Обзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облаком

В наше распоряжение попала новая IP-камера с IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU) от компании DAHUA Technology. Это поворотная камера с поддержкой облачного хранения данных. Предлагается несколько вариантов сетевого подключения, а также технология автоматической фокусировки на движущихся людях и объектах.
На основании нанесена наклейка с QR-кодом и серийным номером, который будет полезен при первом подключении.
К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6290 рублей.
IMOU Ranger Pro обзор
КомплектацияКомплект включает монтажный крепеж на стену, USB-кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по особенностям конструкции и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВыполнена камера в виде сферы, расположенной на основании. Внешние поверхности глянцевые.
Установить IMOU Ranger Pro можно будет на ровной поверхности или зафиксировать на стене. Все необходимое для монтажа идет в комплекте.
На тыльной поверхности сетевое гнездо RJ45, слот для карты памяти формата microSD, microUSB и совмещенная кнопка WPS/RESET.
Комплектный microUSB-кабель с запасом по длине, позволяющий расположить на удалении от блока питания.
Камера оснащена встроенным динамиком, используемым для обратной голосовой связи. Установлен чувствительный микрофон.
В основании скрывается светодиодный индикатор, отображающий текущее рабочее состояние.
Объектив камеры защищен прозрачным стеклом. Верхний блок сферы вращается в пределах 355 градусов.
На основании нанесена наклейка с QR-кодом и серийным номером, который будет полезен при первом подключении.
СофтВажной составляющей камеры IMOU Ranger Pro является программное обеспечение, загружаемое для устройств на базе iOS и Android. После авторизации предлагается добавить камеру в аккаунт, проведя сканирование QR-кода.
При первой активации можно воспользоваться 7 днями пробного использования облачного сервиса. Дальнейшее использование будет платное. Он полезен для сохранения записанных файлов без риска кражи и потери. Добавляется камера в облако. Присваивается имя для простой идентификации при использовании группы камер.
В главном окне выводится потоковое изображение с камеры. Джойстик управления для изменения направления объектива. Есть возможность сменить разрешение (SD или HD). Низкое разрешение позволит просматривать картинку даже с плохим качеством интернета на смартфоне.
Функция панорамного снимка с выбором нужного участка в последующем.
Камера поддерживает функцию датчика движения и срабатывания по звуку. В таком режиме запись будет вестись по выбранным сценариям, экономя место в облаке или на карте памяти.
Включается видеозапись с нужным интервалом. Фотоснимок. Есть функция обратной голосовой связи.
После установки в помещении владелец сможет выбрать точки, между которыми камера будет перемещать объектив по территории. Режим «МАСКА» спрячет объектив при нахождении хозяина дома.
В настройках проводится обновление версии программного обеспечения. Корректируются данные подключения к сети.
Опции уведомления при обнаружении движения или голосового срабатывания. Они будут получены на смартфон. Динамик с выводом сигнала сирены или собственного звукового файла.
Режим ОХРАНА с выбором расписания активации.
Светодиодные индикаторы отключаются. ИК-подсветка также управляема.
Доступом к камере или записям можно делиться с домашними или другими пользователями.