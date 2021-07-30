Обзор Hyundai HEO 6636 BE. Стильный духовой шкаф с конвекцией и грилем

Тестируемый сегодня духовой шкаф поддерживает режим готовки при температуре до 250 градусов с классом энергоэффективности А. Несколько режимов духовки, включая конвекцию и конвекцию с грилем. Помимо технического оснащения акцент в Hyundai HEO 6636 BE проработан внешний вид, она заметно отличается от большинства представленных моделей.

Hyundai HEO 6636 BE

Приобрести ее можно в среднем за 31 999 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из транспортировочного картона внутри которой зафиксирована ложементами. Комплект включает саморезы для крепления, противень, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Hyundai HEO 6636 BE

Внешний вид

Духовой шкаф сразу после распаковки готов к проведению монтажа в нишу с традиционными для такого типа техники. Фиксируется дополнительно с помощью четырех саморезов.

Hyundai HEO 6636 BE

Кабель питания изначально подключен к клеммам. Комплектный с широким сечением и заземлением. Мощность подключения до 2300 Вт.

Hyundai HEO 6636 BE

Как и отмечали вначале, этот духовой шкаф может похвастать привлекательным дизайном. В оформлении ее сочетаются молочный цвет и элементы с медным оттенком.

Hyundai HEO 6636 BE

Во включенном состоянии с работающей внутри подсветкой выглядит как печь в избе. Стильно и при этом технологично.

Hyundai HEO 6636 BE

По центру верхней зоны у Hyundai HEO 6636 BE механический таймер со стрелками. Он используется в качестве таймера и часов.

Hyundai HEO 6636 BE

Правая ручка отвечает за регулировку температуры шагами от 50 до 250 градусов. Рядом с ней светодиодный индикатор, гаснущий при достижении выбранной температуры.

Hyundai HEO 6636 BE

Левая ручка переключает режимы работы. Всего у этой модели шесть режимов: разморозка, верхний и нижний нагрев, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев с конвекцией, верхний нагрев с конвекцией, эко.

Hyundai HEO 6636 BE

При включении любого из режимов автоматически запускается подсветка. Жаропрочная лампа расположена в левом верхнему углу камеры. Света ее достаточно для контроля процесса готовки.

Hyundai HEO 6636 BE

Укомплектован духовой шкаф решеткой и противнем. Ставятся и держатся в направляющих, размещенных по боковым стенкам.

Hyundai HEO 6636 BE

Объем внутренней камеры составляет 60 литров. Внутренняя поверхность эмалированная. Отмечается ее простая очистка.

Hyundai HEO 6636 BE

Дверца из трех стекол. При продолжительном нагреве заметно не нагревается. Ее большая часть площади прозрачная.

Hyundai HEO 6636 BE

Вдоль всей длины идет круглая ручка из металла с покрытием под окисленную медь. Открывать и закрывать удобно.

Тесты

Перед первой готовкой рекомендуется включить ее и прогреть. Это позволит удалить посторонние запахи и после остывания протереть камеру влажной тряпкой. В комплекте идет глубокий противень хорошего качества, позволяющий выпекать и готовить разные типы выпечки и блюд

Hyundai HEO 6636 BE

Набирает выбранную температуру быстро. Работает бесшумно. Есть наглядная индикация для контроля достижения выбранного уровня нагрева. Хороший набор режимов работы.

Hyundai HEO 6636 BE

Мы за время тестирования готовили в Hyundai HEO 6636 BE разные типы блюд. Понравилось проводить выпекания. Треугольники, местное блюдо в Казани, получались с румяной корочкой и сочной начинкой.

Hyundai HEO 6636 BE

Выпекали в ней рыбу. Готовили овощные гарниры. Тушили мясо. Температурный диапазон дает гибкий подбор под необходимые сценарии. Гриль давал возможность получения красивой корочки при запекании мяса и овощей. Также можно совмещать разместив противень с гаринром под решеткой, а мясо на решетке, так сок при готовке будет стекать в противень.

Hyundai HEO 6636 BE

Максимальная температура в 250 градусов была полезна для выпекания неаполитанской пиццы, когда требуется небольшое время, но с высокой температурой.

Hyundai HEO 6636 BE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai HEO 6636 BE – удовлетворил наши ожидания в функциональности и качестве технического исполнения. Рекомендовать ее можно тем, кто помимо оснащения ставит повышенные требования к внешнему виду, она станет украшением современной кухни, оформленной в светлых тонах. Верхний и нижний нагрев, конвекция и гриль в различных сочетаниях с температурой до 250 градусов с высоким классом энергопотребления.
Hyundai HEO 6636 BE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hyundai HEO 6636 BE
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