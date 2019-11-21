Обзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облаком

В наше распоряжение попала новая IP-камера с IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU) от компании DAHUA Technology. Это поворотная камера с поддержкой облачного хранения данных. Предлагается несколько вариантов сетевого подключения, а также технология автоматической фокусировки на движущихся людях и объектах.

IMOU Ranger Pro обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6290 рублей.

Комплектация

Комплект включает монтажный крепеж на стену, USB-кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по особенностям конструкции и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Выполнена камера в виде сферы, расположенной на основании. Внешние поверхности глянцевые.

Установить IMOU Ranger Pro можно будет на ровной поверхности или зафиксировать на стене. Все необходимое для монтажа идет в комплекте.

На тыльной поверхности сетевое гнездо RJ45, слот для карты памяти формата microSD, microUSB и совмещенная кнопка WPS/RESET.

Комплектный microUSB-кабель с запасом по длине, позволяющий расположить на удалении от блока питания.

Камера оснащена встроенным динамиком, используемым для обратной голосовой связи. Установлен чувствительный микрофон.

В основании скрывается светодиодный индикатор, отображающий текущее рабочее состояние.

Софт

Объектив камеры защищен прозрачным стеклом. Верхний блок сферы вращается в пределах 355 градусов.На основании нанесена наклейка с QR-кодом и серийным номером, который будет полезен при первом подключении.Важной составляющей камеры IMOU Ranger Pro является программное обеспечение, загружаемое для устройств на базе iOS и Android. После авторизации предлагается добавить камеру в аккаунт, проведя сканирование QR-кода.

При первой активации можно воспользоваться 7 днями пробного использования облачного сервиса. Дальнейшее использование будет платное. Он полезен для сохранения записанных файлов без риска кражи и потери. Добавляется камера в облако. Присваивается имя для простой идентификации при использовании группы камер.

В главном окне выводится потоковое изображение с камеры. Джойстик управления для изменения направления объектива. Есть возможность сменить разрешение (SD или HD). Низкое разрешение позволит просматривать картинку даже с плохим качеством интернета на смартфоне.

Функция панорамного снимка с выбором нужного участка в последующем.

Камера поддерживает функцию датчика движения и срабатывания по звуку. В таком режиме запись будет вестись по выбранным сценариям, экономя место в облаке или на карте памяти.

Включается видеозапись с нужным интервалом. Фотоснимок. Есть функция обратной голосовой связи.

После установки в помещении владелец сможет выбрать точки, между которыми камера будет перемещать объектив по территории. Режим «МАСКА» спрячет объектив при нахождении хозяина дома.

В настройках проводится обновление версии программного обеспечения. Корректируются данные подключения к сети.

Опции уведомления при обнаружении движения или голосового срабатывания. Они будут получены на смартфон. Динамик с выводом сигнала сирены или собственного звукового файла.

Режим ОХРАНА с выбором расписания активации.

Светодиодные индикаторы отключаются. ИК-подсветка также управляема.

Доступом к камере или записям можно делиться с домашними или другими пользователями.

Тесты

Тест съемки IMOU Ranger Pro

IMOU Ranger Pro оснащена 2Мп сенсором с углом обзора 89 градусов по диагонали. Для кодирования видео используются кодеки H.265/H.264. Снимает с высокой четкостью в дневное и ночное время.

Итоги по IMOU Ranger Pro

Записанные файлы хранятся в облаке или на карте памяти. Они могут быть перенесены в память смартфона. Сама камера доступна как в локальной сети, так и в любой точке мира с помощью приложения.IMOU Ranger Pro – поворотная камера с облачным сервисом и проработанным программным обеспечением. Аккуратный внешний вид, беспроводной и проводной варианты подключения к сети, отслеживание движения, функция закрытия объектива, отправка уведомлений на смартфон, динамик и микрофон, ночное видение, облачное хранение данных и карта памяти до 128 Гбайт, возможность монтажа на стену.