Обзор Hyundai HBD 450. Узкая встраиваемая посудомоечная машина на 9 комплектов

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 23 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает мерную ложку, воронку для загрузки соли, руководство пользователя, рекомендации по монтажу, данные по энергопотреблению. Также входит весь необходимый набор крепежных элементов.
Для монтажа необходимы традиционная ниша с шириной 45 сантиметров, фасад, выход под подачу воды и фитинг для подключения к канализации. Провести все это можно самостоятельно.
Можно обратить внимание, что на верхнюю грань посудомоечной машины нанесено антивибрационное и противошумное покрытие. Подача воды использует систему AquaStop.
На дверцу с помощью монтажного комплекта и саморезов устанавливается фасад. Перед этим выравниваем по горизонтали с помощью регулировочных ножек.
Элементы управления у Hyundai HBD 450 сосредоточены на верхнем торце. Тут цифровой LED-дисплей, индикаторы и механические кнопки. Для каждого из пяти режимов работы выведен свой отдельный индикатор.
Внутренняя камера выполнена из металла. В нижней части съемный фильтр грубой очистки. Он съемный.
Есть отсек для загрузки соли. Ее важно добавить перед первой мойкой и добавлять в последующем по мере расхода.
В конструкции предусмотрены две выдвижные корзины. Обе можно будет полностью снять. Двигаются на роликах, плавно.
По площади корзин распределены ножки и выступы, упрощающие установку разного типа посуды. На верхней корзине откидная пластиковая полочка под чашки и бокалы.
Для столовых приборов предусмотрели отдельную съемную корзину. У нее есть ручка с удобным хватом.
На внутренней стороне дверцы два отсека для добавления моющих средств, как в твердом, так и жидком исполнении. Для кондиционера есть дозатор.
Hyundai HBD 450 рассчитана на 9 комплектов посуды. Класс энергопотребления А++, средний расход воды 9 литров на цикл мойки. Поддерживаются пять предустановленных программ:
Высота расположения корзин позволяла ставить в посудомоечную машину не только тарелки и чашки, но и кастрюли, а также противни. Установка и выгрузка посуды проходит удобно.
После завершения цикла мойки на чашках и другой посуде отсутствуют разводы и остатки пищи. Отмывает прекрасно. Справляется с засохшими жировыми загрязнениями.