Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчитель

Многим знакома проблема, когда после приготовления пищи, в мусорном ведре скапливается большое количество пищевых отходов. При этом, некоторые из них начинают быстро разлагаться, выделяя неприятный запах и давая простор для размножения различной микрофлоре и насекомым. Конечно, проблема решается регулярным выносом мусора, но на практике, люди часто забывают это сделать, а иногда просто ленятся, особенно, когда в домах отсутствует мусоропровод. К счастью, эту проблему давно решили с помощью специальных измельчителей пищевых отходов. Прибор устанавливается под раковину и перемалывает все остатки пищи, превращая их в «смузи», который просто удаляется в канализацию. У нас на тесте оказался прибор Evolution Suprime 100 от одного из лидеров рынка InSinkErator.

В комплект поставки входит собственно сам прибор, пневмо-кнопка для включения, система крепления quick-lock, двухпозиционная пробка, ключ-шестигранник и набор фурнитуры для подключения коммуникаций. К сожалению, такие аксессуары как толкатель и магнит для улавливания металлических предметов не предусмотрены. При покупке агрегата стоит также учесть, что традиционный (бутылочный) сифон не подойдет для подключения, поскольку он будет постоянно забиваться пищевыми отходами. Вначале необходимо установить трубный сифон типа «змейка» (диаметр 38,1 мм), который убережет от появления засоров и посторонних запахов «из глубины».

Прибор имеет форму бочонка высотой 312 мм и диаметром 205 мм, поэтому стоит понимать, что он займет почти все пространство под мойкой. Если же у вас раковина с двумя чашами (как в моем случае), то разумнее всего будет установить измельчитель на малую, сохранив место для мусорного ведра под основной. Необходимо также продумать подвод электропитания к прибору. Масса измельчителя довольно большая (8,8 кг), это сделано для того, чтобы уменьшить вибрации. Внешняя оболочка выполнена из бордового пластика.

Сверху на корпус устанавливается металлическое крепление quick-lock. С помощью него прибор крепится на сливное отверстие раковины, на котором, собственно, и будет удерживаться. Диаметр последнего должен быть 90 мм, иначе закрепить измельчитель не получится. Специальное антивибрационное кольцо минимизирует нагрузку на мойку. Система крепления выполнена таким образом, чтобы для установки не потребовалось никаких дополнительных инструментов. Сверху в слив раковины устанавливается резиновая юбка, на дающая образоваться брызгам и вылетать наполовину переработанным отходам обратно, а также специальная заглушка, позволяющая раковине функционировать в обычном режиме.

Сбоку из корпуса выходят две пластиковые трубки. К нижней подключается разветвитель, к которому подводятся перелив и сифон – именно туда будет уходить вся перемолотая устройством масса. К верхней же трубке, предварительно пробив заглушку, можно подключить стиральную или посудомоечную машины.

На полку раковины или столешницу монтируется хромированная пневмокнопка, которая подключается с помощью специального шланга к соплу на нижней части прибора. Плюсом такой системы является то, что тут для работы не требуется электричество, а значит нет опасности получить несколько опасных для жизни ампер. Рядом с соплом расположена аварийная кнопка, предназначенная для перезапуска прибора в случае нештатной ситуации, а также специальный разъем для шестигранного ключа, с помощью которого можно вручную провернуть рабочий диск, если измельчитель заклинит. В конце, подключаем InSinkErator к розетке. Как видим, в установке нет ничего сложного, и если руки растут из правильного места, то прибор можно подключить самостоятельно.

Можно было бы предположить, что во внутренней полости измельчителя объемом 1005 мл, изготовленной из нержавеющей стали, находятся острые лезвия, превращающие все, помещенное внутрь в фарш, но на самом деле, ничего похожего там нет - продукты измельчаются специальными стальными кулачками, покрытыми медью. Они установлены на вращающемся со скоростью 1425 об/мин диске, и при этом сами могут свободно поворачиваться вокруг крепления. Попадающие внутрь камеры остатки разбиваются этими кулачками на более мелкие фракции, которые центробежной силой отбрасываются на перфорированные стенки. Проходя через самозатачивающиеся терки, отходы перерабатываются в кашицу и уносятся потоком воды в канализацию. Размер частиц после этих двух процедур не превышает 2–3 мм.

За вращение диска отвечает 550-ваттный индукционный двигатель, обеспечивающий крутящий момент, достаточный, для перемалывания костей. Поскольку, внутри мотора отсутствуют трущиеся детали, он уже изначально работает довольно тихо, но в измельчителе дополнительно установлены двойной шумопонижающий экран и шумопоглащающий кожух. В итоге, от прибора исходит шума не больше чем от какой-нибудь электробритвы. Двигатель так же способен автоматически активировать реверсивный режим, чтобы предотвращать заклинивание.

Перед началом работы, необходимо включить средний напор холодной воды, вынуть заглушку сливного отверстия и нажать кнопку включения. Затем отправляем небольшими порциями в недра измельчителя пищевые отходы, проталкивая их через брызгозащитную резиновую юбку. Когда последняя порция исчезнет во всепоглощающем жерле, ждем еще 20 секунд, выключаем прибор и закрываем воду. Самое приятное, что устройство практически не требует обслуживания: самая лучшая профилактика – систематическое его использование, поскольку твердые фракции сами очистят прибор. Факультативно, производитель рекомендует периодически перетирать в нем кубики льда с чайной ложкой соды и кожурой лимона. Такой коктейль не только удалит пищевые остатки с поверхности рабочих деталей, но и предотвратит возможное появление неприятного запаха.

различные обрезки, очистки и целые овощи и фрукты;

арбузные и дынные корки;

орехи и семена;

кости от рыбы и курицы, а также не слишком большие кости животных;

яичную скорлупу, вермишель, различные крупы, хлеб и сухари;

прокисшие супы и вторые блюда, десерты и каши.

Не стоит загружать в прибор неорганические отходы, такие как обертки, пластиковые упаковки, полиэтиленовые пакеты или нитки – они могут привести к выходу измельчителя из строя и засорению слива. А вот в плане органических отходов, InSinkErator Suprime 100 совсем не привередлив, перерабатывая:За время тестирования, у меня возникли проблемы лишь с косточками от манго: имея волокнистую структуру, они раскалывались, и наматывались на кулачки. По этой же причине, производитель не рекомендует перерабатывать и другие подобные материалы: початки кукурузы, луковую шелуху, кожу, а также стебли укропа и петрушки. Если вручную извлечь застрявшие продукты не удается, то можно повернуть диск снизу, использовав шестигранный ключ. Также не стоит заливать в измельчитель горячий жир, так как это повышает риск засорения труб. Если же в камеру случайно упадет вилка или ложка, то сработает защита от перегрузки, прибор остановится, а инородное теле можно будет вытащить из камеры.

Покупка измельчителя – довольно весомое вложение финансов. Многим может даже показаться, что преимущества, которые он дает – чистой воды баловство для ленивых, и он не стоит своих денег. Такое утверждение можно считать верным лишь в том случае, если речь идет об одиноком человеке, у которого мусоропровод находится сразу за дверью. Во всех остальных случаях, измельчитель является не роскошью, а жизненной необходимостью. Особенно актуально такое приобретение станет для жителей новостроек (с заваренным мусоропроводом) или частного дома, где вынос мусора часто похож не небольшое «путешествие из Петербурга в Москву».

После месяца использования, мне уже довольно трудно представить жизнь без этого замечательного прибора. Evolution Suprime 100 сэкономит уйму времени и мусорных мешков, обезопасит кухню от неприятных запахов, уменьшит распространение вредных микроорганизмов и насекомых.

Прибор справится практически со всеми видами пищевых отходов: от картофельных очисток до костей. Устройство практически не потребует обслуживания: работая, он самоочищается, а внутренние элементы самозатачиваются. Наконец, измельчитель положительно влияет на систему канализации, ведь благодаря твердым частицам, трубы тоже прочищаются.

Уверенный в качестве своего товара, производитель дает на Evolution Suprime 100 целых 5 лет гарантии! При этом, не редки случаи, когда InSinkErator заменял прибор на новый буквально в последние дни действия гарантийного срока.