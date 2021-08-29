Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild

Legend of Zelda – действительно легендарная игровая серия, сумевшая завоевать преданность миллионов фанатов по всему миру глубокой проработанностью мира, уникальными механиками и головоломками, а также увлекательным геймплеем. Продавшись общим тиражом более 120 млн экземпляров, она не только принесла успех Nintendo, но и во многом определила вектор развития для индустрии. Практически каждая часть саги в свое время возглавляла различные топы, а Breath of the Wild и вовсе была признана лучшей игрой поколения.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Введение

У каждой легенды должно быть свое начало, и им для Зельды стала Skyward Sword, выпущенная к 25-летию с начала приключений Линка на платформе Wii. Получив высокие оценки критиков и игроков, заслуженной популярности она все же не обрела: игра появилась уже на излете жизненного цикла консоли, к тому же далеко не всем понравилось местное motion-управление: одно дело махать контроллером пять минут в какой-нибудь аркаде, а совсем другое – во время многочасовых забегов по огромному миру.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Выход Breath of the Wild вызвал новый всплеск интереса к франшизе, и в Nintendo справедливо решили дать «Небесному мечу» второй шанс. Теперь уже к 35-летию серии, на Switch вышел ремастер Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, в котором добавили классическое управление, исправили большинство недочетов и багов оригинала, значительно «подтянули» графику, а также, наконец, научили персонажей русскому языку.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Сюжет

Сюжет переносит нас на много тысячелетий назад от событий Breath of the Wild. В те стародавние времена люди жили на небесах в городе Небоземь, Зельда не была принцессой, а Линк еще не спасал мир. Наш протагонист пока лишь ученик в рыцарской академии, и только готовится стать членом элитной организации воздушных всадников, рассекающих поднебесье на своих разумных птицах – небокрылах.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Линка и Зельду, во время романтической прогулки (в отличие от остальных игр, здесь они испытывают нежные чувства друг к другу), застигает врасплох сильное торнадо. Девушка падает с огромной высоты на неизведанную землю, о которой в небесном городе ходят лишь легенды. Линк бросается за подругой, но теряет сознание и приходит в себя лишь в академии. Наш храбрый герой, разжившись волшебным мечом и закупившись отварами, отправляется спасать девушку, параллельно пытаясь раскрыть тайну: отчего небеса и поверхность оказались разделены на века.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

В Skyward Sword мир не такой открытый, как в той же Breath of the Wild, зато здесь гораздо лучше проработана сама история. На протяжении своего длинного путешествия, игрок многое узнает об истории вселенной, ее богах, демонах и пророчествах, красной линией проходящих через всю серию. Нам расскажут, как начало формироваться многострадальное государство Хайрул, а также о проклятье, что призвано сводить главных героев с их антагонистом раз за разом.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Небоземь здесь играет роль хаба, где можно отдохнуть, закупиться экипировкой или обсудить что-либо с местными жителями. Весь остальной мир, поделенный на три огромные локации (равнины, пустыня и вулкан), изобилует заброшенными руинами с разнообразными загадками и, конечно, голодными монстрами. Перемещаться нам позволят не только на своих ногах, но и верхом на небокрыле. Дизайн уровней хорошо проработан: они полны бесконечных развилок, секретов и преград. Хотя каждую зону и придется пробегать по много раз, это не надоедает – всегда обнаруживаются не замеченные или не доступные ранее «тропинки», ведущие к новым приключениям.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Квесты весьма изобретательны и интересны, и по ним никто не собирается вести за ручку. Ярким примером может стать задание про спасение ребенка от демона, которое требует долгих расследований и поисков, а приводит к совершенно неожиданной развязке. Некоторые квесты немного затянуты, но из-за интересной истории это не будет критичным. В награду за выполнение заданий, герой получает кристаллы благодарности, которые можно позже обменять на ряд редких и полезных предметов.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Персонажи здесь глубокие и «живые», многие способны реагировать на случайные действия игрока: разбив какой-нибудь горшок, можно привлечь внимание окружающих, а если Линк, в попытках собрать местную валюту – рупии, уронит люстру в таверне, то хозяин обязательно заставит отрабатывать ущерб.

Геймплей

При решении интересных и вполне логичных головоломок, игроку пригодится не только смекалка, но и различные девайсы, например, бомбы, сачок для ловли насекомых или механический жук, с помощью которого можно активировать недоступные переключатели. Сильнее же всего меня впечатлила механика кристаллов времени, которые переносят пространство вокруг себя в прошлое: если на месте пустыни когда-то был океан, то почему бы не поплавать по ней на корабле? Игра постоянно меняется, предлагая пользователям новые техники и не давая заскучать.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Многие геймплейные элементы, столь полюбившиеся игрокам в Breath of the Wild, впервые были реализованы именно в Skyward Sword: планер, который позволяет смягчить падения, шкала выносливости, расходуемая на преодоление препятствий, щиты, ломающиеся при использовании, и прочее. Гаджеты и зелья можно улучшать, увеличивая их эффективность. Для этого понадобятся не только рупии, но и ингредиенты, собираемые в процессе приключений.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Из нововведений стоит также отметить появившиеся три слота под сейвы и автосохранение. Теперь можно пропускать реплики в диалогах и заставке, описания предметов появляются лишь когда находишь их в первый раз, а помощница Фай не пристает по каждому поводу и без. Все это сильно раздражало в оригинале. Если же вы являетесь счастливым обладателем фигурки amiibo, то добавляется опция телепортироваться в Небоземь в любой момент.

Боевая система

Одним из украшений игры стала система управления движениями. Помня о вопросах, которые возникали к оригиналу, разработчики предложили пользователям сразу две схемы. Взяв в руки по джойкону можно взаимодействовать с игрой также, как когда-то на Wii – делая взмахи руками. При этом контроллеры будут гораздо точнее отслеживать положение, чем Wii Motion Plus. Также добавили возможность управлять предметами с помощью гироскопа и поворачивать камеру.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Второй способ предполагает нанесение ударов оружием с помощью правого стика, что звучит довольно логично. Вот только нужно не просто отклонять последний в нужном направлении, а вначале замахиваться, и только затем резко перемещать в сторону атаки. При этом, если делать движения медленно, то наш герой никого не ударит, а будет просто потешно водить мечом. Не уверен, что контроллер в таком режиме выдержит все 50 часов геймплея. Кроме того, чтобы осмотреться вокруг, требуется задействовать все тот же правый стик только уже вместе с «шифтом», что не совсем удобно.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Как бы то ни было, но такое управление сделало боевую систему весьма интересной и разнообразной. Для удобства в сражениях, можно выбрать конкретного противника, чтобы Линк всегда поворачивался к нему лицом. Протагонист умеет рубить горизонтально, вертикально, по диагонали, а также делать выпады. Наиболее эффективная, но затрачивающая много энергии круговая атака наносит урон всем вокруг. Появились добивания, а с помощью щита, управление которым привязано на левый стик, можно парировать удары и оглушать противников.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Победить некоторых врагов можно лишь найдя прорехи в их защите, и делая удары в определенном направлении. Если же размахивать мечом хаотично, то атаки будут просто блокироваться. Иногда соперника нужно вначале нокаутировать, чтобы затем ткнуть в уязвимое место. Подняв меч вертикально, можно зарядить его энергией, чтобы усилить свою атаку. Если все это следует учитывать в борьбе с рядовыми противниками, то что уж говорить про боссов – там все гораздо сложнее и интереснее, а победить без смекалки вряд ли не получится. Motion-управление задействовано не только в боях, но и при полетах на небокрыле, бросании бомб, ловли сачком и многом другом.

Графика, звук, локализация

Визуально игра похорошела и преобразилась: оригинальный Skyward Sword для Wii шел в разрешении 480p с 30 кадрами в секунду. Теперь же это полноценные 1080p в стационаре и 720p в портативном режиме, да еще и с 60 кадрами. Часть текстур и спецэффектов также переработали: чего только стоят развивающиеся на ветру волосы и реалистичные тени. Ремастер выглядит не как проект из далекого прошлого, завернутый в красивый фантик, а словно современная игра. Отмечу также, что в каждом из режимов консоли все тексты хорошо читаются.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Серия всегда славилась отличным саундтреком, но в этой игре музыка просто идеально подобрана под происходящее на экране, а часто и просто завораживает. Не зря композиции из нее часто исполняются на концертных площадках. В переиздании добавили поддержку объемного звука, так что обладателям домашнего кинотеатра можно только позавидовать.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Рассказывая об Skyward Sword HD невозможно не упомянуть про русскую локализацию, поскольку для сюжетно-ориентированной игры, ее наличие очень важно. Перевод выполнен качественно, с душой, юмором и без явных ляпов. Локализация коснулась только текста – озвучка осталась оригинальной, но ее в игре не очень-то и много: Линк просто не разговаривает, а остальные персонажи делают лишь по одному выкрику или вздоху в начале диалогов.

Вывод

Skyward Sword была прекрасной игрой с отличными сюжетом, персонажами, атмосферой и геймплеем. Переиздание же показало, что «Небесный меч» можно сделать еще лучше. Сохранив оригинальную схему управления, разработчики добавили и альтернативную, которая, наверняка, придется по вкусу большей части аудитории. Графику вывели на новый уровень, но сумели сохранить и атмосферу оригинала. Скрупулезно переработав игру, Nintendo убрала все «заусенцы», на которые жаловались пользователи, а русская локализация добавляет еще очков этому захватывающему приключению. Legend Of Zelda: Skyward Sword HD – одна из лучших игр в серии, которая уступает, возможно, лишь Breath of the Wild.

Legend Of Zelda: Skyward Sword HD

Автор: Артем Костенко
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