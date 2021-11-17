Обзор InSinkErator ISE E75. Избавиться от отходов, не выходя за дверь

На свете найдется немного людей, которым нравится выносить пищевые отходы. И ладно, если мусоропровод находится прямо за дверью, но ведь бак может располагаться и на другом конце квартала. Приходится одеваться, ехать на лифте в обнимку с вчерашней селедкой, потом еще идти по улице с пакетом, который в самый непредвиденный момент порвется. В общем, занятие не из самых приятных.

Как результат, отходы в наших домах задерживается дольше, чем следовало бы, выделяя неприятные запахи и создавая условия для появления насекомых и микроорганизмов. Да и тот недоеденный ужин, который мы все-таки выкинем, потом отвезут на свалку, где он начнет перегнивать пару месяцев, источая вредные парниковые газы. Для тех, кто не в курсе, пищевые отходы сейчас являются третьим по значимости фактором, влияющим на климат.

И что же теперь: есть мясо с костями, а фрукты с кожурой? Совсем не обязательно, ведь еще в 1927 году американцем Джоном Хаммесом был придуман бытовой измельчитель отходов, а созданная им компания InSinkErator в 1940 году начала их производство. Не прошло и ста лет, как бренд пришел и на российский рынок. Что это за зверь такой рассмотрим на примере модели InSinkErator ISE E75, отличающейся компактностью и тихой работой.

Диспоузер, представляющий собой бочонок высотой 318 мм и диаметром 185 мм, встраивается в водопроводную систему: горловина соединяется со сливным отверстием кухонной раковины (металлической или каменной), а вывод – с канализацией. При этом специальное крепление Quick Lock позволяет выполнить монтаж без использования инструментов. За счет относительно компактных размеров, по сравнению с аналогичными по мощности моделями, под мойкой останется еще достаточно пространства. Внешняя оболочка корпуса выполнена из прочного пластика, а все внутренние элементы – из нержавеющей стали. Производитель гордится своим качеством, поэтому предоставляет беспрецедентную 6-летнюю гарантию на устройство.

Некоторые уверены, что подобные приборы очень опасны, и запросто могут отсечь руку острыми лезвиями. На поверку же оказалось, что никаких ножей внутри нет, а InSinkErator ISE E75 полностью безопасен. Пищевые отходы поступают внутрь металлической камеры объемом 980 мл, где на ее дне со скоростью 1420 об/мин вращается диск с закрепленными подвижными молоточками. Они как раз и расщепляют продукты.

Под действием центробежной силы, полученная масса, смешиваясь с водой, отбрасывается на перфорированные стенки камеры. Проходя сквозь отверстия, она становится мелкодисперсной кашицей, которая через фирменную систему слива Includes Quiet Collar, уносится потоком в канализацию. Миф о том, что в трубах после использования измельчителя может образоваться засор также оказался не состоятельным, наоборот, канализация самоочищается благодаря твердым частицам. Чтобы исключить брызги и заглушить шум работы, на сливное отверстие устанавливается съемная резиновая манжета. Также в комплекте идет пробка.

Внутри прибора стоит индукционный двигатель Dura-Drive мощностью 380 Вт. Крутящего момента, который он создает, достаточно для перемалывания даже костей. Благодаря отсутствию трущихся частей и новой системе шумоизоляции Quiet PLUS, ваши соседи смогут спать спокойно: диспоузер работает на 20% тише аналогов. Нельзя исключать ситуацию, когда какая-нибудь косточка все же заклинит прибор. На этот случай разработчик заложил функцию реверса: диск автоматически изменит направление вращения, и штатная работа возобновится. Также предусмотрена защита от перегрузок.

InSinkErator осознанно отказался задействовать электрические схемы для управления измельчителем, чтобы обезопасить пользователя. Запускается прибор с помощью пневматической кнопки, которая монтируется в раковину или столешницу. В комплекте с ней идет специальная декоративная накладка из хрома, стали или пластика.

Что же, теперь можно выкинуть мусорное ведро и все складывать в измельчитель? Можно, конечно, и так, но рассчитывать на долгую работу прибора тогда лучше не стоит. Если хотите, чтобы диспоузер прослужил вам долго, даже не думайте «скармливать» ему неорганические отходы: пластик, металл, полиэтилен, стекло и так далее. Также рекомендую исключить из его «рациона» волокнистую траву и рыльца кукурузы, а эластичные вещи, например, кожу курицы нужно измельчать только вместе с твердыми продуктами.

В остальном, ограничений нет: InSinkErator ISE E75 с легкостью справится с различными овощами и фруктами, орехами, арбузными корками, мучными изделиями, яичной скорлупой, морепродуктами, рыбой, мясом, крупами и костями средних размеров. Измельчитель с радостью «доест» остатки вашего завтрака, обеда или ужина. Приятно, что прибор не требует обслуживания: просто пользуйтесь им регулярно, и он сам себя очистит, а после рыбы и других пахучих продуктов, можно протереть в нем лимонные корки.

InSinkErator ISE E75 предлагает хорошую альтернативу выносу мусора. С ним вы не только сэкономите время и силы, оградите свое жилище от неприятных запахов и уменьшите риск появления насекомых, но и позаботитесь о природе: на очистных сооружениях, ваш бывший обед быстро превратят в удобрение. При своей компактности и невысоком уровне шума, устройство демонстрирует высокую эффективность утилизации пищевых отходов. При всем этом, его стоимость вполне доступна, а монтаж легко выполняется собственными силами. Узнать подробности о InSinkErator ISE E75 и других моделях производителя можно на сайте официального дистрибьютора norkpalm.ru.