Обзор Keenetic Giga (KN-1011). Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6 и MESH

Тестируемый сегодня двухдиапазонный роутер Keenetic Giga KN-1011 поддерживает беспроводное соединение Wi-Fi 6 со скоростью до 900 Мбит/с. Из особенностей также отмечаются высокий уровень быстродействия, приоритизации траффика для приложений, встроенный торрент-клиент, VPN-сервисы, встроенные инструменты защиты, а также технологию Wi-Fi MESH.

Keenetic Giga KN-1011

Данная модель доступна в российских магазинах со средней стоимостью в 10 тысяч рублей.

Комплектация

Keenetic Giga KN-1011

Упакован в коробку, на лицевой стороне которой описаны ключевые его особенности. Комплект включает патч-корд, блок питания и инструкцию на русском языке.

Keenetic Giga KN-1011

Внешний вид

Внешне модель стала преемником версии с индексом KN-1010. Производитель в целом придерживается общей стилистика и она довольно практична.

Keenetic Giga KN-1011

Выполнен корпус из пластика. В оформлении сочетаются белые и серые цвета. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пылью.

Keenetic Giga KN-1011

Оснащен роутер четырьмя несъемными антеннами. Положение их регулируется в двух плоскостях. Коэффициент усиления 5 dBi.

Keenetic Giga KN-1011

Набор портов у Keenetic Giga KN-1011 включает пять гигабитных RJ-45. Четыре из них окрашены в белый цвет, а один в светло-синий. По умолчанию последний работает в режиме WAN.

Keenetic Giga KN-1011

Есть порт SFP. Разъем под комплектный блок питания и скрытая кнопка перезагрузки.

Keenetic Giga KN-1011

На боковой грани есть сразу два отдельных USB разъема. Один из них скоростной, второй со спецификацией 2.0. Оба разъема с кнопками для безопасного отключения накопителей и устройств.

Keenetic Giga KN-1011

Группа индикаторов расположена на крышке. Работающая подсветка в этой зоне не мешает в ночное время.

Keenetic Giga KN-1011

По периметру основания вентиляционная решетка с пиксельным дизайном. Есть ушки, позволяющие зафиксировать роутер вертикально.

Keenetic Giga KN-1011

Здесь же наклейка, на которой помимо прочего приведены уникальные данные безопасности по беспроводной сети, создаваемой при включении.

Оснащение

Работает порт Keenetic Giga KN-1011 на базе процессора MT7621AT с тактовой частотой 880 МГц. Располагается 512 Мбайт оперативной памяти типа DDR3 и 128 Мбайт флеш памяти.

Keenetic Giga KN-1011

В схеме радиоблока применены MediaTek MT7915D. На частоте 2.4 ГГц скорость до 574 Мбит/с. В 802.11ac скорость до 867 Мбит/с. При подключении 802.11ax скорость до 1201 Мбит/с.

Веб-панель

Keenetic Giga KN-1011

При первом запуске пользователя встречает мастер настройки, позволяющий в течение нескольких шагов запустить домашнюю сеть с подключением к различным типам провайдеров.

Keenetic Giga KN-1011

После настройки в окне управления выводятся общие технические данные. Версия прошивки и используемые ресурсы.

Keenetic Giga KN-1011

Детальное управление подключением к провайдеру.

Keenetic Giga KN-1011

Управление диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц в отдельности.

Keenetic Giga KN-1011

Вывод списка подключенных устройств с опцией регистрации выбранных. С этого экрана можно заблокировать доступ в сеть.

Keenetic Giga KN-1011

Создание MESH сети.

Keenetic Giga KN-1011

Гостевые сети в двух диапазонах. Выбор расписания для каждого из них.

Keenetic Giga KN-1011

Серверы DNS. Фильтрация контента.

Keenetic Giga KN-1011

Общие настройки системы. Просмотр компоненты KeeneticOS.

Keenetic Giga KN-1011

Создание сетевых накопителей с общим доступом. Для USB доступны следующие режимы работы: Torrent-клиент, подключение USB модема, внешний накопитель, Time Machine, FTP - сервер, принт-сервер, DLNA-сервер.

Keenetic Giga KN-1011

Диагностика работы.

Софт для смартфона

Запустить сеть можно и без ПК. Для смартфона доступно бесплатное приложение.

Keenetic Giga KN-1011

После настройки можно просмотреть техническую информацию, подключенные устройства и статистику.

Keenetic Giga KN-1011

Мониторинг используемых ресурсов.

Тесты

Тестирование скорости проводилось с тарифом провайдера, предполагающим скорость 400 Мбит/с. Проводное подключение:

Keenetic Giga KN-1011

Беспроводное подключение с iPhone 13 Pro Max:

Keenetic Giga KN-1011

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКлючевыми изменениями Keenetic Giga KN-1011 стала поддержка актуального Wi-Fi 6 и увеличившийся вдвое объем оперативной памяти, при этом сохранив преимущество в виде проработанной программной составляющей. С учетом поддержки Wi-Fi MESH его можно использовать в многокомнатных квартирах и частных домах, масштабируя по необходимости покрытие добавлением дополнительных точек.
Keenetic Giga KN-1011 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Keenetic Giga KN-1011
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