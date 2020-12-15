Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью

За последние несколько лет видеонаблюдение заметно продвинулось как в качестве съемки, так и удобстве управления, а также простоте запуска и настройки. Для организации удаленного видеонаблюдения с облачным или локальным хранением данных сейчас не требуются серьезные финансовые траты и нет необходимости привлекать специалистов. Как пример, IMOU Cue 2 решает все эти задачи «из коробки».

IMOU Cue 2

При этом ее средняя стоимость на момент публикации составляет 3 690 рублей.

IMOU Cue 2 обзор

Комплектация

Упакована камера в коробку с привлекательным оформлением. Внутри надежно зафиксирована и защищена от тряски при переноске. Невысокая стоимость не отразилась негативно на стартовом наборе комплектующих, адаптер питания отдельно приобретать необходимости нет. Также покупатель получает крепеж для монтажа на стену, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

IMOU Cue 2

Внешний вид

Вышла в двух версиях цветового исполнения: черной и белой. Внешний вид у нее стильный и привлекательный. Гармонично впишется в любой интерьер.

IMOU Cue 2

Также отметим общие компактные габариты. Ее можно будет разместить на книжной полке или нише.

IMOU Cue 2

Предусмотрели возможность фиксации на стене. Все необходимое уже идет в комплекте.

IMOU Cue 2

Основание круглой формы. Стоит на ровной IMOU Cue 2 устойчиво. Основная часть корпуса также выполнена в виде диска.

По центру выведен объектив с углом обзора. Применена качественная оптика с углом обзора 112 градусов по горизонтали и 131 градус по диагонали.

IMOU Cue 2

На боковой грани расположен слот для карты памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 512 Гбайт. Проблем с записью роликов в высоком разрешении замечено не было.

Подача питания осуществляется через microUSB. Использование распространенного типоразъема упрощает замену кабеля и дает возможность в отдельных сценариях задействовать PowerBank.

Корпус камеры оснащен микрофоном и динамиком, задействуемых для записи окружающей обстановки и обратной голосовой связи.

Софт

Важной составляющей IMOU Cue 2 является программное обеспечение. Владелец смартфонов или планшетов на базе iOS и Android должен будет загрузить бесплатное приложение, которое после авторизации предложит добавить камеру в аккаунт. В рамках этой программы объединяются разные камеры от этого производителя, позволяя комбинировать решения при организации видеонаблюдения на объекте.

После успешного добавления камере присваивается имя и место расположения в квартире. Это упростит поиск нужной при добавлении нескольких в аккаунт.

Проводится проверка актуальности версии прошивки и ее обновление при необходимости. Регулярно выпускаются патчи, улучшающие возможности и исправляющие найденные ошибки.

В окне управления камерой выводится потоковое изображение в HD или SD разрешении. С этого экрана запускается принудительная фото и видеосъемка. Можно отправить голосовое сообщение.

Записанные файлы в последующем при необходимости переносятся в память смартфона.

Сам производитель предлагает вариант локального или облачного хранения данных. Для изучения преимуществ облака дается 7 дней пробного периода. За это время можно принять решение о его необходимости, отказавшись и продолжив использовать камеру или выбрав тарифный план.

Предлагаются детальные настройки камеры с выбором триггеров срабатывания push-уведомления.

Как пример, при появлении объекта в кадре или шуме на телефон приходит уведомление, которое можно просмотреть и перенести в телефон.

Тесты

Съемку IMOU Cue 2 ведет в Full HD разрешении. Ролики отличает высокая резкость по всей площади кадра. Хорошо различимы отдельные объекты.

Тест съемки камеры IMOU Cue 2

Для примера также приведем запись, проведенную в комнате с отключенным светом. При слабом уровне освещения активируется инфракрасная подсветка. Под доступ в сеть используется Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. В зависимости от комнаты или помещения расстояние до роутера может составлять до 50 метров.

Итоги по IMOU Cue 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorIMOU Cue 2 при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество съемки, локальное и облачное хранение данных, простой запуск и настройку, стабильное дистанционное управление, детальные ручные настройки для тонкой корректировки параметров работы, универсальный способ подачи питания, поддержку емких карт памяти. Отличный вариант для видеонаблюдения в квартире, офисе, на даче, а также будет интересна в качестве видеоняни с обратной голосовой связью.
IMOU Cue 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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