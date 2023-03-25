Обзор Hyundai HHE 6460 BG. Встраиваемая варочная панель со стеклокерамикой

У нас на тесте оказалась встраиваемая варочная панель Hyundai HHE 6460 BG. Из ее особенностей производитель выделяет четыре конфорки с 9 уровнями мощности, минималистичный дизайн, качественное стеклокерамическое покрытие Schott Ceran, наличие электронного таймера и режима защиты от детей.

Комплектация

Hyundai HHE 6460 BG упакована в небольшую коробку из транспортировочного картона. В комплект поставки входят все необходимые крепежи и болты для монтажа плиты в столешницу кухонного гарнитура, а также руководство пользователя.

Внешний вид

Hyundai HHE 6460 BG представляет собой встраиваемую варочную панель с четырьмя инфракрасными конфорками. Ее лицевая поверхность покрыта стеклокерамикой от немецкого производителя Schott Ceran. Она намного более устойчива к появлению царапин, чем обычное стекло. Размеры плиты составляют 560 х 48 х 490 мм. Вес 8.6 кг.Так как поверхность глянцевая, то на ней быстро собираются загрязнения по типу следов от пальцев или пятен от пищи. Благо и устранять их довольно просто. Достаточно воспользоваться специальной тряпкой, салфеткой или губкой с моющим средством.

Половина конфорок имеют диаметр в 165 мм, а другая часть 200 мм. Эти самые конфорки большого и маленького размера расположены по диагонали друг от друга. Такой подход можно считать наиболее оптимальным, ведь благодаря этому в ближнем и дальнем ряду есть доступ к каждому типу из них.

На нижнюю часть плиты выведено множество вентиляционных отверстий и сетевой кабель длиною 1 метр.

Сбоку плиты каких-либо вентиляционных отверстий нет.

Управление

Блок управления плиты состоит из 9 сенсорных кнопок и ряда индикаторов. Чтобы начать взаимодействие с плитой, необходимо нажать на кнопку выключения, выбрать один из 4 зон конфорок и выставить уровень мощности нагрева в диапазоне от 1 до 9.

Удобно, что в плите предусмотрен таймер. Его длительность можно установить от 1 до 99 минут. Данная функция сильно выручает, когда требуется дотомить мясо, суп или любое другое блюдо, а стоять у плиты зазря нет желания. Время регулируется кнопками «+» и «-».

Еще у плиты есть режим защиты от детей. Чтобы его активировать, потребуется нажать на кнопку с замком. Для отключения нужно на длительное время зажать ту же клавишу.

Также у плиты есть индикатор остаточного тепла. После отключения конфорки, рядом с ней будет отображаться значок «H», указывающий на то, что она еще не остыла и касаться ее пока небезопасно.

Подключение и тесты

Маленькие с диаметром 165 мм: 1200 Вт;

Большие с диаметром 200 мм: 1800 Вт.

Кабель питания состоит из 5 жил: две пары L и N для подключения и заземление. Для работы плиты сеть должна поддерживать ток 32 А, но еще есть возможность подсоединить ее к двум однофазным источникам тока 2 × 16 А. Вилка в комплект поставки не входит. Рекомендуем доверить подключение плиты квалифицированному специалисту.Для фиксации данной встраиваемой варочной панели в кухонном гарнитуре предусмотрен набор из четырех крепежных скоб и винтов для них. Подключение плиты сопровождается соответствующим звуковым сигналомКак мы отмечали ранее, Hyundai HHE 6460 BG предлагает набор из четырех конфорок. Их мощность составляет:Расположение конфорок удачное. Можно одновременно готовить хоть на всех четырех них одновременно, используя при этом две большие сковородки, одну кастрюлю и маленький сотейник.

Чтобы проверить плиту на качество нагрева, мы решили по традиции приготовить несколько блюд.Для приготовления куриного супа-лапши было задействовано две конфорки. На одной мы разместили сковородку и приготовили в ней зажарку на уровне мощности «6». На второй варился куриный бульон. После того как бульон был готов, мы его процедили, порезали мясо по кускам и добавили овощи в одну кастрюлю. Последним шагом остается добавить лапшу. Получившимся результатом мы остались довольны.

Чтобы приготовить данное блюдо мы для начала отварили картофель. После того, как он полностью сварился, мы вылили воду и размяли картофель до состояния пюре. Добавили масло и соль по вкусу.

Для бефстроганова мы взяли говяжью мякоть бедра, разрезали ее маленькими ломтиками и обжарили на сковороде. Далее нарезали мелко лук и обжарили его на той же сковородке. После добавили сметану, обжаренное ранее мясо, влили горячей воды и оставили все томиться на низком уровне мощности «3» под закрытой крышкой. Чтобы не забыть о нашем блюде мы выставили на плите таймер на 40 минут. По истечению данного срока мы получили ровно то, что хотели — нежнейшее мясо в соусе.

Итоги

Защиты от перелива у Hyundai HHE 6460 BG нет. Если в процессе готовки пролить жидкость, то плита на это не среагирует и автоматически не отключит конфорки. Об этом стоит помнить.Hyundai HHE 6460 BG продемонстрировала себя, как отличная современная плита. Она недорого стоит, имеет красивый дизайн, надежное стеклокерамическое покрытие Schott Ceran, удобное расположение конфорок и отзывчивое сенсорное управление. Также из преимуществ данной модели мы выделили высокий уровень мощности нагрева, наличие встроенного таймера до 99 минут и режим защиты от детей. К минусам мы отнесли лишь отсутствие защиты от перелива.