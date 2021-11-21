Обзор Hiper IoT Light DL442. Умная потолочная лампа

Тестируемый сегодня потолочный светильник Hiper IoT Light DL442 поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым помощником, а также может управляться дистанционно через экран смартфона. Он дает возможность регулировать не только яркость, но и цветовую температуру.

Hiper IoT Light DL442

Средняя стоимость 4990 рублей согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Hiper IoT Light DL442

Поставляется упакованной в коробку с изображением лампы и данными по ее техническим характеристикам. На лицевой стороне также можно обратить внимание на список совместимых систем, актуальных для русскоязычной аудитории. Комплект включает монтажный набор и инструкцию.

Hiper IoT Light DL442

Hiper IoT Light DL442 обзор

Внешний вид

Использование светодиодов для освещения позволило заметно сократить габариты и вес лампы. Как итог ее можно вешать даже на натяжной потолок.

Hiper IoT Light DL442

На внутренней стороне в центре расположена монтажная пластина, выступающая также крышкой для отсека с клеммами. Используется быстрозажимной вариант, не требующий отвертки при монтаже. Фазовой и нулевой провод подписаны. Здесь же в нише наклейка с QR-кодом для загрузки приложения и сводными техническими данными.

Hiper IoT Light DL442

В целом же удобство монтажа тут заслуживает похвалы. Монтажная площадка соединяется с корпусом светильника с помощью тросика с карабином. При самостоятельной установке или замены вполне можно будет обойтись без сторонней помощи, но с оговоркой – необходимо предварительно обесточить питание и иметь базовое понимание работы электросети, в противном случае безопаснее будет обратиться к специалисту.

Hiper IoT Light DL442

Вдоль периметра корпуса Hiper IoT Light DL442 рамка из белого пластика. Основную площадь занимает полуматовый рассеиватель.

Hiper IoT Light DL442

Цветовая температура от 2700К до 6500К. Мощность до 26 Вт в зависимости от выставленного уровня яркости. Световой поток до 2200 lm.

Hiper IoT Light DL442

В рамках больших комнат можно будет использовать комбинации из нескольких светильников, объединяя их в общие группы с совместным управлением. Также можно рассматривать вариант настенного размещения.

Hiper IoT Light DL442

Стоит понимать, что, если идет замена ранее установленного светильника в комнате для дистанционного управления или работы с помощью голосового помощника питание на него должно подаваться постоянно. Поэтому оставляемый в схеме выключатель, будет выполнять только задачу обесточивания. При проектировании же правильным станет вывод питания в отдельный автомат в щитке.

Софт

Первоначальную настройку проводим через приложение Hiper IoT, мы проверяли его работу на iOS и Android платформе. Какую-либо разницу в удобстве и стабильности не обнаружили. В ходе настройки вносятся данные по беспроводной сети в помещении.

Hiper IoT Light DL442

После этого можно присвоить имя и распределить по комнатам, это полезно, когда умный дом расширяется и необходимо точное понимание того каким светильником ведется управления.

Hiper IoT Light DL442

В окне можно изменить яркость. Меняется она плавно. Диапазон регулировки широкий. Изменить цветовую температуру.

Hiper IoT Light DL442

Выбрать готовые режимы для работы подсветки с динамичными сменами цветов и яркости. Задать расписание для включения и выключения в нужные дни недели и время. Также включение можно связать со срабатыванием датчика движения или создать другие подобные сценарии.

Яндекс.Алиса

Hiper IoT Light DL442 поддерживает разные экосистемы, включая и те что разрабатываются и представлены в России. Среди них конечно же есть и Алиса от Яндекса. Мы ее используем ее в качестве основной. Интеграция проходит быстро. По мере добавления новых устройств они будут появляться и здесь.

Hiper IoT Light DL442

С окна приложения Яндекс можно управлять ключевыми параметрами работы светильника. Это удобнее в сценариях, когда в рамках одного помещения используются решения разных производителей.

Hiper IoT Light DL442

Для удобства освоения выводится список с примерами команд, отсортированный по типам.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHiper IoT Light DL442 – умный светильник, поддерживающий в интеграцию в общую систему, включая и возможность управления голосом. Легкий вес, небольшая толщина, простой монтаж, стабильная работа фирменного приложения с интерфейсом на русском языке, малое энергопотребление при высоком световом потоке.
Hiper IoT Light DL442 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hiper IoT Light DL442
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