Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон

2018-12-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 5i; [411]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой смартфон INOI 5i с поддержкой 4G. Эта модель оснащена IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9. Обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске базовой модели под мессенджеры, клиенты социальных сетей и браузер, без переплаты за лишние опции в виде сканера отпечатка пальца и модуля бесконтактных платежей.

INOI 5i

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

INOI 5i обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, оформленной в светлых тонах. Комплект включает блок питания, кабель USB, техническую документацию.

INOI 5i

Внешний вид

Доступен смартфон в нескольких цветовых расцветках: красной, синей, черной и золотистой. В светлых и ярких цветах этот недорогой смартфон смотрится интереснее.

INOI 5i

Задняя крышка INOI 5i выполнена из пластика. В верхней зоне расположен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой.

INOI 5i

На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки нажимаются с небольшим усилием.

INOI 5i

Сверху аудиоразъем под проводное подключение наушников, microUSB с поддержкой OTG. Разъемы расположены между собой на удалении, задействовать можно будет одновременно оба.

INOI 5i

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Рамка вокруг экрана окрашена в белый цвет. На верхнем торце решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.

INOI 5i

Корпус у смартфона разборный. Под крышкой находится съемный аккумулятор. Два отдельных слота под SIM-карты и слот для карты памяти microSD. Горячая замена не поддерживается.

INOI 5i

Сборка проведена качественно. В руке телефон лежит удобно. Основные элементы находятся в пределах быстрой доступности. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

INOI 5i

Экран

Выводится изображение выводится на 5.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 640 на 1280 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

INOI 5i

Начинка

Работает INOI 5i на базе платформы MediaTek MT6739 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия вполне комфортно позволяет работать с распространёнными приложениями.

INOI 5iINOI 5i

Связь

Установлен модуль LTE, поддерживающий SIM-карты российских операторов. Скорость загрузки до 150/50 Мбит/с. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. На старт навигационного модуля уходит около 30 секунд.

Аккумулятор

Батарейки с емкостью 2850 мАч хватает примерно на 3.5 часа с постоянно работающим экраном на максимальном уровне яркости. В течение дня вероятнее всего будет требоваться дополнительный сеанс зарядки. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

INOI 5i

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп, она дополнена 0.3 Мп модулем. На внятное размытие фона рассчитывать тут не стоит, скорее двойная камера это дань общей тенденции. В целом же при наличии хорошего освещения демонстрируется достаточный уровень детализации.

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

INOI 5i

Видео INOI 5i пишет в разрешении Full HD со скоростью 10 кадров в секунду. Расширение 3gp.

Дневная съемка INOI 5i

Ночная съемка INOI 5i

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с программным обеспечением Яндекс. Весь лишний софт можно будет удалить без получения root-доступа.

Итоги по INOI 5i

INOI 5i – хорошо сбалансированный недорогой LTE-смартфон с IPS-дисплеем и аккуратным внешним видом. На борту актуальное программное обеспечение и стартовый набор памяти. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.

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