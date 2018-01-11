Обзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенератором

2018-01-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hoover PRB2500B 011; [4667]
Сложно представить более важный домашний бытовой прибор, чем утюг. Кажется, это один из самых древнейших приборов с многовековой историей. Угли, разогретые камни и куски металла теперь в прошлом. Современные утюги сделали процесс глажки комфортным и незатруднительным. Взять к примеру тестируемую сегодня новинку Hoover PRB2500B 011, которая совмещает в себе функционал утюга и отпаривателя.

Hoover PRB2500B 011

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hoover PRB2500B 011 обзор

Комплектация

Поставляется Hoover PRB2500B в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведены основные преимущества и технические характеристики. Внутри утюг защищен плотными вставками, предотвращающими возможные повреждения при транспортировке.

Hoover PRB2500B 011

В комплекте покупатель получает стаканчик для воды и набор документации.

Внешний вид

Устройство представляет собой связанную систему из двух элементов: утюга и парогенератора-подставки. Между собой они соединены шлангом для подачи пара.

Hoover PRB2500B 011

Габариты Hoover PRB2500B немногим больше, чем обычный утюг, но в сборе он не занимает много места и будет идеальным решением даже для небольшой квартиры. Дизайн аккуратный. В оформлении преобладает серый. Выглядит стильно и сдержанно.

Hoover PRB2500B 011

Ручкой для переноски выступает сама ручка утюга. Фиксируется он на подобие пьедестала с дополнительным механическим фиксатором. Даже при полностью наполненном баке, утюг удерживается без смещения.

Hoover PRB2500B 011

Шнур электропитания выходит из основания парогенератора. Длина достаточна. Сбоку есть элемент для хранения кабеля. Соединяющая трубка у Hoover PRB2500B с защитной тканевой оплеткой.

Hoover PRB2500B 011

Заливается вода с фронтальной стороны, в этой зоне находится откидная крышка с механической сеткой. Резервуар объемом 2 литра.

Hoover PRB2500B 011

Основание у Hoover PRB2500B выполнено из жаропрочного пластика. Резервуар под воду полупрозрачный, позволяя контролировать уровень жидкости.

Hoover PRB2500B 011

На тыльной стороне две кнопки: включения и активации парогенератора. По центру светодиодный индикатор, отображающий готовность к отпариванию.

Hoover PRB2500B 011

Также элементы управления выведены и на самом утюге. На ручке кнопка для отпаривания и шайба для выбора режима работы.

Hoover PRB2500B 011

Подошва у утюга керамическая. Форма классическая с зауженным носиком. На подошве множественные отверстия для выхода пара.

Hoover PRB2500B 011

В целом Hoover PRB2500B производит приятное впечатление, добротный и надежный бытовой прибор. Замечаний по качеству исполнения нет.

Тесты

В комплекте с утюгом идет подробная инструкция с описанием процесса работа. Хотя в целом разобраться с работой прибора несложно, все интуитивно понятно. После включения уже через минуту парогенератор готов к работе. Подачу пара может задать автоматически или вручную при нажатии кнопки на ручке. Кнопка расположена точно под пальцами.

Hoover PRB2500B 011

Рекомендуем для заливки использовать дистиллированную или мягкую в воду, для предотвращения появления загрязнений и накипи. Никаких посторонних запахов или испарений при первом включении обнаружено не было.

Hoover PRB2500B 011

Пользоваться утюгом Hoover PRB2500B удобно. Легкое скольжение по поверхности тканей. Контролируемая сила подачи пара, плюс режимы работы без его подачи. С паром, по опыту, лучше разглаживаются сильные складки. В вертикальном положении мы заметили небольшое количество капель воды при подаче пара. Для отпаривания штор можно рекомендовать только с оговоркой и здесь даже не только речь о возможных каплях воды на полу, но и весе утюга, он больше, чем у классических отпаривателей.

Hoover PRB2500B 011

Размещать основание можно как на полу, так и установив на гладильную доску. Стоит прибор устойчиво, занимает ограниченное пространство, длины проводов достаточно.

Паровая станция поддерживает функцию самоочистки. Воду можно подавать непрерывно, не выключая при этом сам утюг. Общей емкости в два литра хватает на несколько сеансов глажки. Мощность составляет 2500 Вт. При замерах среднее энергопотребление составляло 2200 Вт. До полного нагрева уходит менее двух минут.

Hoover PRB2500B 011

За время тестов мы проверяли его работу на разных типах тканей. Каких-либо проблем не обнаружено. Хорошо справляется с плотной джинсовой тканью, плотным трикотажем с добавлением шерсти, хлопком, синтетикой.

Итоги по Hoover PRB2500B

Золото. Выбор редакции MegaObzorОтпариватель Hoover PRB2500B произвел приятное впечатление. Хорошо сбалансированная и функциональная станция с парогенератором. К плюсам отнесем большой объем бака, простоту эксплуатации, мощную струю пара, симпатичный дизайн, фиксатор для кабеля, высокую мощность, функцию переменного пара, керамическую подошву, систему «антинакипь», возможность долива воды в ходе работы.
Hoover PRB2500B получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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