Обзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USB

Ранее мы уже проводили детальное тестирование Keenetic Air (KN-1610) и Keenetic City (KN-1510), двухдиапазонных роутеров с хорошим техническим оснащением. Продолжая изучение обновленной модельной линейки, сегодня мы рассмотрим возможности Keenetic Extra (KN-1710), отличающегося дополнительными усилителями Wi-Fi и USB-разъемом с поддержкой 4G-модемов, принт-сервера или файлового хранилища. Все это позволяет рассматривать его не только для установки в квартире и офисе, но и в частном секторе, где распространение кабельных провайдеров ограничено.

Keenetic Extra (KN-1710) обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в аккуратно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и главным особенностям этой модели. Комплект включает блок питания, патч-корд и полезную документацию.

Внешний вид

Как и в случае с Keenetic Air (KN-1610) эта модель стала обновлением линейки, вместе с выделением в отдельный бренд, внесены заметные изменения во внешний вид и конструктивные улучшения.

Keenetic Extra (KN-1710) выполнен в общей стилистики серии. Сдержанный и технологичный дизайн с использованием белого и светло-серого.

На крышке расположен ряд светодиодных индикаторов с нанесенной рядом маркировкой. Справа в этом ряду выведена многофункциональная кнопка, выключающая Wi-Fi и активирующая WPS-подключение. Её действие в последующем можно будет настроить.

На левой стороне выведен полноразмерный USB-разъем, именно к нему можно подключить 4G-модем, кабель от принтера, флешку или внешний накопитель.

Рядом с этим разъемом расположена кнопка FN, по умолчанию она позволяет активировать режим безопасного отключения внешнего USB-накопителя. Эта кнопка также настраивается.

Роутер Keenetic Extra (KN-1710) располагает четырьмя LAN и одним WAN. Для подключения к проводному провайдеру может использоваться любой из них или даже несколько.

В конструкции используется четыре несъемные антенны с усилием 5 дБи. Механизм крепления позволяет изменить угол наклона и повернуть относительно точки крепления. Также есть дополнительные усилители приема и передачи WiFi-сигнала для хорошей связи даже с очень маломощными клиентами, такими как смартфоны и планшеты, датчики и камеры.

На внутренней стороне расположена наклейка с серийным номером, MAC-адресом, QR-кодом для быстрого подключения и данными от Wi-Fi сети.

Как и рассмотренные ранее модели его можно установить как на полку, так и зафиксировать на стене.

Начинка

Претензий к качеству сборки нет. Внешне роутер производит приятное впечатление.

Используется процессор MediaTek MT7628AN с тактовой частотой 580МГц. Выделено 32 Мбайт внутренней памяти и 128 Мбайт оперативной DDR2-памяти. Работает Keenetic Extra (KN-1710) в двух диапазонах. 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/c и 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/c . Чипы MediaTek MT7603 и MediaTek MT7612EN. Все сетевые разъемы со скоростью до 100 Мбит/с.

Софт для смартфона

Keenetic Extra (KN-1710) поддерживает взаимодействие с приложением My.Keneetic для iOS и Android. В главном экране приложения можно просмотреть список доступных роутеров для управления.

В окне управления списком выводится список устройств в локальной сети. Отсюда можно просмотреть активность обмена данными.

Само приложение позволяет провести первоначальное подключение к провайдеру. Задать параметры проводной и беспроводной сети.

Есть отдельная вкладка по просмотру и управлению подключенным накопителем, модемом или принтером.

Панель управления

Веб-интерфейс Keenetic Extra (KN-1710) был обновлен. Он стал понятнее в плане расположения опций управления, само управление соответствует современным стандартам.

В главном окне отображается активность использования сети, список подключенных дисков и принтеров, окно со списком приложений, данные по беспроводным сетям 2.4 и 5 ГГц, активность сетевых портов и общие данные.

Во вкладке «Клиенты Wi-Fi» можно просмотреть список подключенных устройств к беспроводной сети. Отредактировать имя и создать правила доступа к общим ресурсам с выставленными опционально ограничениями.

В разделе «Домашняя сеть» задаются параметры основной беспроводной сети в двух диапазонах. Выбирается пароль, имя и расписание работы. Поддерживается бесшовный роуминг.

«Маршрутизация» отображает действующие маршруты IPv4. Отсюда можно добавить пользовательские маршруты.

«Доменное имя» поддерживает фирменный сервис KeenDNS с возможностью регистрации интернет-центра и последующего удаленного доступа к нему. Есть и традиционный набор платных DDNS сервисов.

Проводится контроль доступа к беспроводной сети. Создается гостевая сеть с черным и белым списком. Помимо основной Домашней, можно активировать отдельную Гостевую сеть со своими настройками для чужих устройств, создавать еще дополнительные сети-сегменты, а также настроить белый и черный списки доступа.

В «Общих настройках» можно обновить прошивку, изменить режим работы и дополнить набор компонентов.

Наличие USB с подключенным внешним накопителем, дает доступ к таким полезным сервисам: Torrent-клиент, медиатека DLNA, доступ к файлами в сетях Windows и MacOS, а также FTP-сервер.

Итоги по Keenetic Extra (KN-1710)

Доступна «Диагностика» с монитором активных соединений, пингом и рабочим журналом.Keenetic Extra (KN-1710) станет хорошим выбором двухдиапазонного роутера для использования в квартире, офисе и частном доме. Доступный тут USB, будет полезен не только для раздачи доступа в сеть с 4G-модема, но и для организации продвинутого файлового хранилища с торрентом и медиа-сервером, а также получения общего доступа к принтеру, который изначально не был оснащен сетевым модулем. Роутер продемонстрировал стабильную работу при продолжительной нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".