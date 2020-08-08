Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа

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LEXAND LUV-2000 обзор
КомплектацияУпакована в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.
Внешний видКорпус лампы выполнен их черного матового пластика. Габариты компактные, вес легкий.
В этом лампе используется связка из ультрафиолетовой лампы и озонатора. Лампа расположена за защитной решеткой, предотвращающей механические повреждения.
Верхнюю часть корпуса можно использовать как ручку для транспортировки.
За управление в LEXAND LUV-2000 отвечает механическая кнопка со светодиодным индикатором. На обратной стороне microUSB, используемый для проведения сеанса зарядки.
Как и в рассмотренном ранее портативном стерилизаторе используется распространённый тип разъема, упрощающий поиск кабеля в поездках. Корпус устройства защищен, соответствуя уровню защиты IPX4.
ТестыВыполнено устройство в формате 2-в-1, помимо дезинфекции, оно проводит очистку воздуха. Для дезинфекции используется бактерицидная лампа. Согласно медицинским данным, этот способ уничтожает 99.9% бактерий и вирусов. Такой же способ используется в медицинских учреждениях. Для лампы заявлен ресурс службы в 10000 часов, мощность лампы 2.5 Вт.
Помимо нее используется озонатор. Его принцип работы схож с грозой, сходство проявляется и в запахе свежести во время работы. Электрический разряд перестраивает кислород в озон. Этот газ выходит из прибора в воздух помещения. Этот газ присоединяется к молекулам загрязняющих веществ и разрушает их.
LEXAND LUV-2000 рассчитан на обработку помещения площадью до 20 квадратных метров. Подойдет для типовых российских квартир и небольших офисов. Помимо этого, за время тестирования мы его использовали для обработки салона автомобиля. Здесь она вместе с обеззараживанием воздуха, эффективно убирает неприятные запахи.
Управление простое. После нажатия на кнопку запускается процесс обработки. Отключается лампа автоматически. Сама обработка помещения должна проводиться без нахождения в ней людей. Помимо воздуха можно обрабатывать ключи, одежду, смартфоны, планшеты, посуду и детские соски.
Встроенного аккумулятора хватает надолго. На восстановление заряда в последствии потребуется около часа.