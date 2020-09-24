Газовые плиты и варочные панели получили широкое распространение за счет невысокой стоимости газа в сравнении с электричеством. Плюс далеко не каждая проводка в квартирах рассчитана на безопасную эксплуатацию индукционных и других типов электрических плит и панелей. Тестируемая сегодня газовая варочная панель LEX GVG 640-1 BL относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом предлагает четыре конфорки, стеклянное покрытие и одну WOK-конфорку с «тройной короной».

LEX GVG 640-1 BL обзор

Продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей.

Комплектация и монтаж

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованным в палет из пенопласта, предотвращающего появление царапин и повреждений при транспортировке. Комплект включает пару чугунных решеток, крышки рассекателей, конфорки, жиклеры для баллонного газа, угловой штуцер, монтажную ленту, крепеж, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Варочную панель можно подключить к магистральному или баллонному газу. Все необходимое есть в комплекте. Напомним, для обеспечения безопасности монтаж должен проводиться специалистами.Как и в случае с духовым шкафом LEX EDM 070 BL и встраиваемой вытяжкой LEX Hubble G 2M 600 Black, предоставляется возможность выбрать цветовое оформление в зависимости от оформления столешницы и кухонного гарнитура.

Панель из закаленного стекла. Варианты с черным, белым, айвори и айвори лайф. Внешний вид с заделом на премиальность.

Четыре конфорки с традиционным расположением по две в два ряда. В правом нижнем углу у LEX GVG 640-1 BL расположены четыре ручки для независимого управления.

Две конфорки с мощностью по 1750 Вт, одна маленькая конфорка 1000 Вт. Отдельного внимания заслуживает WOK-конфорка с технологией «тройной короны». Ее мощность составляет 3500 ВТ.

Каждая конфорка комплектуется крышкой. У WOK-конфорки таких крышек две.

Предусмотрена защита от попадания жидкости внутрь корпуса. Есть металлические подкладки, оформленные в цвет основной панели.

Собирается все идеально. Без зазоров. Также легко снимаются для дальнейшего обслуживания.

Тесты

Варочная панель подключается к розетке с заземлением. Длина кабеля с запасом. Основание выполнено из металла.

LEX GVG 640-1 BL поддерживает функцию газ-контроля. Суть ее заключается в прерывании подачи газа при затухании пламени. Управляются конфорки отдельно. Поворотные механические ручки. Нажатием на ручку запускается электроподжиг с подачей газа. С помощью них также регулируется объем подаваемого газа.

Решетки позволяют размещать большие кастрюли и WOK-сковородки. Есть возможность готовить сразу на четырех конфорках. Разный уровень мощности позволяет подобрать оптимальную в зависимости от посуды и необходимых температурных режимов готовки. Поверхность плиты за пределами конфорок не нагревается.

Пламя на всех конфорках ровное и стабильное. Электроподжиг работает корректно. Широкий диапазон регулировки по мощности пламени.

Для очистки накопившихся загрязнений используется мягкая салфетка с теплой мыльной водой. Абразивные средства использовать не рекомендуется. Следы пальцев и остатки пищи с поверхности плиты удаляются быстро. Но стоит учитывать, что черная панель проигрывает светлым вариантам исполнения в плане практичности.

Чайник

Чайник объемом 2 литра, выполненный из металла, заполненный на 90% объема на WOK-конфорке, закипает за 6 минут.

Борщ

Борщ готовили, задействовав одновременно пару конфорок. На сковороде сделали зажарку из свеклы, лука и моркови. В это же время готовился бульон. В последующем после приготовления мяса и бульона была добавлена зажарка. Остается добавить зелень и накрыть кастрюлю крышкой еще на 7-10 минут.

Плов

Также приготовили классический плов с говядиной. Для него мы использовали WOK-конфорку. Рис получился равномерно проваренным. Вкус насыщенный. Готовить на варочной панели комфортно.

Итоги по LEX GVG 640-1 BL

LEX GVG 640-1 BL – газовая варочная панель с четырьмя конфорками и панелью из закаленного стекла. Стильный внешний вид, поддержка магистрального и баллонного газа, конфорка с «тройной короной», ручки с интегрированным электроподжигом, функция газ-контроля, широкий диапазон регулировки мощности нагрева. Не устроить может подверженность загрязнению черной поверхности следами пальцев, здесь практичнее будут светлые варианты исполнения в этой же серии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".