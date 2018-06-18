Обзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная память

Модули оперативной памяти с RGB-подсветкой сейчас есть у всех ключевых производителей, в стороне от этого оставались HyperX, но и этот «бастион» не устоял. В начале года впервые было анонсировано появление HyperX Predator DDR4 RGB в наборах по две и четыре планки. Можно по-разному относиться к наличию подсветки в памяти, но не будем забывать, что сейчас получили широкое распостранение корпуса с прозрачными стенками и остальные компоненты системы также идут с подсветкой. Да и ее противники всегда смогут выбрать планки без нее, в линейке этого производителя представлен хороший выбор из таких планок.

HyperX HX429C15PB3AK2/16 обзор

У нас появилась возможность первыми провести испытание новой памяти и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации они уже появились в ключевых российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачным окошком. На лицевой стороне приведена рабочая частота 2933 МГц и количество планок в наборе. С обратной стороны общая информация. Внутри планки расположены в прозрачном защитном блистере, в комплекте есть пустые блистеры, которые задействуются в наборе из 4 планок.

Внешний вид

HyperX Predator DDR4 RGB получила радиаторы с узнаваемым и характерным дизайном серии Predator. Сложная полигональная текстура из окрашенного в темный цвет металла.

Прорези в верхней гребенке тут теперь скрывают прозрачную вставку, которая при подключении подсвечивается эффектной многоцветной подсветкой.

При взгляде сверху подсветка по всей длине гребня. По центру логотип церии. Сделано все со вкусом и без излишеств.

К самой подсветке подошли с должным уровнем внимания к мелочам, поддерживаются технологии MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и ASUS Aura. Из интересного технология Infared Sync.

Эти планки, в отличие от ранее протестированных решений, не требуют дополнительного подключения проводки, аккуратный монтаж не будет затруднителен.

Основные части радиатора HyperX Predator DDR4 RGB скреплены с помощью винтов. С чипами памяти осуществляется контакт при помощи термоинтерфейса.

Тесты

Тестирование проводили на материнской плате ASRock X299M Extreme4 в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

В XMP 2.0-профиль записана частота 2933 МГц с таймингами 15-17-17, напряжение 1.35В.

Среди записанных в память есть профиль 2666 МГЦ с таймингами 15-17-17. Мы также приведем данные, полученные с ним в ходе синтетических тестов.

AIDA64

Имея опыт тестирования памяти HyperX, мы не стали себя ограничивать заявленными частотами и провели ручной разгон, получив стабильную работу на частоте 3600 МГц с таймингами 16-17-17.

WinRAR

7Zip

Cinebench 15

TimeSpy

Итоги по HyperX Predator DDR4 RGB

HyperX Predator DDR4 RGB станут хорошим выбором в высокопроизводительные системы, в которых акцент делается и на визуальную составляющую. Подсветка на этих модулях не выглядит вычурной, есть поддержка ключевых технологий синхронизации цвета с другими компонентами. Планки памяти продемонстрировали хороший потенциал для проведения ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".