Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением

Сегодня в центре внимания у нас будет встраиваемый духовой шкаф LEX EDM 070 BL. Среди его особенностей отмечаются эмаль легкой очистки, опции конвекции и тангенциального охлаждения, набор из режимов работы, а также наличие таймера с механическим управлением. Выпускается в нескольких цветовых расцветках корпуса.

LEX EDM 070 BL обзор

На момент публикации рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей. Продажи уже стартовали. Гарантия 36.6 месяцев на всю крупную бытовую технику и в случае выявления неисправностей в течении первого года и невозможности провести ремонт на месте — замена прибора на новый.

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый комплект включает решетку и глубокий противень, техническую документацию на русском языке и четыре самореза для фиксации.

Выполнен в распространенном типоразмере: 595 на 595 мм. Глубина встраивания 530 мм.

Как и отмечали, есть несколько вариантов цветового оформления: в черном, белом, цвета слоновой кости и из нержавеющей стали.

Черная глянцевая поверхность с серебристой ручкой в верхней части. Ручка широкая, хват удобный. Гармонично впишется в интерьер современной кухни.

Панель управления у LEX EDM 070 BL представлена тремя поворотными барабанами: режимы, таймер и температура.

Контролировать рабочее состояние можно с помощью двух светодиодных индикаторов. Завершение таймера сопровождается хорошо слышимым звонком.

Дверца из тройного стекла. Она обслуживаемая. Внутреннее стекло можно снять, как и саму дверцу. Система быстрого снятия дверцы Snap off, позволяющую всего за пару секунд снять дверь духового шкафа при необходимости.

Объем внутренней камеры составляет 60 литров. Черное эмалированное покрытие. По краям направляющие, предлагающие несколько уровней расположения противней.

В верхнем правом углу находится лампочка с теплым желтым светом. Во время работы она постоянно работает, также можно включить и без нагрева.

Управление

автономное освещение,

размораживание,

нижний нагрев,

верхний и нижний нагрев,

верхний и нижний нагрев с конвекцией,

турбо-гриль,

турбо-гриль с конвекцией.

Сам корпус представляет собой куб из стали. На тыльной стороне находится группа вентиляционных решеток. В верхней части блок под подключение кабеля с заземлением. Для переноски на место монтажа есть ручки в боковых зонах корпуса.Духовой шкаф LEX EDM 070 BL предлагает несколько режимов работы:

В комплектной инструкции подробно описаны оптимальные сценарии готовки для каждого из них. Также отдельно отметим наличие рекомендаций по готовке наиболее распространенных блюд с рекомендованными режимами, температурой и временем.

Тесты

Время выставляется с помощью таймера в диапазоне до 120 минут. Риски шагом в 10 минут. Есть ручной режим работы. При завершении таймера автоматически выключается. Среди рекомендаций есть сокращение таймера на 10 минут, за этот интервал температура внутри камеры будет сохраняться в заданном интервале, но без затрат на электроэнергию.Температура выставляется в диапазоне от 50 до 250 градусов шагом в 10 градусов.После монтажа и подключения к розетке с заземлением рекомендуется провести первый запуск на максимальной температуре в 250 градусов с верхним и нижним нагревом. Так будут удалены посторонние запахи. После остывания протереть тряпкой поверхность.

LEX EDM 070 BL приятен в обращении. Все функции и управление работают интуитивно. Управляется очень просто. Заданные температурные режимы держит четко. Дверца и ручка во время продолжительных сеансов готовки не нагревались выше 40 градусов. С включенной конвенцией не шумит.

Хачапури по-аджарски

Уход за духовым шкафом включает стандартный набор процедур. В случае серьезных загрязнений стекла можно будет снять и промыть дверцу по отдельности.Подготовив и замесив дрожжевое тесто, натираем сыр на терке. Для смеси для себя выбрали состав из 20% адыгейского сыра и 80% сулугуни. Выкладываем форму в виде лодочки. Наполняем содержимое и бортики смесью из сыра.

В духовке установили режим верхнего и нижнего нагрева с конвекцией. Температура 190 градусов, после достижения нужной температуры устанавливаем глубокий противень на 8-9 минут до бурления сыра. После этого прибавляем температуру до 220 градусов и оставляем еще на 3 минуты.

Теперь финальный этап. Вынимаем противень с хачапури и на поверхность сыра добавляем отделенный желток куриного яйца. Возвращаем в духовку примерно на 3 минуты. Тут главное не передержать до полного загустения.

Горячий салат из овощей

LEX EDM 070 BL равномерно пропекло тесто. Сыр расплавлен. Очень вкусно.

Предварительно промытые баклажаны, перец, помидор и кабачок разложили на противень. Выбран режим с верхним и нижним нагревом без конвекции. Температура 150 градусов на 30 минут.

После завершения переворачиваем овощи и возвращаем в духовку на 5 минут, но уже в режиме с турбо-грилем. Достаем овощи. Отделяем шкурки и нарезаем в салат. По вкусу приправляем специями и оливковым маслом.

Купаты на гриле

Для теста гриля мы использовали подготовленные самостоятельно купаты из рубленной говядины. Разместили решетку на самом верхнем уровне. Снизу установлен противень для сбора капель жира.

Температура 190 градусов в течение 15 минут. За это время поверхность купатов была подрумянена. Перевернули на решетке и с закрытой крышкой, но уже без включенного гриля дали дойти в течение еще 10 минут. Получили равномерно прожаренные купаты с красивой корочкой.

Итоги по LEX EDM 070 BL

LEX EDM 070 BL станет хорошим выбором при поиске встраиваемого духового шкафа с механическим управлением. Подробная инструкция с рекомендациями по рецептам, решетка и глубокий противень в комплекте, набор режимов работы, быстрый нагрев, функции таймера и ручное управление, стильный внешний вид. Не устроить может отсутствие минутных отсечек на начальном повороте таймера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".