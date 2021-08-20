Обзор Hyundai HBD 450. Узкая встраиваемая посудомоечная машина на 9 комплектов

Не раз уже отмечали, что посудомоечная машина один из самых полезных типов крупной бытовой техники на кухне, позволяющей заметно упростить рутинный и неприятный процесс мойки посуды и столовых приборов. Тестируемая сегодня Hyundai HBD 450 относится к встраиваемому типу и может рассматриваться на кухни с ограниченной площадью или те сценарии когда в квартире проживает небольшое количество людей.

Внешний вид

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 23 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в палет из транспортировочного картона, внутри которого дополнительно зафиксирован ложементами.

Комплект включает мерную ложку, воронку для загрузки соли, руководство пользователя, рекомендации по монтажу, данные по энергопотреблению. Также входит весь необходимый набор крепежных элементов.

Для монтажа необходимы традиционная ниша с шириной 45 сантиметров, фасад, выход под подачу воды и фитинг для подключения к канализации. Провести все это можно самостоятельно.

Можно обратить внимание, что на верхнюю грань посудомоечной машины нанесено антивибрационное и противошумное покрытие. Подача воды использует систему AquaStop.

На дверцу с помощью монтажного комплекта и саморезов устанавливается фасад. Перед этим выравниваем по горизонтали с помощью регулировочных ножек.

Элементы управления у Hyundai HBD 450 сосредоточены на верхнем торце. Тут цифровой LED-дисплей, индикаторы и механические кнопки. Для каждого из пяти режимов работы выведен свой отдельный индикатор.

Внутренняя камера выполнена из металла. В нижней части съемный фильтр грубой очистки. Он съемный.

Есть отсек для загрузки соли. Ее важно добавить перед первой мойкой и добавлять в последующем по мере расхода.

В конструкции предусмотрены две выдвижные корзины. Обе можно будет полностью снять. Двигаются на роликах, плавно.

По площади корзин распределены ножки и выступы, упрощающие установку разного типа посуды. На верхней корзине откидная пластиковая полочка под чашки и бокалы.

Для столовых приборов предусмотрели отдельную съемную корзину. У нее есть ручка с удобным хватом.

Тесты

На внутренней стороне дверцы два отсека для добавления моющих средств, как в твердом, так и жидком исполнении. Для кондиционера есть дозатор.

интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды,

универсальный, повседневный режим,

экономичная программа для слабозагрязненной посуды,

экспресс-программа мойки за 90 минут,

деликатная программа для хрупкой посуды.

Hyundai HBD 450 рассчитана на 9 комплектов посуды. Класс энергопотребления А++, средний расход воды 9 литров на цикл мойки. Поддерживаются пять предустановленных программ:Посудомоечная машина поддерживает отложенный старт, позволяя запустить мойку через 3–12 часов. Эта модель относится к конденсационному типу. После завершения цикла потребуется открыть крышку для полного высыхания.

Высота расположения корзин позволяла ставить в посудомоечную машину не только тарелки и чашки, но и кастрюли, а также противни. Установка и выгрузка посуды проходит удобно.

После завершения цикла мойки на чашках и другой посуде отсутствуют разводы и остатки пищи. Отмывает прекрасно. Справляется с засохшими жировыми загрязнениями.

Итоги

Hyundai HBD 450 – встраиваемая посудомоечная машина с невысокой стоимостью. Пять режимов работы, удобная выгрузка и загрузка корзин на 9 комплектов, возможность мойки больших кастрюль и противней, простой монтаж, высокий класс энергопотребления, экономичность и быстрый режим мойки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".