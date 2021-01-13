Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams

Тренд с переводом сотрудников на удаленную работу заложенный в прошлом году, будет продолжен и дальше. Предполагаем, что даже после нормализации эпидемиологической ситуации, многие компании оставят сотрудников на удаленке, исключая из расходов оплату места в офисе. Для взаимодействия и общения используются такие инструменты, как Zoom или Microsoft Teams. Чаще всего запускаются они на ноутбуке или настольном ПК.

Lenovo ThinkSmart View

Тестируемый сегодня Lenovo ThinkSmart View, ориентирован на тех, кто использует в своей работы инструмент от Microsoft, впервую очередь для администрирования и организации взаимодействия между сотрудниками.

Комплектация

Lenovo ThinkSmart View

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Внутреннее ее пространство заполнено вспененным материалом. Стартовый набор включает адаптер питания и набор документации.

Lenovo ThinkSmart View

Внешний вид

Корпус устройства представляет собой планшет с сенсорным экраном, объединенный с динамиком. Левая его часть выполняет функцию ножки, для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Lenovo ThinkSmart View

Дисплей расположен под углом, обеспечивая удобный контроль и управление при размещении на рабочем столе.

Lenovo ThinkSmart View

На верхней грани выведены кнопки регулировки громкости. В этой же зоне выведены отверстия встроенных микрофонов. Есть механический тумблер микрофона.

Lenovo ThinkSmart View

Для видеосвязи есть встроенная вебкамера с HD разрешением (720p). Она не перекрывается при взаимодействии пальцами с интерфейсом.

Lenovo ThinkSmart View

На боковой грани есть рычаг, отвечающий за физическое закрытие объектива камеры обеспечив режим полной приватности.

Lenovo ThinkSmart View

В основании ножки расположен канал с разъемом питания утоплен, так предотвращается изгиб или излом кабеля при неаккуратном обращении. В комплекте идет адаптер питания мощностью 30 Вт.

Оснащение

Изображение выводится на 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Углы обзора широкие. Уровень яркости регулируется автоматически. Изображение хорошо читается, не бликует. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно.

Lenovo ThinkSmart View

Работает Lenovo ThinkSmart View на платформе Qualcomm Snapdragon 624 с тактовой частотой 1.80 ГГц со встроенной графикой Adreno 506. Доступны 2 Гбайт встроенной LPDDR3 памяти. Под хранение и операционную системы выделено 8 Гбайт.

Lenovo ThinkSmart View

Интерфейс

Lenovo ThinkSmart View

Используется операционная система AOSP 8.1. Здесь предлагается доступ только у Microsoft Teams. Для начала необходимо провести авторизацию.

Lenovo ThinkSmart View

На главный экран выводятся иконки быстрого доступа к списку вызовов, контактам, календарю и голосовой почте.

Lenovo ThinkSmart View

Экран звуковых вызовов.

Lenovo ThinkSmart View

Список контактов.

Lenovo ThinkSmart View

Голосовая почта.

Lenovo ThinkSmart View

Есть вкладка с тонкими настройками работы Lenovo ThinkSmart View.

Lenovo ThinkSmart View

Встроенный микрофон передает голос без искажений. Для беспроводного подключения используется Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Работает интерфейс плавно.

Lenovo ThinkSmart View

Из ограничений отметим отсутствие встроенного аккумулятора. Автономная работа не поддерживается, при отключении питания система выключается и требуется повторная авторизация. Сам производитель отмечает возможность использовать вдали от офиса, включая открытые пространства и общественные места. Для сохранения приватности деловых переговоров можно будет подключить беспроводные наушники.

Итоги по Lenovo ThinkSmart View

Lenovo ThinkSmart View – узкоспециализированное устройство ориентированное впервую очередь на руководящий сегмент, использующий для взаимодействия с сотрудниками инструмент Microsoft Teams. Удобный формат исполнения с настольным размещением, встроенный микрофон и веб-камера, переключатели для обеспечения приватности, сенсорное управление, динамик с регулируемой громкостью. К минусам отнесем отсутствие поддержки автономной работы.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkSmart View
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