Обзор Hyundai DT305. Компактная посудомоечная машина на 6 комплектов посуды

Мойка и поддержание чистоты посуды для большинства из нас рутинный и неприятный процесс. Особую проблему составляет загрязнения жиром, требующие высоких температур. Плюс со временем применение бытовой химии негативно отражается на коже рук. Эту задачу можно переложить на посудомоечные машины, тестируемая сегодня Hyundai DT305 выполнена в компактном корпусе и может быть установлена на кухнях, которые изначально не были спроектированы под установку ПММ, а также даче.

Hyundai DT305 обзор

Комплектация

К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 20 490 рублей.Поставляется посудомоечная машина упакованной в коробку из транспортировочного картона с подложкой из пенопласта. Она защищает от повреждений при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает корзину для столовых приборов, воронку для загрузки соли, рекомендацию по загрузке посуду, инструкцию и наклейку с данными по энергопотреблению.Это отдельностоящая посудомоечная машина. Для начала эксплуатации нужно будет провести установку по уровню, подключить подачу воды и соединить выход с канализацией. В комплекте есть все необходимые типы шлангов.

Провести это можно будет без помощи специалистов. Ее габариты позволяют поставить как на столешнице, так и спрятать внутри мойки.

Классический внешний вид с сочетанием белоснежного корпуса и черной вставки на лицевой панели.

Широкая ручка для удобного открытия дверцы. Есть петли фиксирующие промежуточные положение и обеспечивающие плавность при открытии.

Управляется Hyundai DT305 при помощи группы сенсорных клавиш, расположенных в верхней части корпуса. На касания реагирует точно.

Рядом с ними группа светодиодных индикаторов, каждый из которых соответствует своему режиму мойки. Индикация хорошо видна в дневное и ночное время.

Внутренняя камера выполнена из металла. Одна корзина с боковыми полками. Она выдвигается по направляющим с помощью роликов.

На дверце расположен загрузочный отсек для моющего средства (порошка или «таблетки все в одном») и ополаскивателя. Есть расходомер.

Слева две откидные полки для столовых приборов и бокалов. Основание корзины выступы для фиксации тарелок и посуды.

На дне контейнера вращающийся разбрызгиватель. Под крышкой отсек для специальной соли.

Съемный блок с фильтром для остатков пищи. Периодически можно будет снимать для удаления накопившихся загрязнений.

Тесты

На обратную сторону нанесена шумоизоляция, предотвращающая вибрацию и шум во время мойки. Питание подается через кабель с евровилкой.Рассчитана Hyundai DT305 на шесть комплектов посуды. В комплектной рекомендации приведены схемы рекомендованной раскладки в зависимости от типа посуды. Позволит освоиться тем кто впервые работает с этим типом бытовых приборов. Столовые приборы можно будет ставить на полки слева. Сюда же небольшие по высоте чашки и баночки. Также ложки и вилки можно будет ставить в съемную корзину.

Загрузка и выгрузка посуды проходит удобно. При необходимости корзину можно будет полностью извлечь из корпуса. При чем даже при таких компактных габаритах мы за время тестирования в ней мыли не только тарелки, но и кастрюли и сковороды. Для того чтобы освободить пространство под габаритную посуду можно извлечь корзину и поднять боковые полки.

Класс энергопотребления А+. Согласно данным производителя расход воды на один цикл составляет 1,8 литра. Это заметно меньше, чем при мойке того же комплекта в раковине. В условиях эксплуатации когда нет централизованной канализации можно заметно сократить темп наполнения колодца на участке.

Доступно семь программ, позволяющих подбирать оптимальный в зависимости от типа посуды, необходимой температуры и интенсивности. Выбираются ни последовательным нажатием на клавишу «P». Вместе со сменой индикатора, выводится время необходимое на проведение полного сеанса.

Поддерживается функция отложенного старта. Так можно будет поставить мойку рассчитав завершение цикла к пробуждению. Есть блокировка кнопок от нажатия детьми.

Итоги

Качество мойки не уступает полноразмерным машинам. Посуда и бокалы без разводов и жировых остатков. Такой уровень мойки не получается достигнуть ручной мойкой.Компактный формат исполнения позволяет рассматривать Hyundai DT305 для съемного жилья, дачного домика или небольшой кухни, которая изначально не была рассчитана на установку отдельностоящей или встраиваемой посудомоечной машины. Семь программ, шесть комплектов посуды, дополнительные полки и корзина под столовые приборы, наглядная индикация, дисплей для контроля времени, отложенный старт, эффективность А+, низкий расход воды.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".