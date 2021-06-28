Обзор LEX EDP 093 BL. Встраиваемый духовой шкаф

Перед нами духовой шкаф для встройки в кухонный гарнитур - LEX EDP 093 - в элегантном черном цвете. Можно готовить в нем с помощью нижнего или верхнего нагревательного элемента, а также гриля.

Управлять работой духового шкафа легко с помощью переключателя режимов (чтобы выбрать режим приготовления, просто переведите переключатель в необходимое положение), а также регулятора от 50 до максимальной температуры 250 градусов С (чтобы установить температуру приготовления в выбранном режиме, установите регулятор в на нужное положение). Функция быстрого нагрева позволяет достигать температуры 150°C примерно за 4 минуты.С помощью LED таймера можно выбрать режим ручного управления или настроить продолжительность приготовления блюда, или настроить функцию отложенного старта, например, когда вы ждете гостей, можно поставить заготовку в духовой шкаф, задать нужный режим и забыть про основное блюдо, занявшись закусками или салатами, а духовой шкаф сделает все за вас.

Есть тут и функция размораживания, достаточно включить вентилятор на задней стенке духового шкафа, чтобы воздух комнатной температуры циркулировал внутри камеры, тем самым размораживая пищу.Для вашего удобства есть девять режимов приготовления: конвекция, конвекция с нижним нагревом, верхний и нижний нагрев с конвекцией, традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, турбо гриль с конвекцией, автономная подсветка и размораживание).

В инструкции подробно описаны все режимы работы духовки, я наиболее часто использую центральный нагрев плюс конвекцию. Данный режим обеспечивает равномерное распределение температуры по всему пространству духового шкафа, позволяя готовить сразу на нескольких уровнях.LEX EDP 093 обладает еще одной интересной функцией, которую я точно буду использовать - Усиленный гриль + конвекция. В данном режиме включается верхний нагрев и вентилятор конвекции, в результате воздействия инфракрасных лучей, создаваемых разогревшимся грилем происходит интенсивное обжаривание. Данный режим помогает значительно улучшить вкус блюда, сделать румяную корочку на большом куске мясе или пироге.



Внимание! Используйте гриль только при плотно закрытой дверце духового шкафа.

В комплекте с духовым шкафом LEX EDP 093 идет два противня размером 45х36,5 см и решетка, одна пара телескопических направляющих, с помощью которых легко выдвинуть противень из духового шкафа. Очень удобная функция, если во время приготовления блюда, его нужно периодически переворачивать, поливать соусом или выделившимся соком.

В духовом шкафу имеется автономное освещение, для того, чтобы почистить камеру. Очищать духовку рекомендуется после каждого использования, если у вас, что-то убежало, чтобы не накапливались остатки пищи и не превращались в пригоревшие пятна. Достаточно протереть влажной тряпкой без использования агрессивных химикатов. У данной модели утапливаемые ручки управления с LED-подсветкой, вы оцените это, особенно, если духовой шкаф у вас расположен под варочной поверхностью, утапливаемые ручки не пачкаются в спрятанном положении, а значит тереть и мыть придется гораздо реже.

Дверца духовки съемная, значит и за дверцей ухаживать легко, внутреннее стекло вынимается без особых усилий, помыл и поставил обратно.

Объем духовой камеры LEX EDP 093 составляет 60 л, производительность 3100 Вт, при этом класс энергопотребления А. А теперь попробуем приготовить что-нибудь вкусненькое, например, куриные крылья.

А еще стоит обратить внимание на гарантию от производителя, которая представляет 36,6 месяцев от даты продажи. Гарантия будет действовать в течение трех лет и восемнадцати дней, а цифры 36 и 6 - это показатель здоровья вашей техники!

С начала 2017 года действует уникальная программа по гарантийному сервисному обслуживанию продукции LEX: если в течение ПЕРВОГО года гарантии ваша техника сломается, и починить ее прямо на месте и в кратчайшие сроки не получается, то производитель просто поменяет Вашу технику на новую!Но гарантия останется прежней, в течение трех лет можно вызвать специалиста сервисного центра для устранения неполадки или ремонта. Поэтому рекомендую вам обратить внимание на технику LEX при выборе встраиваемой техники.