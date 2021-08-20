Обзор Hyundai HBD 450. Узкая встраиваемая посудомоечная машина на 9 комплектов

Не раз уже отмечали, что посудомоечная машина один из самых полезных типов крупной бытовой техники на кухне, позволяющей заметно упростить рутинный и неприятный процесс мойки посуды и столовых приборов. Тестируемая сегодня Hyundai HBD 450 относится к встраиваемому типу и может рассматриваться на кухни с ограниченной площадью или те сценарии когда в квартире проживает небольшое количество людей.

Hyundai HBD 450

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 23 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Упакована в палет из транспортировочного картона, внутри которого дополнительно зафиксирован ложементами.

Hyundai HBD 450

Комплект включает мерную ложку, воронку для загрузки соли, руководство пользователя, рекомендации по монтажу, данные по энергопотреблению. Также входит весь необходимый набор крепежных элементов.

Hyundai HBD 450

Для монтажа необходимы традиционная ниша с шириной 45 сантиметров, фасад, выход под подачу воды и фитинг для подключения к канализации. Провести все это можно самостоятельно.

Hyundai HBD 450

Можно обратить внимание, что на верхнюю грань посудомоечной машины нанесено антивибрационное и противошумное покрытие. Подача воды использует систему AquaStop.

Hyundai HBD 450

На дверцу с помощью монтажного комплекта и саморезов устанавливается фасад. Перед этим выравниваем по горизонтали с помощью регулировочных ножек.

Hyundai HBD 450

Элементы управления у Hyundai HBD 450 сосредоточены на верхнем торце. Тут цифровой LED-дисплей, индикаторы и механические кнопки. Для каждого из пяти режимов работы выведен свой отдельный индикатор.

Hyundai HBD 450

Внутренняя камера выполнена из металла. В нижней части съемный фильтр грубой очистки. Он съемный.

Hyundai HBD 450

Есть отсек для загрузки соли. Ее важно добавить перед первой мойкой и добавлять в последующем по мере расхода.

Hyundai HBD 450

В конструкции предусмотрены две выдвижные корзины. Обе можно будет полностью снять. Двигаются на роликах, плавно.

Hyundai HBD 450

По площади корзин распределены ножки и выступы, упрощающие установку разного типа посуды. На верхней корзине откидная пластиковая полочка под чашки и бокалы.

Hyundai HBD 450

Для столовых приборов предусмотрели отдельную съемную корзину. У нее есть ручка с удобным хватом.

Hyundai HBD 450

На внутренней стороне дверцы два отсека для добавления моющих средств, как в твердом, так и жидком исполнении. Для кондиционера есть дозатор.

Тесты

Hyundai HBD 450

Hyundai HBD 450 рассчитана на 9 комплектов посуды. Класс энергопотребления А++, средний расход воды 9 литров на цикл мойки. Поддерживаются пять предустановленных программ:
  • интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды,
  • универсальный, повседневный режим,
  • экономичная программа для слабозагрязненной посуды,
  • экспресс-программа мойки за 90 минут,
  • деликатная программа для хрупкой посуды.
Посудомоечная машина поддерживает отложенный старт, позволяя запустить мойку через 3–12 часов. Эта модель относится к конденсационному типу. После завершения цикла потребуется открыть крышку для полного высыхания.

Hyundai HBD 450

Высота расположения корзин позволяла ставить в посудомоечную машину не только тарелки и чашки, но и кастрюли, а также противни. Установка и выгрузка посуды проходит удобно.

Hyundai HBD 450

После завершения цикла мойки на чашках и другой посуде отсутствуют разводы и остатки пищи. Отмывает прекрасно. Справляется с засохшими жировыми загрязнениями.

Hyundai HBD 450

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai HBD 450 – встраиваемая посудомоечная машина с невысокой стоимостью. Пять режимов работы, удобная выгрузка и загрузка корзин на 9 комплектов, возможность мойки больших кастрюль и противней, простой монтаж, высокий класс энергопотребления, экономичность и быстрый режим мойки.
Hyundai HBD 450 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hyundai HBD 450
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