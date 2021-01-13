Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams

Тренд с переводом сотрудников на удаленную работу заложенный в прошлом году, будет продолжен и дальше. Предполагаем, что даже после нормализации эпидемиологической ситуации, многие компании оставят сотрудников на удаленке, исключая из расходов оплату места в офисе. Для взаимодействия и общения используются такие инструменты, как Zoom или Microsoft Teams. Чаще всего запускаются они на ноутбуке или настольном ПК.

Комплектация

Тестируемый сегодня Lenovo ThinkSmart View, ориентирован на тех, кто использует в своей работы инструмент от Microsoft, впервую очередь для администрирования и организации взаимодействия между сотрудниками.

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Внутреннее ее пространство заполнено вспененным материалом. Стартовый набор включает адаптер питания и набор документации.

Внешний вид

Корпус устройства представляет собой планшет с сенсорным экраном, объединенный с динамиком. Левая его часть выполняет функцию ножки, для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Дисплей расположен под углом, обеспечивая удобный контроль и управление при размещении на рабочем столе.

На верхней грани выведены кнопки регулировки громкости. В этой же зоне выведены отверстия встроенных микрофонов. Есть механический тумблер микрофона.

Для видеосвязи есть встроенная вебкамера с HD разрешением (720p). Она не перекрывается при взаимодействии пальцами с интерфейсом.

На боковой грани есть рычаг, отвечающий за физическое закрытие объектива камеры обеспечив режим полной приватности.

Оснащение

В основании ножки расположен канал с разъемом питания утоплен, так предотвращается изгиб или излом кабеля при неаккуратном обращении. В комплекте идет адаптер питания мощностью 30 Вт.Изображение выводится на 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Углы обзора широкие. Уровень яркости регулируется автоматически. Изображение хорошо читается, не бликует. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно.

Работает Lenovo ThinkSmart View на платформе Qualcomm Snapdragon 624 с тактовой частотой 1.80 ГГц со встроенной графикой Adreno 506. Доступны 2 Гбайт встроенной LPDDR3 памяти. Под хранение и операционную системы выделено 8 Гбайт.

Интерфейс

Используется операционная система AOSP 8.1. Здесь предлагается доступ только у Microsoft Teams. Для начала необходимо провести авторизацию.

На главный экран выводятся иконки быстрого доступа к списку вызовов, контактам, календарю и голосовой почте.

Экран звуковых вызовов.

Список контактов.

Голосовая почта.

Есть вкладка с тонкими настройками работы Lenovo ThinkSmart View.

Встроенный микрофон передает голос без искажений. Для беспроводного подключения используется Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Работает интерфейс плавно.

Итоги по Lenovo ThinkSmart View

Из ограничений отметим отсутствие встроенного аккумулятора. Автономная работа не поддерживается, при отключении питания система выключается и требуется повторная авторизация. Сам производитель отмечает возможность использовать вдали от офиса, включая открытые пространства и общественные места. Для сохранения приватности деловых переговоров можно будет подключить беспроводные наушники.Lenovo ThinkSmart View – узкоспециализированное устройство ориентированное впервую очередь на руководящий сегмент, использующий для взаимодействия с сотрудниками инструмент Microsoft Teams. Удобный формат исполнения с настольным размещением, встроенный микрофон и веб-камера, переключатели для обеспечения приватности, сенсорное управление, динамик с регулируемой громкостью. К минусам отнесем отсутствие поддержки автономной работы.