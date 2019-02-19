Обзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700X

2019-02-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intel Core i7-9700K; [174]
Долгое время в сегменте процессоров, решения с 6 и 8 ядрами относились к профессиональному сегменту. Верхние строчки массового сегмента ограничивались 4 ядрами, с приходом Ryzen ситуация изменилась. Так или иначе, AMD подстегнула рынок и своего главного конкурента в лице Intel. В конце прошлого года был анонсирован Intel Core i7-9700K с восемью ядрами, работающими на высокой частоте.

Intel Core i7-9700K

Список актуальных предложений по нему собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
В отличие от Intel Core i9-9900K он стоит дешевле, предлагает также восемь ядер, но идет без технологии Hyper-Threading и имеет меньший объем L3-кеша. Стоит ли это переплаты? Предлагаем разобраться в ходе детального тестирования. Процессор Intel Core i7-9700K имеет кеш третьего уровня объемом 12 Мбайт.

Intel Core i7-9700K

Если брать для сравнения прошлый Intel Core i7-8700K с меньшим количеством ядер, поддерживал Hyper-Threading. Отказ от неё в девятом поколении компенсирован повышением тактовых частот и увеличением количества физических ядер. Виртуальная многопоточность или физические ядра? Все зависит насколько хорошо работает в приложении/игре распараллеливание задач. В играх большее количество физических ядер будет эффективнее.

Intel Core i7-9700K

Одним из частых поводов для критики в сторону процессоров Intel начиная с IVY Bridge был отказ от припоя. В Intel Core i7-9700K к нему вернулись, что ожидаемо повысило эффективность отвода тепла и снизило температуры. Также в теории должен улучшиться и разгонный потенциал. В сравнении с восьмым поколением это как минимум дало прибавку в 200-300 МГц.

Intel Core i7-9700K

При этом используется техпроцесс 14++, как и в прошлом поколении. Это может говорить, что заметных изменений в производственный процесс не вносилось. Понизилась базовая частота с 3.7 до 3.6 МГц. Для сохранения рамок в 95 Вт, ведется корректировка частоты и напряжения. На максимальных частотах TDP повышается до 200 Вт, учитывайте этот параметр при выборе системы охлаждения. Рекомендуем обратить внимание на системы жидкостного охлаждения.

Intel Core i7-9700K

Не потребуется апгрейд материнской платы. Платы 300 серии достаточно просто обновить, загрузив актуальную версию BIOS. Но сама Intel также выпустила набор системной логики Z390 с улучшенной системой питания. Главным конкурентом является процессор AMD Ryzen 7 2700X. Разница в стоимости у них незначительна, но в данный момент наблюдается дефицит процессоров Intel, это же отразилось в рознице.

Тесты

Cinebench 10 Single

Intel Core i7-9700K

Cinebench 10 Multi

Intel Core i7-9700K

3DMark Skydiver

Intel Core i7-9700K

GeekBench

Intel Core i7-9700K

Intel Core i7-9700K

Intel Core i7-9700K в играх

Far Cry 5 Ultra FHD

Intel Core i7-9700K

Assasins Creed Origin Ultra FHD

Intel Core i7-9700K

GTA 5 Ultra FHD

Intel Core i7-9700K

Rise of the Tombraider Ultra FHD

Intel Core i7-9700K

Battlefield 1 Ultra FHD

Intel Core i7-9700K

Разгон Intel Core i7-9700K

С учетом того, что даже на заводских частотах при продолжительной нагрузке Intel Core i7-9700K греется выше 90 градусов, рассчитывать на заметное повышение частот в ручном режиме не стоит. Отметка в 5 ГГц может быть взята только в ограниченном числе отобранных процессоров и при должной организации эффективного охлаждения.

Intel Core i7-9700K

Итоги по Intel Core i7-9700K

Восемь ядер, высокие частоты в режиме Turbo Boost, 14нм техпроцесс, смена термоинтерфейса, все это теперь предлагает Intel Core i7-9700K. Как показал комплекс тестов производительность в большинстве приложений повысилась. Если же рассматривать его в качестве сборки игровой системы, то здесь вопрос остается открытым, он не превосходит i7-8700K, да и i7-7700K еще рано списывать со счетов.

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