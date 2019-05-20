Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года

Тестируемый сегодня Intel Core i7-7740X далеко не новинка, но он по-прежнму остается интересным, выступая альтернативой массовому сегменту с сокетом LGA 1151v2. Также процессор может быть интересен, как решение перед предстоящим апгрейдом на старшие процессоры с сокетом LGA 2066.

Комплектация

Процессор широко представлен на вторичном рынке и в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.У нас на тестах боксовая версия процессора, отличает её только дополнительный срок гарантии. Охлаждение приобретается отдельно, хотя это и характерно с учетом позиционирования платформы.

Особенности

Intel Core i7-7740X относится к семейству Kaby Lake-X. В модельной линейке он является вторым после Intel Core i5-7640X с меньшим количеством потоков.

Под крышкой процессора восемь вычислительных потоков, четыре ядра, 8 Мбайт кэша и разблокированный множитель.

Как и старшие процессоры в линейке, поддерживается память стандарта DDR4 с частотой 2666 МГц. Располагает он 16 линиями PCI-E.

Как можно заметить заметных отличий от Core i7 с сокетами LGA 1150 и LGA 1151 нет.

Тактовая частота составляет 4.3 ГГц с режимом турбо до 4.5 ГГц. Уровень TDP заявлен до 112 Вт.

Тесты

Cinebench 10 Single

Отсутствует встроенное графическое ядро, как и у всех процессоров линейки, ориентированной на экстремалов.

Cinebench 10 Multi

3DMark Skydiver

GeekBench

Intel Core i7-7740X в играх

Far Cry 5 Ultra FHD

Assasins Creed Origin Ultra FHD

GTA 5 Ultra FHD

Rise of the Tombraider Ultra FHD

Battlefield 1 Ultra FHD

Разгон

Итоги по Intel Core i7-7740X

Наш тестовый экземпляр не позволил заметно повысить тактовые частоты без получения стабильных температур. Intel Core i7-7740X взял отметку в 4.7 МГц.Intel Core i7-7740X на момент 2019 года нельзя назвать самым удачным решением для сборки игровой системы. Доплатив можно получить в два раза большее количество ядер выбрав Intel Core i7-9700K. Как итог процессор будет интересен при покупке его на вторичном рынке. К его недостаткам отнесем отсутствие поддержки четырехканальной DDR4 памяти.