Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа

Не так давно мы изучали термобутылку со стерилизатором LEXAND LUV-1000 и персональным стерилизатором LEXAND LUV-3000, сегодня детально затронем вопрос обработки помещения с помощью ультрафиолетовой лампы LEXAND LUV-2000. Как и рассмотренные ранее устройства, она портативная.

LEXAND LUV-2000

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

LEXAND LUV-2000 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.

LEXAND LUV-2000

Внешний вид

Корпус лампы выполнен их черного матового пластика. Габариты компактные, вес легкий.

LEXAND LUV-2000

В этом лампе используется связка из ультрафиолетовой лампы и озонатора. Лампа расположена за защитной решеткой, предотвращающей механические повреждения.

LEXAND LUV-2000

Верхнюю часть корпуса можно использовать как ручку для транспортировки.

LEXAND LUV-2000

За управление в LEXAND LUV-2000 отвечает механическая кнопка со светодиодным индикатором. На обратной стороне microUSB, используемый для проведения сеанса зарядки.

LEXAND LUV-2000

Как и в рассмотренном ранее портативном стерилизаторе используется распространённый тип разъема, упрощающий поиск кабеля в поездках. Корпус устройства защищен, соответствуя уровню защиты IPX4.

Тесты

Выполнено устройство в формате 2-в-1, помимо дезинфекции, оно проводит очистку воздуха. Для дезинфекции используется бактерицидная лампа. Согласно медицинским данным, этот способ уничтожает 99.9% бактерий и вирусов. Такой же способ используется в медицинских учреждениях. Для лампы заявлен ресурс службы в 10000 часов, мощность лампы 2.5 Вт.

LEXAND LUV-2000

Помимо нее используется озонатор. Его принцип работы схож с грозой, сходство проявляется и в запахе свежести во время работы. Электрический разряд перестраивает кислород в озон. Этот газ выходит из прибора в воздух помещения. Этот газ присоединяется к молекулам загрязняющих веществ и разрушает их.

LEXAND LUV-2000

LEXAND LUV-2000 рассчитан на обработку помещения площадью до 20 квадратных метров. Подойдет для типовых российских квартир и небольших офисов. Помимо этого, за время тестирования мы его использовали для обработки салона автомобиля. Здесь она вместе с обеззараживанием воздуха, эффективно убирает неприятные запахи.

LEXAND LUV-2000

Управление простое. После нажатия на кнопку запускается процесс обработки. Отключается лампа автоматически. Сама обработка помещения должна проводиться без нахождения в ней людей. Помимо воздуха можно обрабатывать ключи, одежду, смартфоны, планшеты, посуду и детские соски.

LEXAND LUV-2000

Встроенного аккумулятора хватает надолго. На восстановление заряда в последствии потребуется около часа.

Итоги по LEXAND LUV-2000

LEXAND LUV-2000 при своих компактных габаритах позволяет эффективно обеззараживать и очищать воздух в помещении. Автоматический режим работы, длительное время автономной работы, защита IPX4, высокий ресурс службы.
Комментарии и отзывы LEXAND LUV-2000
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