Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой

Совмещенные газовые плиты сейчас встречаются все реже. Раздельное исполнение варочной панели и духового шкафа стало негласным стандартом при проектировании кухонных гарнитуров. И если без духового шкафа в квартире, особенно в ограниченном пространстве, обойтись можно, то варочные панели используются наиболее часто. Тестируемая сегодня Haier HHX-G64CWB относится к газовому типу, предлагая сразу ряд интересных решений, среди которых трехконтурная конфорка, чугунная решетка, автоматический газ-контроль и электроподжиг.

Haier HHX-G64CWB

К моменту публикации она уже находится в свободном доступе в российских магазинах, а также официальном магазине HAIERONLINE.

Haier HHX-G64CWB обзор

Комплектация

Haier HHX-G64CWB

Упакована в коробку из транспортировочного картона. Внутри комплектующие и сама варочная панель зафиксированы в пенопласт, предотвращающий тряску при транспортировке. Набор включает две чугунные решетки, набор рассекателей для конфорок, форсунки для баллонного газа, монтажную ленту, различную документацию.

Haier HHX-G64CWB

Внешний вид

Современный дизайн и стильный внешний вид. Панель выполнена из закаленного стекла черного цвета.

Haier HHX-G64CWB

К плюсам отнесем отсутствие ярких наклеек и рисунков. Логотип производителя нанесен в углу, лаконично.

Haier HHX-G64CWB

На панель устанавливаются две отдельные чугунные решетки. Такое исполнение, в отличие от металла, позволяет равномерно распределять тепло во время готовки.

Haier HHX-G64CWB

Оснащена Haier HHX-G64CWB четырьмя конфорками. Расположение классическое.

Haier HHX-G64CWB

В верхнем правом углу самая большая из них. Это трехконтурная конфорка. Ее мощность достигает 3.8 кВт.

Haier HHX-G64CWB

Две стандартных расположены в левом ряду с мощностью до 1.7 кВт. А также компактная на 1 кВт.

Haier HHX-G64CWB

Все сопровождаются рассекателями, окрашенными в черный цвет. У трехконтурной конфорки таких рассекателей два.

Haier HHX-G64CWB

Каждая конфорка сопровождается датчиком газ-контроля. При затухании пламени подача газа останавливается автоматически.

Haier HHX-G64CWB

На фронтальной части распложены четыре ручки управления, каждая из них соответствует своей конфорке. С помощью них можно будет регулировать мощность нагрева.

Haier HHX-G64CWB

Для того чтобы зажечь газ, нужно будет нажать на ручку, в это время начинает работать электроподжиг. Требуется некоторое время подержать ручку в нажатом положении для нагрева датчика газ-контроля. Такое исполнение позволяет решить вопрос утечек при случайном повороте ручки маленькими детьми.

Haier HHX-G64CWB

Тесты

Важно отметить, что подключение варочной панели к магистральной газовой сети должно проводиться сертифицированным мастером. В комплекте идет все необходимое не только для встраивания в столешницу, но и подключении балонного газа. Для работы потребуется подключение электропитания.

Haier HHX-G64CWB

В условиях кухни рекомендуем продумать установку вытяжки. Она не только удалит посторонние запахи при готовке, но и исключит накопление жирового налета на поверхности шкафчиков.

Haier HHX-G64CWB

Для начала провели проверку срабатывания газ-контроля. После принудительного затухания пламени подача прекращалась в течение 10-15 секунд. Стабильно на всех четырех конфорках.

Haier HHX-G64CWB

Уход за варочной панелью заключается в удалении накопившихся загрязнений. Нельзя применять абразивные чистящие средства. Очистку можно проводить мыльной водой или специальными химическими средствами.

Haier HHX-G64CWB

Варочную панель мы эксплуатировали в течение длительного времени, отметим ключевые особенности:
  • трехконтурная конфорка с высокой мощностью. На ней время готовки заметно сокращается, как и время, необходимое на закипание воды в чайнике,
  • газ-контроль с четким и быстрым срабатыванием,
  • удобные ручки для регулировки мощности и интегрированный электроподжиг,
  • возможность разместить кастрюли и посуду для готовки на всех четырех конфорках одновременно,
  • легкое удаление загрязнений с поверхности закаленного стекла.

Haier HHX-G64CWB

Для практических тестов предлагаем приготовить пасту с лососем. Мы готовили ее одновременно на двух конфорках. После подготовки ингредиентов разогреваем сковородку-гриль с маслом и мелко нарезанным луком. Добавляем нарезанный лосось.

Haier HHX-G64CWB

Трехконтурная конфорка дает равномерный нагрев по всей площади. По мере готовки можно тонко регулировать мощность пламени.

Haier HHX-G64CWB

Haier HHX-G64CWB

В это же время ставим кастрюлю для закипания воды и последующей готовки пасты. Закипание быстрое. На сковородку с лососем добавляем сливки и сыр рикотту. Остается перенести пасту на сковородку, уменьшить подачу газа и равномерно перемешивать. Все готово.

Haier HHX-G64CWB

Вкусно, полезно и сытно. Варочная панель отлично себя показала во время готовки разных типов блюд, а также повседневной эксплуатации с разогревом.

Haier HHX-G64CWB

Итоги по Haier HHX-G64CWB

Золото. Выбор редакции MegaObzorHaier HHX-G64CWB – газовая варочная панель с современным дизайном, поверхность которой выполнена из закаленного стекла черного цвета. Автоматический газ-контроль, трехконтурная конфорка с высокой мощностью, интегрированный электроподжиг, возможность подключения к магистральному и балонному газу, чугунные решетки.
Haier HHX-G64CWB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Haier HHX-G64CWB
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