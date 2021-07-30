Обзор Hyundai HEO 6636 BE. Стильный духовой шкаф с конвекцией и грилем

Тестируемый сегодня духовой шкаф поддерживает режим готовки при температуре до 250 градусов с классом энергоэффективности А. Несколько режимов духовки, включая конвекцию и конвекцию с грилем. Помимо технического оснащения акцент в Hyundai HEO 6636 BE проработан внешний вид, она заметно отличается от большинства представленных моделей.

Комплектация

Приобрести ее можно в среднем за 31 999 рублей.Упакована в коробку из транспортировочного картона внутри которой зафиксирована ложементами. Комплект включает саморезы для крепления, противень, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Внешний вид

Духовой шкаф сразу после распаковки готов к проведению монтажа в нишу с традиционными для такого типа техники. Фиксируется дополнительно с помощью четырех саморезов.

Кабель питания изначально подключен к клеммам. Комплектный с широким сечением и заземлением. Мощность подключения до 2300 Вт.

Как и отмечали вначале, этот духовой шкаф может похвастать привлекательным дизайном. В оформлении ее сочетаются молочный цвет и элементы с медным оттенком.

Во включенном состоянии с работающей внутри подсветкой выглядит как печь в избе. Стильно и при этом технологично.

По центру верхней зоны у Hyundai HEO 6636 BE механический таймер со стрелками. Он используется в качестве таймера и часов.

Правая ручка отвечает за регулировку температуры шагами от 50 до 250 градусов. Рядом с ней светодиодный индикатор, гаснущий при достижении выбранной температуры.

Левая ручка переключает режимы работы. Всего у этой модели шесть режимов: разморозка, верхний и нижний нагрев, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев с конвекцией, верхний нагрев с конвекцией, эко.

При включении любого из режимов автоматически запускается подсветка. Жаропрочная лампа расположена в левом верхнему углу камеры. Света ее достаточно для контроля процесса готовки.

Укомплектован духовой шкаф решеткой и противнем. Ставятся и держатся в направляющих, размещенных по боковым стенкам.

Объем внутренней камеры составляет 60 литров. Внутренняя поверхность эмалированная. Отмечается ее простая очистка.

Дверца из трех стекол. При продолжительном нагреве заметно не нагревается. Ее большая часть площади прозрачная.

Тесты

Вдоль всей длины идет круглая ручка из металла с покрытием под окисленную медь. Открывать и закрывать удобно.Перед первой готовкой рекомендуется включить ее и прогреть. Это позволит удалить посторонние запахи и после остывания протереть камеру влажной тряпкой. В комплекте идет глубокий противень хорошего качества, позволяющий выпекать и готовить разные типы выпечки и блюд

Набирает выбранную температуру быстро. Работает бесшумно. Есть наглядная индикация для контроля достижения выбранного уровня нагрева. Хороший набор режимов работы.

Мы за время тестирования готовили в Hyundai HEO 6636 BE разные типы блюд. Понравилось проводить выпекания. Треугольники, местное блюдо в Казани, получались с румяной корочкой и сочной начинкой.

Выпекали в ней рыбу. Готовили овощные гарниры. Тушили мясо. Температурный диапазон дает гибкий подбор под необходимые сценарии. Гриль давал возможность получения красивой корочки при запекании мяса и овощей. Также можно совмещать разместив противень с гаринром под решеткой, а мясо на решетке, так сок при готовке будет стекать в противень.

Максимальная температура в 250 градусов была полезна для выпекания неаполитанской пиццы, когда требуется небольшое время, но с высокой температурой.

Итоги

Hyundai HEO 6636 BE – удовлетворил наши ожидания в функциональности и качестве технического исполнения. Рекомендовать ее можно тем, кто помимо оснащения ставит повышенные требования к внешнему виду, она станет украшением современной кухни, оформленной в светлых тонах. Верхний и нижний нагрев, конвекция и гриль в различных сочетаниях с температурой до 250 градусов с высоким классом энергопотребления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".