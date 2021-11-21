Обзор Hiper IoT Light DL442. Умная потолочная лампа…

Тестируемый сегодня потолочный светильник Hiper IoT Light DL442 поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым помощником, а также может управляться дистанционно через экран смартфона. Он дает возможность регулировать не только яркость, но и цветовую температуру.

Комплектация

Средняя стоимость 4990 рублей согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.

Поставляется упакованной в коробку с изображением лампы и данными по ее техническим характеристикам. На лицевой стороне также можно обратить внимание на список совместимых систем, актуальных для русскоязычной аудитории. Комплект включает монтажный набор и инструкцию.

Hiper IoT Light DL442 обзор

Внешний вид

Использование светодиодов для освещения позволило заметно сократить габариты и вес лампы. Как итог ее можно вешать даже на натяжной потолок.

На внутренней стороне в центре расположена монтажная пластина, выступающая также крышкой для отсека с клеммами. Используется быстрозажимной вариант, не требующий отвертки при монтаже. Фазовой и нулевой провод подписаны. Здесь же в нише наклейка с QR-кодом для загрузки приложения и сводными техническими данными.

В целом же удобство монтажа тут заслуживает похвалы. Монтажная площадка соединяется с корпусом светильника с помощью тросика с карабином. При самостоятельной установке или замены вполне можно будет обойтись без сторонней помощи, но с оговоркой – необходимо предварительно обесточить питание и иметь базовое понимание работы электросети, в противном случае безопаснее будет обратиться к специалисту.

Вдоль периметра корпуса Hiper IoT Light DL442 рамка из белого пластика. Основную площадь занимает полуматовый рассеиватель.

Цветовая температура от 2700К до 6500К. Мощность до 26 Вт в зависимости от выставленного уровня яркости. Световой поток до 2200 lm.

В рамках больших комнат можно будет использовать комбинации из нескольких светильников, объединяя их в общие группы с совместным управлением. Также можно рассматривать вариант настенного размещения.

Софт

Стоит понимать, что, если идет замена ранее установленного светильника в комнате для дистанционного управления или работы с помощью голосового помощника питание на него должно подаваться постоянно. Поэтому оставляемый в схеме выключатель, будет выполнять только задачу обесточивания. При проектировании же правильным станет вывод питания в отдельный автомат в щитке.Первоначальную настройку проводим через приложение Hiper IoT, мы проверяли его работу на iOS и Android платформе. Какую-либо разницу в удобстве и стабильности не обнаружили. В ходе настройки вносятся данные по беспроводной сети в помещении.

После этого можно присвоить имя и распределить по комнатам, это полезно, когда умный дом расширяется и необходимо точное понимание того каким светильником ведется управления.

В окне можно изменить яркость. Меняется она плавно. Диапазон регулировки широкий. Изменить цветовую температуру.

Яндекс.Алиса

Выбрать готовые режимы для работы подсветки с динамичными сменами цветов и яркости. Задать расписание для включения и выключения в нужные дни недели и время. Также включение можно связать со срабатыванием датчика движения или создать другие подобные сценарии.Hiper IoT Light DL442 поддерживает разные экосистемы, включая и те что разрабатываются и представлены в России. Среди них конечно же есть и Алиса от Яндекса. Мы ее используем ее в качестве основной. Интеграция проходит быстро. По мере добавления новых устройств они будут появляться и здесь.

С окна приложения Яндекс можно управлять ключевыми параметрами работы светильника. Это удобнее в сценариях, когда в рамках одного помещения используются решения разных производителей.

Итоги

Для удобства освоения выводится список с примерами команд, отсортированный по типам.Hiper IoT Light DL442 – умный светильник, поддерживающий в интеграцию в общую систему, включая и возможность управления голосом. Легкий вес, небольшая толщина, простой монтаж, стабильная работа фирменного приложения с интерфейсом на русском языке, малое энергопотребление при высоком световом потоке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".