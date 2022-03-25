Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом

Актуальные платформы, используемые в устройствах, работающих на базе Android, за последнее время заметно подтянули уровень быстродействия и сейчас достаточно не только для воспроизведения контента в высоком разрешении и битрейте, но и для запуска игр. Эту особенность реализовали в ТВ-приставке Harper ABX-460, которая позволяет играть в популярные мобильные игры и комплектуется геймпадом.

Harper ABX-460

Комплектация

Harper ABX-460

Комплект включает приставку, блок питания, USB-кабель, проводной геймпад, батарейки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым особенностям.

Harper ABX-460

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Оптимальный формат для эксплуатации как с монитором, так и телевизором с разными типами подставок.

Harper ABX-460

Сочетаются поверхности с матовым и глянцевым покрытиями. Мы эксплуатировали ее в течение длительного времени.

Harper ABX-460

В месте перехода между двумя типами поверхностей зона со светодиодной подсветкой. Также подсвечивается логотип на крышке.

Harper ABX-460

На лицевой стороне расположен цифровой дисплей, на котором выводятся технические параметры и текущее время.

Harper ABX-460

Разъемы распределены по боковым граням. На одной из них USB 2.0 и USB 3.0, слот для карты памяти формата microSD.

Harper ABX-460

На соседней HDMI 2.1 с поддержкой CEC, гнездо RJ-45, оптический аудиовыход SPDIF, композитный выход AV, гнездо питания.

Harper ABX-460

На основании Harper ABX-460 по периметру вентиляционная решетка и прорезиненные ножки. Предполагается только горизонтальное размещение.

Harper ABX-460

Джойстик

Комплектуется проводным геймпадом, подключается он к одному из доступных USB разъемов. Длина кабеля позволяет разместиться на удалении от ТВ-приставки.

Harper ABX-460

По исполнению близок к исполнению Sony DualShock. DВключает тот же набор элементов управления. Поддерживает несколько режимов работы и все они не требуют системной настройки.

Harper ABX-460

Владелец сможет записывать макросы и использовать их во время игр. Помимо мобильных игр использовали его для игры в симуляторы консолей первых поколений. Для любителей ретроконсолей – отлично.

Harper ABX-460

Пульт ДУ

Также есть и пульт ДУ, он в свою очередь ориентирован на управление интерфейсом и воспроизведением мультимедийного контента. Изначально в комплекте идет необходимый набор батареек.

Harper ABX-460

Платформа

Работает Harper ABX-460 на базе процессора Amlogic S905X3 с ядрами Cortex A55, работающими на частоте 1.7 ГГц. Графика Mali G31. На борту 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Также под хранение данных можно будет установить карту памяти формата microSD.

Harper ABX-460

С играми ТВ-приставка справлялась корректно. Фреймрейт был плавный. При этом корпус заметно не нагревался при продолжительной нагрузке.

Harper ABX-460

Есть поддержка распространённых типов кодеков, включая H.264, H.265, MPEG4 и других. Корректно воспроизводила ролики 4К с высоким битрейтом. Хотя использовать можно и со старыми телевизорами, включая и те, что используют аналоговые разъемы, например, в дачном варианте.

Софт

Harper ABX-460

Работает Harper ABX-460 на базе операционной системы Android 9.0 с адаптированной оболочкой. Она дает полный доступ для самостоятельной установки приложений как с Play Market, так и с установочных файлов APK.

Harper ABX-460

Главный экран представлен в виде плиток с выбранными приложениями. Список можно регулировать.

Harper ABX-460

Полный доступ к файловой системе.

Harper ABX-460

Youtube и другие популярные стриминговые сервисы. Данная ТВ-приставка «антикризисная», запускать воспроизведение можно и в обход текущих и возможных ограничений.

Итоги

Harper ABX-460 – ТВ-приставка, которая позволит не только смотреть ролики блогеров, фильмы, сериалы в разрешении 4К, но и играть в мобильные игры, а также запускать эмуляторы консолей. Аккуратное внешнее исполнение, свободная установка и запуск софта, хороший набор интерфейсов, актуальное техническое оснащение, геймпад и пульт в комплекте.
Комментарии и отзывы Harper ABX-460
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