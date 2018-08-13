Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake

Несмотря на то, что основной интерес при изучении нового поколения процессоров Intel касается старших Core, есть целый ряд задач, когда будет излишним производительность даже простых Core 3. Второй момент касается имеющегося бюджета на сборку системы, здесь как нельзя кстати будут решения линейки Celeron. Тестируемый сегодня Intel Celeron G4900 является одним из самых доступных Coffee Lake.
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КомплектацияМы изучаем на примере боксовой версии. При учете, что система собирается с «нуля», такая комплектация будет оптимальна с учетом решения вопроса охлаждения.
Внешний вид и теорияДолгое время процессоры семейства Celeron не претерпевали изменения. Отчасти причиной внесения изменений стал отказ от обратной совместимости с платами, оснащенными сокетом LGA1151.
Долгое время компания делала акцент и выпустила на рынок только чипсет Z370, рассчитанный на старшие процессоры. С ними выбор в пользу младших процессоров был нецелесообразен. H310 чипсет вышел заметно позже.
Как и младшие платы процессоры Intel Celeron G4900 не поддерживаются технологию Optane Memory и набор команд AVX/AVX2.
Графическое ядро UHD Graphics 610 фактически не претерпело качественных изменений, сменился только цифровой индекс.
Произведен процессор по 14 нм техпроцессору. Два ядра с двумя потоками. L1 кэш 64 КБ. Поддерживается оперативная память частотой не выше 2400 МГц.
Заявленный уровень TDP не превышает 45 Вт. Серьезного охлаждения не требуется, с ним вполне можно будет обойтись и пассивными системами, получив на выходе бесшумный режим работы.
ТестыСравнивать Intel Celeron G4900 будем с процессорами Intel Pentium G5600, Intel Core i3-8350K и AMD Ryzen 3 2200G.
Cinebench 15
GeekBench 3
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