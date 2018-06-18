Обзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная память

2018-06-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX HX429C15PB3AK2/16; [156]
Модули оперативной памяти с RGB-подсветкой сейчас есть у всех ключевых производителей, в стороне от этого оставались HyperX, но и этот «бастион» не устоял. В начале года впервые было анонсировано появление HyperX Predator DDR4 RGB в наборах по две и четыре планки. Можно по-разному относиться к наличию подсветки в памяти, но не будем забывать, что сейчас получили широкое распостранение корпуса с прозрачными стенками и остальные компоненты системы также идут с подсветкой. Да и ее противники всегда смогут выбрать планки без нее, в линейке этого производителя представлен хороший выбор из таких планок.

HyperX Predator DDR4 RGB

У нас появилась возможность первыми провести испытание новой памяти и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации они уже появились в ключевых российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HyperX HX429C15PB3AK2/16 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачным окошком. На лицевой стороне приведена рабочая частота 2933 МГц и количество планок в наборе. С обратной стороны общая информация. Внутри планки расположены в прозрачном защитном блистере, в комплекте есть пустые блистеры, которые задействуются в наборе из 4 планок.

HyperX Predator DDR4 RGB

Внешний вид

HyperX Predator DDR4 RGB получила радиаторы с узнаваемым и характерным дизайном серии Predator. Сложная полигональная текстура из окрашенного в темный цвет металла.

HyperX Predator DDR4 RGB

Прорези в верхней гребенке тут теперь скрывают прозрачную вставку, которая при подключении подсвечивается эффектной многоцветной подсветкой.

HyperX Predator DDR4 RGB

При взгляде сверху подсветка по всей длине гребня. По центру логотип церии. Сделано все со вкусом и без излишеств.

HyperX Predator DDR4 RGB

HyperX Predator DDR4 RGB

К самой подсветке подошли с должным уровнем внимания к мелочам, поддерживаются технологии MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и ASUS Aura. Из интересного технология Infared Sync.

HyperX Predator DDR4 RGB

HyperX Predator DDR4 RGB

Эти планки, в отличие от ранее протестированных решений, не требуют дополнительного подключения проводки, аккуратный монтаж не будет затруднителен.

HyperX Predator DDR4 RGB

Основные части радиатора HyperX Predator DDR4 RGB скреплены с помощью винтов. С чипами памяти осуществляется контакт при помощи термоинтерфейса.

HyperX Predator DDR4 RGB

Тесты

HyperX Predator DDR4 RGB

Тестирование проводили на материнской плате ASRock X299M Extreme4 в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

HyperX Predator DDR4 RGB

В XMP 2.0-профиль записана частота 2933 МГц с таймингами 15-17-17, напряжение 1.35В.

HyperX Predator DDR4 RGB

Среди записанных в память есть профиль 2666 МГЦ с таймингами 15-17-17. Мы также приведем данные, полученные с ним в ходе синтетических тестов.

HyperX Predator DDR4 RGB

Имея опыт тестирования памяти HyperX, мы не стали себя ограничивать заявленными частотами и провели ручной разгон, получив стабильную работу на частоте 3600 МГц с таймингами 16-17-17.

AIDA64

HyperX Predator DDR4 RGB

WinRAR

HyperX Predator DDR4 RGB

7Zip

HyperX Predator DDR4 RGB

Cinebench 15

HyperX Predator DDR4 RGB

TimeSpy

HyperX Predator DDR4 RGB

Итоги по HyperX Predator DDR4 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Predator DDR4 RGB станут хорошим выбором в высокопроизводительные системы, в которых акцент делается и на визуальную составляющую. Подсветка на этих модулях не выглядит вычурной, есть поддержка ключевых технологий синхронизации цвета с другими компонентами. Планки памяти продемонстрировали хороший потенциал для проведения ручного разгона.
HyperX Predator DDR4 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная памятьОбзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная память
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