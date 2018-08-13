Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake

Несмотря на то, что основной интерес при изучении нового поколения процессоров Intel касается старших Core, есть целый ряд задач, когда будет излишним производительность даже простых Core 3. Второй момент касается имеющегося бюджета на сборку системы, здесь как нельзя кстати будут решения линейки Celeron. Тестируемый сегодня Intel Celeron G4900 является одним из самых доступных Coffee Lake.

Комплектация

Мы собрали наиболее актуальные предложения в таблицу, используя данные сервиса Яндекс.Маркет.Мы изучаем на примере боксовой версии. При учете, что система собирается с «нуля», такая комплектация будет оптимальна с учетом решения вопроса охлаждения.

Внешний вид и теория

Долгое время процессоры семейства Celeron не претерпевали изменения. Отчасти причиной внесения изменений стал отказ от обратной совместимости с платами, оснащенными сокетом LGA1151.

Долгое время компания делала акцент и выпустила на рынок только чипсет Z370, рассчитанный на старшие процессоры. С ними выбор в пользу младших процессоров был нецелесообразен. H310 чипсет вышел заметно позже.

Как и младшие платы процессоры Intel Celeron G4900 не поддерживаются технологию Optane Memory и набор команд AVX/AVX2.

Графическое ядро UHD Graphics 610 фактически не претерпело качественных изменений, сменился только цифровой индекс.

Произведен процессор по 14 нм техпроцессору. Два ядра с двумя потоками. L1 кэш 64 КБ. Поддерживается оперативная память частотой не выше 2400 МГц.

Заявленный уровень TDP не превышает 45 Вт. Серьезного охлаждения не требуется, с ним вполне можно будет обойтись и пассивными системами, получив на выходе бесшумный режим работы.

Тесты

Cinebench 15

Сравнивать Intel Celeron G4900 будем с процессорами Intel Pentium G5600, Intel Core i3-8350K и AMD Ryzen 3 2200G.

GeekBench 3

Passmark

Итоги по Intel Celeron G4900

Intel Celeron G4900 прорыва по сравнению с ранними поколениями не привнес, снижение энергопотребления в пользовательском сегменте сложно отнести к преимуществам, которые могут оправдать апгрейд уже имеющейся системы. Самый младший процессор будет интересен только для сборки новой системы под офисные задачи. При наличии дополнительного бюджета рекомендуем доплатить и взять новые Core i3, там были проведены заметные улучшения.