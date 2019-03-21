Поломоечная машина Haotian XD2A

2019-03-21, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Haotian XD2A; [23]
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Haotian XD2A

В нашем Мегаобзоре предлагаем ознакомиться с оборудованием для клининга «made in Сhina». Для проведения теста компания ЛИР www.lir16.ru поставила сетевую поломоечную машину марки Haotian.

Haotian XD2A

Модель XD2А имеет строгий дизайн с комбинированным и практичным окрасом. Пластик имеет черный цвет на местах где имеется частый контакт с грязью и руками: основная ручка управления, щеточный узел, нижний бак для воды, крышка верхнего резервуара. Съемный резервуар для грязной воды имеет светло зеленый цвет. Свежий вид придает светло-зеленый цвет бака в контрасте с черными элементами. Общий вес данной машины составляет 75 кг.

Haotian XD2A

Модель XD2а оснащена встроенным сетевым кабелем длинной 18 м. Ручка управления имеет возможность регулировки по высоте. На рукоятке имеются две клавиши для включения турбины и подачи химии. Рычаг для запуска привода диска эргономично расположен на рукоятке, на ней имеется небольшой предохранитель от случайного нажатия пальцами. Бак для чистой воды (моющего раствора) имеет удобное и широкое входное отверстие. Во избежание попадания мусора в чистый резервуар имеется сетчатый фильтр.

Haotian XD2A

Конструктивной особенностью аппарата является щеточный узел имеющий 2 положения: транспортировочное (оно же используется для обслуживания аппарата) и рабочее. Для удержания щеточного узла в положении обслуживания имеется фиксатор. Для перевода щетки в рабочее положение оператор должен надавить на рукоятку. Диск прикрыт специальным кожухом от лишнего разбрызгивания грязи и моющего раствора. Ширина диска 455 мм. Также для дополнительных работ в комплекте имеется падодержатель. С помощью данной насадки осуществляется полировка и размывка напольных покрытий.

Haotian XD2A

Всасывающая балка в рабочее положение опускается с помощью специальной ручки расположенной возле места оператора. Балка перемещается во время уборки на 2 колесах, по бокам расположены 2 ролика, которые предотвращают удар при работе аппарата вблизи стен. Отработанная жидкость собирается в резервуар объемом 18 литров. Мощность всасывания турбины составляет 1000 W. Под крышкой бака имеется защитный клапан для предотвращения переливания грязной воды во время сбора.

Haotian XD2A

Видео обзор Haotian XD2A

Тесты

Тестирование аппарата Haotian осуществили в магазине силовой техники Honda www.1moto.ru (Казань, ул 1-ая азинская, дом7). Первым испытанием стала торговая площадка с плиточным покрытием и с небольшим количеством грязи. Маневренность и мощность всасывания поломоечной машины не вызвала нареканий во время работы. В процессе уборки полы оставались сухими и без избыточных подтеков.

Haotian XD2A

Во второй раз аппарат Haotian продемонстрировал возможности в более тяжелых условиях - на разгрузочной площадке магазина. На данной территории в зимнее время появляются загрязнения, образующиеся от таяния снега, ввозимого на корпусе автомобиля. Поломоечная машина показал себя с лучшей стороны во время сложной уборки засохшего слоя уличной грязи и песка. Она эффективно удаляла загрязнения в достаточно сложных для уборки условиях.

Haotian XD2A

Особенности поломоечной машины:

  • Съемный бак для грязной воды со специальной ручкой
  • Щеточный узел имеет подъёмный механизм с целью обслуживания щетки или транспортировки аппарата
  • Широкая выемка для залива чистой воды (моющего раствора)
  • Встроенный сетевой кабель длиной 18 м

Haotian XD2A

Итоги по Haotian модели XD2a

Итоги, поломоечная машина Haotian модели XD2a станет хорошим выбором для уборки помещений площадью до 1500 кв м. Данный аппарат по своим техническим характеристикам не уступает европейским конкурентам.

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