхняя дверца фиксируется под углом в нескольких промежуточных положениях. Окошко прозрачное, в процессе готовки все видно. При желании стекла на дверце можно снять, чтобы все детально промыть.

Объем духовки составляет 68 литров. Внутреннее пространство покрыто защитной эмалью. По лицевому периметру проходит силиконовый уплотнитель, минимизирующий теплопотери. Также сзади по центру есть вентилятор конвектора, а в левом углу лампочка. Уровней для расположения противня всего пять. Хочется здесь также видеть хотя бы одни телескопические направляющие, но увы, их нет.

Управление

Панель управления состоит из двух регуляторов и небольшого экрана с тремя сенсорными кнопками.

Размораживание. Циркуляция воздуха комнатной температуры без использования нагрева.

Верхний и нижний нагрев. Духовка должна быть разогрета перед этим режимом. Он идеально подходит как для отдельных блюд, так и для блюд, состоящих из нескольких ингредиентов. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюда в центр духовки. Расположение противня или решетки на разных уровнях позволит отрегулировать, какая часть блюда будет прожарена сильнее.

Конвекционный нагрев. Работает вентилятор. В этом режиме можно готовить блюда на нескольких уровнях без смешения их запахов.

Гриль наполовину. Нагревается только внутренняя часть гриля, нагрев идет сверху вниз. Подходит для поджаривания небольших порций мяса, бекона, хлеба и т. д.

Гриль полный. Нагревается внутренняя и внешняя части гриля. Нагрев идет сверху вниз. Подходит для поджаривания средних и больших порций бекона, рыбы, стейков и т. п.

Гриль и конвектор. Способствует быстрой циркуляции тепла. Подходит для быстрого подрумянивания и запекания с сохранением всех соков стейков, бургеров, некоторых овощей и т. д.

Конвектор и нижний нагрев. Подходит для приготовления большинства блюд, а также для стерилизации банок.

Eco, или экономичный режим гриля. Использует внешнюю часть гриля и нижний нагревательный элемент для равномерного запекания и уменьшения потерь энергии. Подходит для больших блюд.

Левый регулятор отвечает за выбор режима работы. Всего их 8:

Правый регулятор, в свою очередь, выставляет уровень температуры в диапазоне от 50 до 250℃.

После первого запуска духовки для перевода ее в рабочее состояние необходимо на три секунды зажать центральную кнопку «M». После этого на экране появится соответствующий значок, уведомляющий о том, что теперь духовка готова к работе.

У таймера есть несколько режимов. При тройном нажатии на кнопку «M» включается самый стандартный таймер, время задается с помощью кнопок «+» и «-». Если на ту же кнопку нажать 4 раза, то активируется таймер, по истечении которого духовка самостоятельно выключится. Также есть режим таймера с отложенным стартом духовки.

Тесты

Мощность Hyundai HEO 6647 BG составляет 2300 Вт. Этого хватает для обеспечения равномерного нагрева вплоть до максимальных 250℃.Для начала мы приготовили пиццу. В качестве ингредиентов были взяты томатная паста, бекон, сосиски и сыр моцарелла. Для ее приготовления была выставлена температура 200℃ с верхним нагревом.Для ее полного приготовления понадобилось 16 минут. Спустя это время у нас вышла красивая и ароматная пицца.

Следующими на очереди стали круассаны из слоеного теста. Самое важное в их приготовлении это чтобы сердцевина не осталась сырой. Мы выставили режим с верхним и нижним нагревом и установили температуру 220℃. Спустя 15 минут мы снизили температуру до 180℃ и допекали еще 5 минут.

Результат нас порадовал. У нас вышли пышные и полностью пропекшиеся круассаны.

Завершающим блюдом стало традиционное блюдо во многих семьях — курица с картошкой на противне. Курица была предварительно замаринована, а картошка обвалена в специях. Чтобы добиться красивой корочки, мы для начала выставили режим полный гриль и 10 минут запекали при 220 ℃. Далее установили режим верхнего и нижнего нагрева и еще 25 минут допекали блюдо при 180 ℃.

Курица вышла румяной, при этом внутри осталась сочной, а картошка полностью пропеченной.

Итоги

Hyundai HEO 6647 BG — это достойный встраиваемый духовой шкаф. У нее привлекательный внешний вид, есть 8 встроенных программ, включая гриль с конвекцией, удобная система управления, многофункциональный таймер и качественные материалы корпуса. Самое важное, что духовка быстро нагревается до нужной температуры, и равномерно пропекает все блюда. Из минусов стоит отметить отсутствие телескопических направляющих.