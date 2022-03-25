Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом

Комплект включает приставку, блок питания, USB-кабель, проводной геймпад, батарейки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым особенностям.
Сочетаются поверхности с матовым и глянцевым покрытиями. Мы эксплуатировали ее в течение длительного времени.
В месте перехода между двумя типами поверхностей зона со светодиодной подсветкой. Также подсвечивается логотип на крышке.
На лицевой стороне расположен цифровой дисплей, на котором выводятся технические параметры и текущее время.
Разъемы распределены по боковым граням. На одной из них USB 2.0 и USB 3.0, слот для карты памяти формата microSD.
На соседней HDMI 2.1 с поддержкой CEC, гнездо RJ-45, оптический аудиовыход SPDIF, композитный выход AV, гнездо питания.
На основании Harper ABX-460 по периметру вентиляционная решетка и прорезиненные ножки. Предполагается только горизонтальное размещение.
По исполнению близок к исполнению Sony DualShock. DВключает тот же набор элементов управления. Поддерживает несколько режимов работы и все они не требуют системной настройки.
Владелец сможет записывать макросы и использовать их во время игр. Помимо мобильных игр использовали его для игры в симуляторы консолей первых поколений. Для любителей ретроконсолей – отлично.
С играми ТВ-приставка справлялась корректно. Фреймрейт был плавный. При этом корпус заметно не нагревался при продолжительной нагрузке.
Есть поддержка распространённых типов кодеков, включая H.264, H.265, MPEG4 и других. Корректно воспроизводила ролики 4К с высоким битрейтом. Хотя использовать можно и со старыми телевизорами, включая и те, что используют аналоговые разъемы, например, в дачном варианте.
Работает Harper ABX-460 на базе операционной системы Android 9.0 с адаптированной оболочкой. Она дает полный доступ для самостоятельной установки приложений как с Play Market, так и с установочных файлов APK.
Главный экран представлен в виде плиток с выбранными приложениями. Список можно регулировать.
Полный доступ к файловой системе.
Youtube и другие популярные стриминговые сервисы. Данная ТВ-приставка «антикризисная», запускать воспроизведение можно и в обход текущих и возможных ограничений.