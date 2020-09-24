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LEX GVG 640-1 BL обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация и монтажПоставляется упакованным в палет из пенопласта, предотвращающего появление царапин и повреждений при транспортировке. Комплект включает пару чугунных решеток, крышки рассекателей, конфорки, жиклеры для баллонного газа, угловой штуцер, монтажную ленту, крепеж, инструкцию и гарантийный талон.
Варочную панель можно подключить к магистральному или баллонному газу. Все необходимое есть в комплекте. Напомним, для обеспечения безопасности монтаж должен проводиться специалистами.
Внешний видКак и в случае с духовым шкафом LEX EDM 070 BL и встраиваемой вытяжкой LEX Hubble G 2M 600 Black, предоставляется возможность выбрать цветовое оформление в зависимости от оформления столешницы и кухонного гарнитура.
Панель из закаленного стекла. Варианты с черным, белым, айвори и айвори лайф. Внешний вид с заделом на премиальность.
Четыре конфорки с традиционным расположением по две в два ряда. В правом нижнем углу у LEX GVG 640-1 BL расположены четыре ручки для независимого управления.
Две конфорки с мощностью по 1750 Вт, одна маленькая конфорка 1000 Вт. Отдельного внимания заслуживает WOK-конфорка с технологией «тройной короны». Ее мощность составляет 3500 ВТ.
Каждая конфорка комплектуется крышкой. У WOK-конфорки таких крышек две.
Предусмотрена защита от попадания жидкости внутрь корпуса. Есть металлические подкладки, оформленные в цвет основной панели.
Собирается все идеально. Без зазоров. Также легко снимаются для дальнейшего обслуживания.
Варочная панель подключается к розетке с заземлением. Длина кабеля с запасом. Основание выполнено из металла.
Тесты
LEX GVG 640-1 BL поддерживает функцию газ-контроля. Суть ее заключается в прерывании подачи газа при затухании пламени. Управляются конфорки отдельно. Поворотные механические ручки. Нажатием на ручку запускается электроподжиг с подачей газа. С помощью них также регулируется объем подаваемого газа.
Решетки позволяют размещать большие кастрюли и WOK-сковородки. Есть возможность готовить сразу на четырех конфорках. Разный уровень мощности позволяет подобрать оптимальную в зависимости от посуды и необходимых температурных режимов готовки. Поверхность плиты за пределами конфорок не нагревается.
Пламя на всех конфорках ровное и стабильное. Электроподжиг работает корректно. Широкий диапазон регулировки по мощности пламени.
Для очистки накопившихся загрязнений используется мягкая салфетка с теплой мыльной водой. Абразивные средства использовать не рекомендуется. Следы пальцев и остатки пищи с поверхности плиты удаляются быстро. Но стоит учитывать, что черная панель проигрывает светлым вариантам исполнения в плане практичности.
ЧайникЧайник объемом 2 литра, выполненный из металла, заполненный на 90% объема на WOK-конфорке, закипает за 6 минут.
БорщБорщ готовили, задействовав одновременно пару конфорок. На сковороде сделали зажарку из свеклы, лука и моркови. В это же время готовился бульон. В последующем после приготовления мяса и бульона была добавлена зажарка. Остается добавить зелень и накрыть кастрюлю крышкой еще на 7-10 минут.
ПловТакже приготовили классический плов с говядиной. Для него мы использовали WOK-конфорку. Рис получился равномерно проваренным. Вкус насыщенный. Готовить на варочной панели комфортно.
Итоги по LEX GVG 640-1 BLLEX GVG 640-1 BL – газовая варочная панель с четырьмя конфорками и панелью из закаленного стекла. Стильный внешний вид, поддержка магистрального и баллонного газа, конфорка с «тройной короной», ручки с интегрированным электроподжигом, функция газ-контроля, широкий диапазон регулировки мощности нагрева. Не устроить может подверженность загрязнению черной поверхности следами пальцев, здесь практичнее будут светлые варианты исполнения в этой же серии.
LEX GVG 640-1 BL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".