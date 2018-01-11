Обзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенератором

Сложно представить более важный домашний бытовой прибор, чем утюг. Кажется, это один из самых древнейших приборов с многовековой историей. Угли, разогретые камни и куски металла теперь в прошлом. Современные утюги сделали процесс глажки комфортным и незатруднительным. Взять к примеру тестируемую сегодня новинку Hoover PRB2500B 011, которая совмещает в себе функционал утюга и отпаривателя.

Hoover PRB2500B 011 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Hoover PRB2500B в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведены основные преимущества и технические характеристики. Внутри утюг защищен плотными вставками, предотвращающими возможные повреждения при транспортировке.

Внешний вид

В комплекте покупатель получает стаканчик для воды и набор документации.Устройство представляет собой связанную систему из двух элементов: утюга и парогенератора-подставки. Между собой они соединены шлангом для подачи пара.

Габариты Hoover PRB2500B немногим больше, чем обычный утюг, но в сборе он не занимает много места и будет идеальным решением даже для небольшой квартиры. Дизайн аккуратный. В оформлении преобладает серый. Выглядит стильно и сдержанно.

Ручкой для переноски выступает сама ручка утюга. Фиксируется он на подобие пьедестала с дополнительным механическим фиксатором. Даже при полностью наполненном баке, утюг удерживается без смещения.

Шнур электропитания выходит из основания парогенератора. Длина достаточна. Сбоку есть элемент для хранения кабеля. Соединяющая трубка у Hoover PRB2500B с защитной тканевой оплеткой.

Заливается вода с фронтальной стороны, в этой зоне находится откидная крышка с механической сеткой. Резервуар объемом 2 литра.

Основание у Hoover PRB2500B выполнено из жаропрочного пластика. Резервуар под воду полупрозрачный, позволяя контролировать уровень жидкости.

На тыльной стороне две кнопки: включения и активации парогенератора. По центру светодиодный индикатор, отображающий готовность к отпариванию.

Также элементы управления выведены и на самом утюге. На ручке кнопка для отпаривания и шайба для выбора режима работы.

Подошва у утюга керамическая. Форма классическая с зауженным носиком. На подошве множественные отверстия для выхода пара.

Тесты

В целом Hoover PRB2500B производит приятное впечатление, добротный и надежный бытовой прибор. Замечаний по качеству исполнения нет.В комплекте с утюгом идет подробная инструкция с описанием процесса работа. Хотя в целом разобраться с работой прибора несложно, все интуитивно понятно. После включения уже через минуту парогенератор готов к работе. Подачу пара может задать автоматически или вручную при нажатии кнопки на ручке. Кнопка расположена точно под пальцами.

Рекомендуем для заливки использовать дистиллированную или мягкую в воду, для предотвращения появления загрязнений и накипи. Никаких посторонних запахов или испарений при первом включении обнаружено не было.

Пользоваться утюгом Hoover PRB2500B удобно. Легкое скольжение по поверхности тканей. Контролируемая сила подачи пара, плюс режимы работы без его подачи. С паром, по опыту, лучше разглаживаются сильные складки. В вертикальном положении мы заметили небольшое количество капель воды при подаче пара. Для отпаривания штор можно рекомендовать только с оговоркой и здесь даже не только речь о возможных каплях воды на полу, но и весе утюга, он больше, чем у классических отпаривателей.

Размещать основание можно как на полу, так и установив на гладильную доску. Стоит прибор устойчиво, занимает ограниченное пространство, длины проводов достаточно.Паровая станция поддерживает функцию самоочистки. Воду можно подавать непрерывно, не выключая при этом сам утюг. Общей емкости в два литра хватает на несколько сеансов глажки. Мощность составляет 2500 Вт. При замерах среднее энергопотребление составляло 2200 Вт. До полного нагрева уходит менее двух минут.

Итоги по Hoover PRB2500B

За время тестов мы проверяли его работу на разных типах тканей. Каких-либо проблем не обнаружено. Хорошо справляется с плотной джинсовой тканью, плотным трикотажем с добавлением шерсти, хлопком, синтетикой.Отпариватель Hoover PRB2500B произвел приятное впечатление. Хорошо сбалансированная и функциональная станция с парогенератором. К плюсам отнесем большой объем бака, простоту эксплуатации, мощную струю пара, симпатичный дизайн, фиксатор для кабеля, высокую мощность, функцию переменного пара, керамическую подошву, систему «антинакипь», возможность долива воды в ходе работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".