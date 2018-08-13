Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake

2018-08-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intel Celeron G4900; [301]
Несмотря на то, что основной интерес при изучении нового поколения процессоров Intel касается старших Core, есть целый ряд задач, когда будет излишним производительность даже простых Core 3. Второй момент касается имеющегося бюджета на сборку системы, здесь как нельзя кстати будут решения линейки Celeron. Тестируемый сегодня Intel Celeron G4900 является одним из самых доступных Coffee Lake.

Intel Celeron G4900

Мы собрали наиболее актуальные предложения в таблицу, используя данные сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Мы изучаем на примере боксовой версии. При учете, что система собирается с «нуля», такая комплектация будет оптимальна с учетом решения вопроса охлаждения.

Intel Celeron G4900

Внешний вид и теория

Долгое время процессоры семейства Celeron не претерпевали изменения. Отчасти причиной внесения изменений стал отказ от обратной совместимости с платами, оснащенными сокетом LGA1151.

Intel Celeron G4900

Долгое время компания делала акцент и выпустила на рынок только чипсет Z370, рассчитанный на старшие процессоры. С ними выбор в пользу младших процессоров был нецелесообразен. H310 чипсет вышел заметно позже.

Intel Celeron G4900

Как и младшие платы процессоры Intel Celeron G4900 не поддерживаются технологию Optane Memory и набор команд AVX/AVX2.

Intel Celeron G4900

Графическое ядро UHD Graphics 610 фактически не претерпело качественных изменений, сменился только цифровой индекс.

Intel Celeron G4900

Произведен процессор по 14 нм техпроцессору. Два ядра с двумя потоками. L1 кэш 64 КБ. Поддерживается оперативная память частотой не выше 2400 МГц.

Intel Celeron G4900

Заявленный уровень TDP не превышает 45 Вт. Серьезного охлаждения не требуется, с ним вполне можно будет обойтись и пассивными системами, получив на выходе бесшумный режим работы.

Intel Celeron G4900

Тесты

Сравнивать Intel Celeron G4900 будем с процессорами Intel Pentium G5600, Intel Core i3-8350K и AMD Ryzen 3 2200G.

Cinebench 15

Intel Celeron G4900

Intel Celeron G4900

GeekBench 3

Intel Celeron G4900

Intel Celeron G4900

Passmark

Intel Celeron G4900

Итоги по Intel Celeron G4900

Intel Celeron G4900 прорыва по сравнению с ранними поколениями не привнес, снижение энергопотребления в пользовательском сегменте сложно отнести к преимуществам, которые могут оправдать апгрейд уже имеющейся системы. Самый младший процессор будет интересен только для сборки новой системы под офисные задачи. При наличии дополнительного бюджета рекомендуем доплатить и взять новые Core i3, там были проведены заметные улучшения.

Комментарии:
Выбираем квартиру вместе с экспертами...
Выбираем квартиру вместе с экспертамиВыбор недвижимости, будь то квартира или дом, отнимает массу сил и времени. Дело в том, что обычному чело...
Snapchat - что это такое и с чем его едя...
Snapchat - что это такое и с чем его едяНа момент появления snapchat это был настоящий взрыв на рынке — буквал...
Основные технические характеристики Poc...
Основные технические характеристики PocКомпания Xiaomi выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ П...
Huawei Mate 20 и его характеристики...
Huawei Mate 20 и его характеристикиКомпания Huawei выпустила в этом году смартфон среднего варианта. Аппарат получит 7-нм чипсет Kirin 980 (...
Новинка от компании Xperia XZ2 Premium ...
Новинка от компании Xperia XZ2 Premium Компания Xperia выпустила в этом году еще один бюджетник. Пакет Expert Service с дополнительной гарантией...
УЗК протяжка для кабеля в интернет магаз...
УЗК протяжка для кабеля в интернет магазТехнологии не стоят на месте и если еще пять лет назад интернет в регионах был весьма редким явлением, то...
Обзор Fostex TH7. Динамические наушники ...
Обзор Fostex TH7. Динамические наушники В наше распоряжение попали недорогие динамические наушники Fostex TH7 с закрытым акустическим оформлением...
Разбираемся в криптовалюте...
Разбираемся в криптовалютеКриптовалюта и технология блокчейн взорвали интернет — буквально каждый второй мечтал добывать на своем к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee LakeОбзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake
Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300SОбзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S
Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышкаОбзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor