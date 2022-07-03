Обзор Hotpoint-Ariston VMSG 601. Стиральная машина с 16 программами и 6 кг

Сегодня в центре внимания у нас стиральная машина Hotpoint-Ariston VMSG 601 с объемом загрузки до 6 килограммов, поддерживающая специальные программы для деликатных тканей, детской одежды. Помимо этого, есть несколько быстрых программ, а также возможность стирки шерстяных вещей.

Внешний вид

Приобрести ее можно за 26 189 рублей. Находится в свободной продаже в российских магазинах.Выполнена в классическом стиле. Белый корпус, прозрачный люк и хромированная обводка. Также есть модификация с черным обводом.

В верхней части лоток для моющих средств. В нем есть отдельные отсеки для сухих и жидких моющих средств, а также кондиционера.

В центральной части селектор программ. Справа дисплей и кнопки для корректировки дополнительных режимов стирки.

Боковые грани со штампованными ребрами, усиливающими общую жесткость.

Петли люка у Hotpoint-Ariston VMSG 601 металлические. Их конструкция позволяет открыть на 180 градусов.

Бак металлический с перфорацией и выштамповкой. Есть традиционные пластиковые бойники.

Тесты

В нижней части лючок, скрывающий крышку лотка для сбора загрязнений.Выбор программ проводится поворотным селектором в центральной части. С помощью него выбираются основные программы. Соответствующие цифрам программы нанесены на лючок для моющих средств.

Информация по времени, требуемого на цикл стирки и его завершения после начала, выводится на цифровой дисплей. Информация контрастна и хорошо читаема. Дополнительно можно изменить температуру стирки и скорость отжима. Поддерживается отсроченный старт и блокировка от детей. Дополнительное полоскание и быстрая стирка. Выбор интенсивности стирки.

Итоги

Максимальное значение отжима до 1100 оборотов минуту. Соответствует классу энергопотребления А+. Подключение ее не вызвало никаких проблем. Все соединения стандартные. Необходимо не забыть снять транспортировочные болты.Работает стиральная машина тихо. Барабан у нее вместительный. Стирали за время эксплуатации различные типы тканей и одежды. Хороший выбор программ, позволяет подобрать оптимальную температуру, основываясь на рекомендациях на бирках.Hotpoint-Ariston VMSG 601 – экономичная стиральная машина с загрузкой до 6 килограммов и 16 программами под различные типы тканей. Классический внешний вид, удобная загрузка, защита от протечки, простое управление, низкий уровень шума, хорошее качество стирки.