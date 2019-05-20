Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года

Тестируемый сегодня Intel Core i7-7740X далеко не новинка, но он по-прежнму остается интересным, выступая альтернативой массовому сегменту с сокетом LGA 1151v2. Также процессор может быть интересен, как решение перед предстоящим апгрейдом на старшие процессоры с сокетом LGA 2066.
Процессор широко представлен на вторичном рынке и в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУ нас на тестах боксовая версия процессора, отличает её только дополнительный срок гарантии. Охлаждение приобретается отдельно, хотя это и характерно с учетом позиционирования платформы.
ОсобенностиIntel Core i7-7740X относится к семейству Kaby Lake-X. В модельной линейке он является вторым после Intel Core i5-7640X с меньшим количеством потоков.
Под крышкой процессора восемь вычислительных потоков, четыре ядра, 8 Мбайт кэша и разблокированный множитель.
Как и старшие процессоры в линейке, поддерживается память стандарта DDR4 с частотой 2666 МГц. Располагает он 16 линиями PCI-E.
Как можно заметить заметных отличий от Core i7 с сокетами LGA 1150 и LGA 1151 нет.
Тактовая частота составляет 4.3 ГГц с режимом турбо до 4.5 ГГц. Уровень TDP заявлен до 112 Вт.
Отсутствует встроенное графическое ядро, как и у всех процессоров линейки, ориентированной на экстремалов.
Тесты
Cinebench 10 Single
Cinebench 10 Multi
3DMark Skydiver
GeekBench
Intel Core i7-7740X в играх
Far Cry 5 Ultra FHD
Assasins Creed Origin Ultra FHD
GTA 5 Ultra FHD
Rise of the Tombraider Ultra FHD
Battlefield 1 Ultra FHD