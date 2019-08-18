Тест Hisense AMW4-36U4SAC. Обзор мульти сплит-сиcтемы Hisense FREE Match DC Inverter

Любое помещение, будь то офис, квартира или частный дом, требует правильной установки системы кондиционирования. Однако монтаж отдельных кондиционеров в каждое помещение чревато быстрым захламлением фасада внешними блоками, а также увеличением шумового и вибрационного фонов. Чтобы избежать этого, можно установить, так называемую, мульти сплит-систему. Какие это дает выгоды и имеет недостатки, вы узнаете из нашего обзора на примере системы Hisense FREE Match DC Inverter.

Недостатки мультисистем

Мульти сплит-система – это система кондиционирования, позволяющая регулировать температуру в нескольких помещениях, используя один наружный блок. Поскольку ресурсов на его производство должно уходить меньше, чем на несколько, то можно предположить, что и стоимость такой системы должна быть ниже, да и монтировать единый блок должно быть легче, чем несколько.

Преимущества мультисистем

На самом деле, все с точностью до наоборот: конструкция мультисистем сложнее, а компоненты дороже, чем у обычных, при этом, они должны обеспечивать лучшую надежность, поскольку ресурс внешнего модуля будет вырабатываться несколькими внутренними. Монтаж таких устройств тоже сложнее и требует много расходных материалов, поскольку внутренние блоки располагаются на более значительном удалении от внешнего. В итоге, приобретение и установка мультисистемы выйдет дороже, чем классической сплит-системы. Кроме того, вы не сможете одновременно использовать обогрев для одного помещения и охлаждение для другого.Использование мультисистем может оказаться единственным решением, когда на фасаде не хватает места для размещения нескольких внешних модулей, либо стоит запрет на установку, чтобы сохранить облик дома. Поскольку внешний блок вносит основной вклад в вибрационный и шумовой фон, создаваемый системой, то использование одного модуля поможет снизить негативное воздействие и локализовать его вдалеке от спальных комнат.

Используя мультисистему, можно значительно сэкономить на обслуживании, поскольку очищать и заправлять рабочее тело требуется в единственный блок. Кроме того, производительность внешнего блока можно выбрать ниже, чем суммарное значение для всех внутренних, поскольку одновременно не все они будут работать на полную мощность.

Наружный блок мультисистемы Hisense

Мультисистемы позволяют устанавливать не только настенные внутренние модули, но и канальные или кассетные, способные обеспечивать кондиционирование более больших помещений. При этом, монтировать их можно скрытно, позволяя реализовывать различные дизайнерские фантазии.Рассмотрим более подробно мультисистему Hisense FREE Match DC Inverter. Габариты и вес наружного модуля варьируются в зависимости от его производительности: увеличенный корпус дает возможность использовать большее количество ребер радиатора для охлаждения рабочего тела. Ламели покрыты специальным составом, препятствующим коррозии. Перегоняется хладагент с помощью компрессора японского производства Toshiba с двойным ротором и рубидиевым магнитом. Для снижения негативного воздействия, компрессор расположен на виброопорах и обернут несколькими слоями шумоизоляции. Собственный преобразователь Hisense выравнивает напряжение на компрессоре, чем позволяет ему работать в широком диапазоне напряжений и с повышенной эффективностью.

Кулер тоже не остался без внимания: конструкция с тремя лопастями замысловатой формы более эффективно обдувает радиатор, что позволило снизить габариты наружного блока и уменьшить уровень шума. Используется «умная» система подогрева поддона, которая позволяет Hisense FREE Match работать на обогрев при температуре окружающего воздуха до -15 градусов.

В систему закачан высокоэффективный фреон R410A, не содержащий опасные для природы и человека вещества. FREE Match переохлаждает конденсат, что позволяет использовать трассу общей длины до 60 м с протяженностью участка до 25 м. Трубы имеют внутренние ребра, которые дополнительно расширяют площадь теплообмена.

Внутренние блоки мультисистемы Hisense

FREE Match поддерживает внутренние модули различных типов: три вида настенных, кассетные, канальные и напольно-потолочные. Это дает возможность подбирать в каждом конкретном случае наиболее рациональные решения по дизайну и мощности. Если планируется использование всего двух внутренних блоков, то подойдут устройства производительностью 4,1 кВт или 5,2 кВт, чтобы справится с тремя, потребуется наружный блок на 7 кВт, а для четырех рекомендуется использовать решения на 8,2 кВт или 10 кВт. Если необходимо подключить пять внутренних блоков, тогда потребуется улучшенная модель ULTRA Match DC Inverter: запатентованная технология «мастер-вентиль» упрощает монтаж и обслуживание.

Внутренние блоки могут использоваться в нескольких режимах: обогрев, охлаждение, осушение и вентиляция. Специальный «Авто-режим» самостоятельно регулирует скорость вращения кулеров и выставляет параметры, ориентируюсь на температуру в помещении, причем функция «I Feel», считывает данные с датчика, который находится в пульте управления, рядом с пользователем. Технология 4D AUTO-Air равномерно распределяет воздушные потоки по помещению, улучшая комфорт. Функция «Sleep» переводит сплит-систему в беззвучный режим, а «Super» охлаждает или нагревает помещение окружающей воздух в форсированном режиме.

Устройства имеют несколько уровней очистки воздуха, способны его и ионизировать, а в некоторых имеется система очистки плазменным разрядом. Благодаря технологии «Авторестарт», мультисистема восстанавливает установки после перебоя с электричеством. С помощью пяти клапанов с электронным управлением, система фреон к внутренним модулям в различной пропорции, что позволяет поддерживать свой микроклимат в каждом помещении.

хорошая надежность, подкрепленная 3-годичным гарантийным обслуживанием;

класс энергопотребления А++;

поток воздуха из внутреннего блока имеет более высокую температуру, что уменьшает шансы простыть;

температура поддерживается с точностью до 0,5 градуса;

низкий уровень шума внутреннего блока (19,5 дБ(А)).

стандартным беспроводным контроллером;

проводным пультом, зафиксированном на видном месте;

используя единый модуль управления на основе контроллера YJE-C01T(E), который позволяет выставлять настройки как для всей системы, так и конкретного кондиционера.

Вывод

Hisense Free Match – полностью инверторная система, что дает много преимуществ, по отношению к классической:Система позволяет задействовать несколько видов управления:Использование мультисистем позволяет обойти различного рода ограничения на количество и расположение наружных модулей. Использование таких решений снизит уровень шума и вибраций, но вот сэкономить на приобретении мультисистемы и ее установке, к сожалению, не получится. Инверторная система Hisense FREE Match DC Inverter - это высокоэффективное, энергосберегающее и надежное решение. Кроме того, она позволяет поддерживать комфортную температуру в больших помещениях, благодаря использованию кассетных и канальных внутренних блоков. Дополнительным бонусом станет возможность управлять кондиционированием всех помещений с помощью одного пульта.