Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild

Выход Breath of the Wild вызвал новый всплеск интереса к франшизе, и в Nintendo справедливо решили дать «Небесному мечу» второй шанс. Теперь уже к 35-летию серии, на Switch вышел ремастер Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, в котором добавили классическое управление, исправили большинство недочетов и багов оригинала, значительно «подтянули» графику, а также, наконец, научили персонажей русскому языку.
Линка и Зельду, во время романтической прогулки (в отличие от остальных игр, здесь они испытывают нежные чувства друг к другу), застигает врасплох сильное торнадо. Девушка падает с огромной высоты на неизведанную землю, о которой в небесном городе ходят лишь легенды. Линк бросается за подругой, но теряет сознание и приходит в себя лишь в академии. Наш храбрый герой, разжившись волшебным мечом и закупившись отварами, отправляется спасать девушку, параллельно пытаясь раскрыть тайну: отчего небеса и поверхность оказались разделены на века.
В Skyward Sword мир не такой открытый, как в той же Breath of the Wild, зато здесь гораздо лучше проработана сама история. На протяжении своего длинного путешествия, игрок многое узнает об истории вселенной, ее богах, демонах и пророчествах, красной линией проходящих через всю серию. Нам расскажут, как начало формироваться многострадальное государство Хайрул, а также о проклятье, что призвано сводить главных героев с их антагонистом раз за разом.
Небоземь здесь играет роль хаба, где можно отдохнуть, закупиться экипировкой или обсудить что-либо с местными жителями. Весь остальной мир, поделенный на три огромные локации (равнины, пустыня и вулкан), изобилует заброшенными руинами с разнообразными загадками и, конечно, голодными монстрами. Перемещаться нам позволят не только на своих ногах, но и верхом на небокрыле. Дизайн уровней хорошо проработан: они полны бесконечных развилок, секретов и преград. Хотя каждую зону и придется пробегать по много раз, это не надоедает – всегда обнаруживаются не замеченные или не доступные ранее «тропинки», ведущие к новым приключениям.
Квесты весьма изобретательны и интересны, и по ним никто не собирается вести за ручку. Ярким примером может стать задание про спасение ребенка от демона, которое требует долгих расследований и поисков, а приводит к совершенно неожиданной развязке. Некоторые квесты немного затянуты, но из-за интересной истории это не будет критичным. В награду за выполнение заданий, герой получает кристаллы благодарности, которые можно позже обменять на ряд редких и полезных предметов.
Персонажи здесь глубокие и «живые», многие способны реагировать на случайные действия игрока: разбив какой-нибудь горшок, можно привлечь внимание окружающих, а если Линк, в попытках собрать местную валюту – рупии, уронит люстру в таверне, то хозяин обязательно заставит отрабатывать ущерб.
Многие геймплейные элементы, столь полюбившиеся игрокам в Breath of the Wild, впервые были реализованы именно в Skyward Sword: планер, который позволяет смягчить падения, шкала выносливости, расходуемая на преодоление препятствий, щиты, ломающиеся при использовании, и прочее. Гаджеты и зелья можно улучшать, увеличивая их эффективность. Для этого понадобятся не только рупии, но и ингредиенты, собираемые в процессе приключений.
Из нововведений стоит также отметить появившиеся три слота под сейвы и автосохранение. Теперь можно пропускать реплики в диалогах и заставке, описания предметов появляются лишь когда находишь их в первый раз, а помощница Фай не пристает по каждому поводу и без. Все это сильно раздражало в оригинале. Если же вы являетесь счастливым обладателем фигурки amiibo, то добавляется опция телепортироваться в Небоземь в любой момент.
Второй способ предполагает нанесение ударов оружием с помощью правого стика, что звучит довольно логично. Вот только нужно не просто отклонять последний в нужном направлении, а вначале замахиваться, и только затем резко перемещать в сторону атаки. При этом, если делать движения медленно, то наш герой никого не ударит, а будет просто потешно водить мечом. Не уверен, что контроллер в таком режиме выдержит все 50 часов геймплея. Кроме того, чтобы осмотреться вокруг, требуется задействовать все тот же правый стик только уже вместе с «шифтом», что не совсем удобно.
Как бы то ни было, но такое управление сделало боевую систему весьма интересной и разнообразной. Для удобства в сражениях, можно выбрать конкретного противника, чтобы Линк всегда поворачивался к нему лицом. Протагонист умеет рубить горизонтально, вертикально, по диагонали, а также делать выпады. Наиболее эффективная, но затрачивающая много энергии круговая атака наносит урон всем вокруг. Появились добивания, а с помощью щита, управление которым привязано на левый стик, можно парировать удары и оглушать противников.
Победить некоторых врагов можно лишь найдя прорехи в их защите, и делая удары в определенном направлении. Если же размахивать мечом хаотично, то атаки будут просто блокироваться. Иногда соперника нужно вначале нокаутировать, чтобы затем ткнуть в уязвимое место. Подняв меч вертикально, можно зарядить его энергией, чтобы усилить свою атаку. Если все это следует учитывать в борьбе с рядовыми противниками, то что уж говорить про боссов – там все гораздо сложнее и интереснее, а победить без смекалки вряд ли не получится. Motion-управление задействовано не только в боях, но и при полетах на небокрыле, бросании бомб, ловли сачком и многом другом.
Серия всегда славилась отличным саундтреком, но в этой игре музыка просто идеально подобрана под происходящее на экране, а часто и просто завораживает. Не зря композиции из нее часто исполняются на концертных площадках. В переиздании добавили поддержку объемного звука, так что обладателям домашнего кинотеатра можно только позавидовать.
Рассказывая об Skyward Sword HD невозможно не упомянуть про русскую локализацию, поскольку для сюжетно-ориентированной игры, ее наличие очень важно. Перевод выполнен качественно, с душой, юмором и без явных ляпов. Локализация коснулась только текста – озвучка осталась оригинальной, но ее в игре не очень-то и много: Линк просто не разговаривает, а остальные персонажи делают лишь по одному выкрику или вздоху в начале диалогов.
Автор: Артем Костенко