Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"

Газовые плиты и варочные панели получили широкое распространение за счет невысокой стоимости газа в сравнении с электричеством. Плюс далеко не каждая проводка в квартирах рассчитана на безопасную эксплуатацию индукционных и других типов электрических плит и панелей. Тестируемая сегодня газовая варочная панель LEX GVG 640-1 BL относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом предлагает четыре конфорки, стеклянное покрытие и одну WOK-конфорку с «тройной короной».

LEX GVG 640-1 BL

Продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей.

LEX GVG 640-1 BL обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация и монтаж

Поставляется упакованным в палет из пенопласта, предотвращающего появление царапин и повреждений при транспортировке. Комплект включает пару чугунных решеток, крышки рассекателей, конфорки, жиклеры для баллонного газа, угловой штуцер, монтажную ленту, крепеж, инструкцию и гарантийный талон.

LEX GVG 640-1 BL

Варочную панель можно подключить к магистральному или баллонному газу. Все необходимое есть в комплекте. Напомним, для обеспечения безопасности монтаж должен проводиться специалистами.

Внешний вид

Как и в случае с духовым шкафом LEX EDM 070 BL и встраиваемой вытяжкой LEX Hubble G 2M 600 Black, предоставляется возможность выбрать цветовое оформление в зависимости от оформления столешницы и кухонного гарнитура.

LEX GVG 640-1 BL

Панель из закаленного стекла. Варианты с черным, белым, айвори и айвори лайф. Внешний вид с заделом на премиальность.

LEX GVG 640-1 BL

Четыре конфорки с традиционным расположением по две в два ряда. В правом нижнем углу у LEX GVG 640-1 BL расположены четыре ручки для независимого управления.

LEX GVG 640-1 BL

Две конфорки с мощностью по 1750 Вт, одна маленькая конфорка 1000 Вт. Отдельного внимания заслуживает WOK-конфорка с технологией «тройной короны». Ее мощность составляет 3500 ВТ.

LEX GVG 640-1 BL

Каждая конфорка комплектуется крышкой. У WOK-конфорки таких крышек две.

LEX GVG 640-1 BL

Предусмотрена защита от попадания жидкости внутрь корпуса. Есть металлические подкладки, оформленные в цвет основной панели.

LEX GVG 640-1 BL

Собирается все идеально. Без зазоров. Также легко снимаются для дальнейшего обслуживания.

LEX GVG 640-1 BL

Варочная панель подключается к розетке с заземлением. Длина кабеля с запасом. Основание выполнено из металла.

Тесты

LEX GVG 640-1 BL

LEX GVG 640-1 BL поддерживает функцию газ-контроля. Суть ее заключается в прерывании подачи газа при затухании пламени. Управляются конфорки отдельно. Поворотные механические ручки. Нажатием на ручку запускается электроподжиг с подачей газа. С помощью них также регулируется объем подаваемого газа.

LEX GVG 640-1 BL

Решетки позволяют размещать большие кастрюли и WOK-сковородки. Есть возможность готовить сразу на четырех конфорках. Разный уровень мощности позволяет подобрать оптимальную в зависимости от посуды и необходимых температурных режимов готовки. Поверхность плиты за пределами конфорок не нагревается.

LEX GVG 640-1 BL

Пламя на всех конфорках ровное и стабильное. Электроподжиг работает корректно. Широкий диапазон регулировки по мощности пламени.

LEX GVG 640-1 BL

Для очистки накопившихся загрязнений используется мягкая салфетка с теплой мыльной водой. Абразивные средства использовать не рекомендуется. Следы пальцев и остатки пищи с поверхности плиты удаляются быстро. Но стоит учитывать, что черная панель проигрывает светлым вариантам исполнения в плане практичности.

LEX GVG 640-1 BL

Чайник

Чайник объемом 2 литра, выполненный из металла, заполненный на 90% объема на WOK-конфорке, закипает за 6 минут.

LEX GVG 640-1 BL

Борщ

Борщ готовили, задействовав одновременно пару конфорок. На сковороде сделали зажарку из свеклы, лука и моркови. В это же время готовился бульон. В последующем после приготовления мяса и бульона была добавлена зажарка. Остается добавить зелень и накрыть кастрюлю крышкой еще на 7-10 минут.

LEX GVG 640-1 BL

Плов

Также приготовили классический плов с говядиной. Для него мы использовали WOK-конфорку. Рис получился равномерно проваренным. Вкус насыщенный. Готовить на варочной панели комфортно.

LEX GVG 640-1 BL

Итоги по LEX GVG 640-1 BL

Золото. Выбор редакции MegaObzorLEX GVG 640-1 BL – газовая варочная панель с четырьмя конфорками и панелью из закаленного стекла. Стильный внешний вид, поддержка магистрального и баллонного газа, конфорка с «тройной короной», ручки с интегрированным электроподжигом, функция газ-контроля, широкий диапазон регулировки мощности нагрева. Не устроить может подверженность загрязнению черной поверхности следами пальцев, здесь практичнее будут светлые варианты исполнения в этой же серии.
LEX GVG 640-1 BL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LEX GVG 640-1 BL
Обзоры:
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Новости:
Стиральная машина Candy Nova выводит стирку на новый уровень

На выставке IFA GPC 2020 бренд Candy представила миру инновационную стиральную машину Candy Nova. Революц...
В России представлены новые модели «умных» холодильников и стиральных машин Bosch

8 сентября компания БСХ Россия представила обновленные линейки холодильников Bosch с технологией VitaFres...
Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy CS C10DBGX-07

Сушильные машины, обеспечивающие быструю сушку белья, постепенно становятся незаменимыми помощниками для ...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540SЛучший принтер. Canon PIXMA MG2540S
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Представлен доступный смартфон Realme C1...
Представлен доступный смартфон Realme C1Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Realme C15, которая получила аккуму...
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Масс...
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). МассВо время детального изучения процессора ...
NVIDIA и Ubisoft раздают Rainbow Six Sie...
NVIDIA и Ubisoft раздают Rainbow Six SieКомпании NVIDIA и Ubisoft проводят совестную акцию, наградой которой является игра Rainbow Six Siege Gold...
Motorola Moto G 5G Plus получил поддержк...
Motorola Moto G 5G Plus получил поддержкКомпания Motorola пополнила ассортимент смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения моделью ...
Super Flower представила блок питания Le...
Super Flower представила блок питания LeSuper Flower смогла разместить блок питания мощностью 1000 Вт в компактный корпус 130 мм. Leadex V Gold 1...
Подбираем аксессуары для PocketBook 631 ...
Подбираем аксессуары для PocketBook 631 Достаточно часто владельцы электронных читалок спрашивают о том, зачем покупать ...
Объектив Fujinon XF 50mm F/1.0 R WR оцен...
Объектив Fujinon XF 50mm F/1.0 R WR оценКомпания Fujifilm пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер с креплением X-mount (формат A...
Представлен монитор Philips 279C9 с серт...
Представлен монитор Philips 279C9 с сертКомпания Philips представила 27-дюймовый монитор Philips 279C9, который появится в российской продаже по ...
Характеристики Google Pixel 5 утекли в с...
Характеристики Google Pixel 5 утекли в сПрофильное издание WinFuture опубликовало подробные характеристики смартфона Google Pixel 5, который буде...
MediaTek анонсировала чип Dimensity 800U...
MediaTek анонсировала чип Dimensity 800UMediaTek анонсировала Dimensity 800U, объединяющий чипы Dimensity 800 и 820. Новый чип предлагает встроен...
Аренда выделенного VPS сервера...
Аренда выделенного VPS сервераДля создания и поддержания любого проекта необходим выделенный сервер или VPS хостинг. Это наиболее попул...
Смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone...
Смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi A2 и PocophoneВ интернете появилась информация о том, что некоторые устройства компании Xiaomi и Redmi не будут обновле...
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor