Обзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700X

Долгое время в сегменте процессоров, решения с 6 и 8 ядрами относились к профессиональному сегменту. Верхние строчки массового сегмента ограничивались 4 ядрами, с приходом Ryzen ситуация изменилась. Так или иначе, AMD подстегнула рынок и своего главного конкурента в лице Intel. В конце прошлого года был анонсирован Intel Core i7-9700K с восемью ядрами, работающими на высокой частоте.

Список актуальных предложений по нему собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В отличие от Intel Core i9-9900K он стоит дешевле, предлагает также восемь ядер, но идет без технологии Hyper-Threading и имеет меньший объем L3-кеша. Стоит ли это переплаты? Предлагаем разобраться в ходе детального тестирования. Процессор Intel Core i7-9700K имеет кеш третьего уровня объемом 12 Мбайт.

Если брать для сравнения прошлый Intel Core i7-8700K с меньшим количеством ядер, поддерживал Hyper-Threading. Отказ от неё в девятом поколении компенсирован повышением тактовых частот и увеличением количества физических ядер. Виртуальная многопоточность или физические ядра? Все зависит насколько хорошо работает в приложении/игре распараллеливание задач. В играх большее количество физических ядер будет эффективнее.

Одним из частых поводов для критики в сторону процессоров Intel начиная с IVY Bridge был отказ от припоя. В Intel Core i7-9700K к нему вернулись, что ожидаемо повысило эффективность отвода тепла и снизило температуры. Также в теории должен улучшиться и разгонный потенциал. В сравнении с восьмым поколением это как минимум дало прибавку в 200-300 МГц.

При этом используется техпроцесс 14++, как и в прошлом поколении. Это может говорить, что заметных изменений в производственный процесс не вносилось. Понизилась базовая частота с 3.7 до 3.6 МГц. Для сохранения рамок в 95 Вт, ведется корректировка частоты и напряжения. На максимальных частотах TDP повышается до 200 Вт, учитывайте этот параметр при выборе системы охлаждения. Рекомендуем обратить внимание на системы жидкостного охлаждения.

Тесты

Cinebench 10 Single

Не потребуется апгрейд материнской платы. Платы 300 серии достаточно просто обновить, загрузив актуальную версию BIOS. Но сама Intel также выпустила набор системной логики Z390 с улучшенной системой питания. Главным конкурентом является процессор AMD Ryzen 7 2700X. Разница в стоимости у них незначительна, но в данный момент наблюдается дефицит процессоров Intel, это же отразилось в рознице.

Cinebench 10 Multi

3DMark Skydiver

GeekBench

Intel Core i7-9700K в играх

Far Cry 5 Ultra FHD

Assasins Creed Origin Ultra FHD

GTA 5 Ultra FHD

Rise of the Tombraider Ultra FHD

Battlefield 1 Ultra FHD

Разгон Intel Core i7-9700K

С учетом того, что даже на заводских частотах при продолжительной нагрузке Intel Core i7-9700K греется выше 90 градусов, рассчитывать на заметное повышение частот в ручном режиме не стоит. Отметка в 5 ГГц может быть взята только в ограниченном числе отобранных процессоров и при должной организации эффективного охлаждения.

Итоги по Intel Core i7-9700K

Восемь ядер, высокие частоты в режиме Turbo Boost, 14нм техпроцесс, смена термоинтерфейса, все это теперь предлагает Intel Core i7-9700K. Как показал комплекс тестов производительность в большинстве приложений повысилась. Если же рассматривать его в качестве сборки игровой системы, то здесь вопрос остается открытым, он не превосходит i7-8700K, да и i7-7700K еще рано списывать со счетов.