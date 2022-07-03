Обзор Hotpoint-Ariston VMSG 601. Стиральная машина с 16 программами и 6 кг

Приобрести ее можно за 26 189 рублей. Находится в свободной продаже в российских магазинах.
В верхней части лоток для моющих средств. В нем есть отдельные отсеки для сухих и жидких моющих средств, а также кондиционера.
В центральной части селектор программ. Справа дисплей и кнопки для корректировки дополнительных режимов стирки.
Боковые грани со штампованными ребрами, усиливающими общую жесткость.
Петли люка у Hotpoint-Ariston VMSG 601 металлические. Их конструкция позволяет открыть на 180 градусов.
Бак металлический с перфорацией и выштамповкой. Есть традиционные пластиковые бойники.
В нижней части лючок, скрывающий крышку лотка для сбора загрязнений.
Информация по времени, требуемого на цикл стирки и его завершения после начала, выводится на цифровой дисплей. Информация контрастна и хорошо читаема. Дополнительно можно изменить температуру стирки и скорость отжима. Поддерживается отсроченный старт и блокировка от детей. Дополнительное полоскание и быстрая стирка. Выбор интенсивности стирки.
Максимальное значение отжима до 1100 оборотов минуту. Соответствует классу энергопотребления А+. Подключение ее не вызвало никаких проблем. Все соединения стандартные. Необходимо не забыть снять транспортировочные болты.