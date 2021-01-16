Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X

С момента выхода первого Intel Skylake прошло уже более пяти лет, за этой время в рамках него были представлено сразу несколько поколений, получив широкое распространение в пользовательском сегменте. Но позже в этом сегменте подтянулся ближайший конкурент, а с 2020 года еще и заявку сделала Apple выпустив решение на ARM. Ужесточившаяся конкуренция не дает возможности придерживаться прежнего темпа, даже с учетом удачности этого решения.

Intel Core i9-10920X

Платформа HEDT стоит здесь особняком, делая ставку на профессионалов. Но и здесь с учетом того, что конкуренты предлагают увеличенное количество ядер, ранее являющееся только уделом процессоров, рассчитанных на установку в материнские платы с чипсетом X99 и X299. Изучаемый сегодня Intel Core i9-10920X, стал результатом уже отлаженного подхода с плановым увеличением количества ядер в старших решениях. В итоге пользователь, собирая актуальную систему на платформе HEDT получает при тех же затратах, что и ранее увеличенное быстродействие, и уменьшение стоимости в пересчете на одно ядро.

Intel Core i9-10920X

Так за последнее время он заметно подешевел. И сейчас приобрести 12-ядерный процессор можно уже в районе 61 тысячи рублей. В отличие от видеокарт здесь проблем с доступностью не наблюдается, отчасти и из-за того, что сама платформа находится в тени.

Intel Core i9-10920X

На момент начала 2021 года 12 ядер нет даже в самом старшем процессоре, представленном не так давно на выставке CES. Плюс в рамках семейства Cascade Lake есть еще и Core i9-10940X с 14 ядрами и Core i9-10980XE с 18 ядрами.

Intel Core i9-10920X

Сам чипсет изменений не претерпел. Сохранена обратная совместимость. Но сами производители материнских плат под этот релиз обновили и предлагаемые платы, среди прочего предложив улучшенную подсистему питания, которая может быть полезна энтузиастам для проведения разгона, а также при использовании файловой подсистемы с М.2 или несколькими видеокартами.

Intel Core i9-10920X

В новых процессорах предлагается улучшенная технология Turbo Boost 3.0, увеличенное количество линий PCI Express 3.0 и аппаратная защита от ряда уязвимостей. Увеличилась максимальная частота в разгоне. Изменения коснулись контроллера памяти. По умолчанию поддерживаются четырехканальные планки DDR4-2933 с максимальным объемом до 32 Гбайт на каждом. Суммарно можно получить до 256 Гбайт оперативной памяти.

Intel Core i9-10920X

Отмечались технологии машинного обучения. Это 512-битные инструкции AVX, включая инструкции многократно перемножающие пары 8 и 16-битных чисел с накоплением результата. С ними заметно ускоряются такие задачи как ретушь, распознавание речи и перемещение объектов на видео. В массовом сегменте они еще не получили должного распространения в софте. Новое поколение в них дает до 50% прироста, оставляя далеко позади AMD Ryzen 9 3950X.

Intel Core i9-10920X

Тесты

3DMark

Cinebench 20

Geekbench 3

WinRar

AIDA64

FireStrike Extreme

TimeSpy

Blender

Итоги по Intel Core i9-10920X

Intel Core i9-10920X с 12 ядрами, выполненными на 14нм техпроцесс с тактовой частотой до 4.6 ГГц и заявленным уровнем TDP 165W станет хорошим вариантом под систему рассчитанную на выполненные рабочих задач, связанными с 3D-графикой, видео и фото. В целом же, как и ранее HEDT платформа достаточно узкоспециализирована. К плюсам можно сохранить поддержку вышедших ранее материнских плат и общее снижением стоимости в пересчете на ядро.
Комментарии и отзывы Intel Core i9-10920X
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