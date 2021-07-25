Обзор LEX EVI 640 F BL. Индукционная варочная поверхность

Сегодня покупателей бытовой техники интересует не только цена, функции и дизайн, но и энергоэффективность. Среди варочных поверхностей большую популярность набирают индукционные панели. Чем они отличаются от традиционных электрических стеклокерамических, и насколько больше они экономят электроэнергию? Давайте разбираться. Перед нами индукционная варочная поверхность LEX EVI 640 F в стильном черном цвете. Посмотрите, какая она красивая!Для работы прибора необходимо электричество. Принцип нагрева принципиально отличается от традиционных электрических варочных поверхностей: ток поступает на специальную катушку из меди, внутри замкнутого контура создает магнитное поле, которое беспрепятственно проходит сквозь стекло и действует непосредственно на дно сковороды или кастрюли, образуется индукционный ток, который и нагревает посуду.

Температура нагрева зависит от мощности панели, в нашем случае мощность равна 7000 Вт, ток воздействует только на площадь соприкосновения, поэтому тепловые потери минимальны, а значит и КПД расхода электричества один из самых эффективных.Для того, чтобы вскипятить 1 литр воды понадобится всего 4 минуты, что в два раза быстрее, чем на традиционной электрической варочной поверхности. Для приготовления еды потребуется меньше времени, экономия времени и электричества - важное преимущество.

Ухаживать за поверхностью очень легко, достаточно протереть влажной тряпкой. Ни в коем случае не используйте порошковые средства и металлические мочалки. Обратите внимание, что производитель, в том числе, не рекомендует использовать пароочистители.Если вы умудрились разлить горячее сладкое блюдо, то необходимо отключить плиту, передвинуть деревянной лопаткой или специальным металлическим скребком на холодную зону, убрать остатки бумажным полотенцем или тряпкой. Убежавшее варенье или сладкий соус может повредить стеклянную поверхность плиты, будьте внимательны и осторожны!Используйте только специальные средства по уходу за стеклокерамикой или специальный скребок!Пища на плите практически не пригорает, даже если вы что-то неудачно пролили или уронили на плиту во время приготовления! Никакой копоти и гари! Все хозяйки любят чистоту на кухне - сердце своего жилища, поэтому запишем в плюс это преимущество.Важно! Покупая хорошую кухонную технику не скупиться на хорошую посуду с толстым дном, такая посуда стоит дороже “бабушкиных” эмалированных или алюминиевых кастрюлек, но смотрится гораздо стильнее на современной кухне и прослужит гораздо дольше, радуя вас и близких вкусными блюдами.На варочной индукционной поверхности можно использовать чугунную посуду, например, сковороду-гриль для жарки стейков, или специальную посуду из нержавеющей стали для индукционных панелей. Каждый производитель указывает, можно ли использовать ту или иную посуду на индукционных поверхностях, обратите на это внимание.

Теперь поговорим о безопасности. LEX EVI 640 F оснащена специальным блокиратором, вы можете заблокировать панель управления, чтобы предотвратить несанкционированное использование, например, случайное включение детьми или животными зоны нагрева. Риск обжечься, прикоснувшись к такой плите, минимальный, так как нагревание происходит только при контакте с металлической посудой.

Автоматическое отключение. Если вы грешите тем, что часто оставляете приборы включенными, уходя из дома, то можете спокойно захлопнуть дверь и уйти на работу, индукционная варочная поверхность оснащена дополнительной функцией защиты, которая отключит панель.Если случайно забыть на включенной варочной панели нож или вилку, то через минуту она автоматически переключится в режим ожидания, при этом вентилятор продолжит охлаждение панели в течение еще одной минуты.

Если снять кастрюлю с плиты, то она автоматически отключится через 2 минуты. Защита от перегрева. В индукционную варочную панель встроен датчик температуры, в случае повышения температуры выше заданной отметки, варочная панель автоматически выключается.Индикатор остаточного тепла покажет, какая зона не остыла и остается горячей. Индикатор исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры.Очень частая проблема возникает, когда в момент приготовления еды, отвлекаешь на телефон и забываешь про готовку, на этот случай предусмотрена еще одна полезная фишка, например, можно поставить вариться яйца на 5 минут, включить таймер и спокойно погрузиться в соцсети, не беспокоясь о выкипании воды или подгоревших продуктах.Как пользоваться этим чудом техники? Достаточно коснуться пальцем кнопки включения ON/OFF - крайней левой, установить на плиту правильную посуду, убедившись, что дно посуды и поверхность плиты сухие и чистые, при необходимости протереть бумажным полотенцем. Далее выбираем индикатор зоны нагрева, с помощью ползункового датчика - smart glide - посередине панели управления выбираем степень нагрева. Изменить степень нагрева можно в любой момент приготовления пищи. По завершению необходимо отключить прибор, нажав кнопку ON/OFF.LEX EVI 640 F имеет еще одну интересную функцию - Boost, которая мгновенно увеличивает мощность конфорки на протяжении 5 минут, что позволяет готовить еще быстрее. Активировать функцию очень просто, коснувшись уровня нагрева 9 и удерживая кнопку в течение трех секунд.

Важно знать, варочная поверхность может повредиться, если уронить на нее что-либо тяжелое, поэтому над ней рекомендую установить декоративную вытяжку, можно и встраиваемую, если по задумке вы хотите спрятать этот элемент, но в верхних шкафах не рекомендуется хранить тяжелые предметы, которые можно уронить на поверхность.Кроме всего перечисленного LEX EVI 640 F оснащена технологией Flex Zone. Под стеклокерамической поверхностью расположены специальные «умные» индукторы, с помощью которых конфорки способны объединиться между собой и подстраиваться под любую посуду, активируя только лишь ту зону, с которой соприкасается ее дно. Например, можно использовать для приготовления еды утятницы, которые ставятся сразу на две конфорки.Пожалуй, единственным минусом можно назвать более высокую стоимость по сравнению с традиционным электрическими варочными поверхностями этого же производителя, но дизайн и вышеперечисленные плюсы стоят этих денег, плюсы явно перевешивают в сторону покупки именно индукционной.

Рекомендованную розничную цену индукционной варочной поверхности LEX EVI 640 F можно посмотреть на сайте производителя. Если сравнить цены аналогичных индукционных панелей на маркетплейсах, то у LEX явное преимущество по стоимости перед конкурентами.А еще стоит обратить внимание на гарантию от производителя, которая представляет 36,6 месяцев от даты продажи. Гарантия будет действовать в течение трех лет и восемнадцати дней, а цифры 36 и 6 - это показатель здоровья вашей техники!

С начала 2017 года действует уникальная программа по гарантийному сервисному обслуживанию продукции LEX: если в течение ПЕРВОГО года гарантии ваша техника сломается, и починить ее прямо на месте и в кратчайшие сроки не получается, то производитель просто поменяет Вашу технику на новую! Но гарантия останется прежней, в течение трех лет можно вызвать специалиста сервисного центра для устранения неполадки или ремонта. Поэтому рекомендую вам обратить внимание на технику LEX при выборе встраиваемой техники.РЯБОВ НА КУХНЕ, эксперт по кухонной технике.Продолжите знакомство с кухонной техникой LEX в специальном разделе.