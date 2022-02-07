Обзор Keenetic Giga (KN-1011). Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6 и MESH

Данная модель доступна в российских магазинах со средней стоимостью в 10 тысяч рублей.
Упакован в коробку, на лицевой стороне которой описаны ключевые его особенности. Комплект включает патч-корд, блок питания и инструкцию на русском языке.
Выполнен корпус из пластика. В оформлении сочетаются белые и серые цвета. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пылью.
Оснащен роутер четырьмя несъемными антеннами. Положение их регулируется в двух плоскостях. Коэффициент усиления 5 dBi.
Набор портов у Keenetic Giga KN-1011 включает пять гигабитных RJ-45. Четыре из них окрашены в белый цвет, а один в светло-синий. По умолчанию последний работает в режиме WAN.
Есть порт SFP. Разъем под комплектный блок питания и скрытая кнопка перезагрузки.
На боковой грани есть сразу два отдельных USB разъема. Один из них скоростной, второй со спецификацией 2.0. Оба разъема с кнопками для безопасного отключения накопителей и устройств.
Группа индикаторов расположена на крышке. Работающая подсветка в этой зоне не мешает в ночное время.
По периметру основания вентиляционная решетка с пиксельным дизайном. Есть ушки, позволяющие зафиксировать роутер вертикально.
Здесь же наклейка, на которой помимо прочего приведены уникальные данные безопасности по беспроводной сети, создаваемой при включении.
В схеме радиоблока применены MediaTek MT7915D. На частоте 2.4 ГГц скорость до 574 Мбит/с. В 802.11ac скорость до 867 Мбит/с. При подключении 802.11ax скорость до 1201 Мбит/с.
При первом запуске пользователя встречает мастер настройки, позволяющий в течение нескольких шагов запустить домашнюю сеть с подключением к различным типам провайдеров.
После настройки в окне управления выводятся общие технические данные. Версия прошивки и используемые ресурсы.
Детальное управление подключением к провайдеру.
Управление диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц в отдельности.
Вывод списка подключенных устройств с опцией регистрации выбранных. С этого экрана можно заблокировать доступ в сеть.
Создание MESH сети.
Гостевые сети в двух диапазонах. Выбор расписания для каждого из них.
Серверы DNS. Фильтрация контента.
Общие настройки системы. Просмотр компоненты KeeneticOS.
Создание сетевых накопителей с общим доступом. Для USB доступны следующие режимы работы: Torrent-клиент, подключение USB модема, внешний накопитель, Time Machine, FTP - сервер, принт-сервер, DLNA-сервер.
Диагностика работы.
После настройки можно просмотреть техническую информацию, подключенные устройства и статистику.
Мониторинг используемых ресурсов.
Беспроводное подключение с iPhone 13 Pro Max: