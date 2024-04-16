Умная стиральная машина. Обзор Hisense WF5S1043BW…

Серия 5S была официально представлена компанией Hisense на российском рынке в ноябре 2023 года. Она включает в себя стиральные и сушильные машины, объединенные инновационными характеристиками, которые меняют привычные представления об использовании бытовой техники. С ними уход за вещами становится удобным и лёгким процессом, требующим минимального вовлечения пользователя.

Рассматриваемая сегодня модель Hisense WF5S1043BW — это отдельно стоящая стиральная машина с фронтальной загрузкой. Её отличает привлекательный внешний вид с заделом на премиальность, мягкость форм, плавные линии и современный дизайн. Размеры устройства составляют 585х845х590 мм. Представленная модель выполнена в белом цвете, однако покупателям также доступна стиральная машина этой серии в черном исполнении.

Hisense WF5S1043BW — это умная стиральная машина, оснащенная модулем Wi-Fi, который позволяет подключить её к системе «Умный дом». Настройка проводится в приложении Connect Life, доступном для iOS и Android. В нём можно выбрать тип ткани, объем загрузки, степень загрязнения и время стирки. Помимо этого, приложение поможет отследить затрачиваемую электроэнергию и потребление воды. Эти данные помогают прогнозировать расходы и экономить ресурсы.

С помощью Connect Life можно подключаться и к другим бытовым приборам Hisense. Например, при установке совместимой сушильной машины (в серии Hisense 5S такая имеется) не придется ничего дополнительно настраивать. Она автоматически будет получать информацию о цикле стирки и предлагать оптимальные настройки для сушки. Благодаря поддержке голосового управления, взаимодействие с техникой становится гораздо проще. Более того, через приложение можно напрямую обратиться в службу поддержки и получить консультацию специалистов.

Стиральная машина WF5S1043BW рассчитана на загрузку до 10,5 кг белья. Такого объема достаточно для семьи с несколькими детьми. Скорость отжима варьируется от 600 до 1400 оборотов в минуту в зависимости от выбранной программы. Стиральная машина оснащена мощным и тихим инверторным мотором и поддерживает технологию обработки паром Pure Steam, которая позволяет избавиться от пятен и обеспечивает дезинфекцию, удаление аллергенов и мягкость тканей.

Выбор программы стирки осуществляется на сенсорной панели с помощью поворотного переключателя. Предустановленные режимы предлагают сценарии для хлопка, шерсти, синтетики, рубашек, спортивной и детской одежды. Информация о программах отображается на дисплее, включая время и активные функции. Пользователь может внести корректировки, изменить скорость отжима или температуру. Кроме того, доступны программы быстрой стирки длительностью 15 и 49 минут с загрузками 1 и 5 кг соответственно.