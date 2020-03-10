Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode

В конце прошлого года в России официально стартовали продажи планшета Lenovo Yoga Smart Tab. Впервые с ним мы познакомились еще на выставке IFA 2019. Модель интересна и предлагает сразу ряд уникальных преимуществ. Помимо характерного для серии Yoga смелого дизайна, он выступает частью «умного дома» с поддержкой Google Ассистент и Ambient Mode. В рамках данного обзора мы также сравним его с Google Home Hub.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 19 990. Доступны две модификации: 3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт.Поставляется в коробке с оформлением под искусственный камень. Комплект включает USB Type-C кабель и зарядное устройство.

Внешний вид

Общим для них является валикообразное утолщение на одной из граней корпуса. В Lenovo Yoga Smart Tab этот элемент также сохранен. Дает он сразу ряд преимуществ.

Среди них возможность с помощью откидной ножки установить его на ровной поверхности без дополнительного чехла. А при полностью откинутой ножке подвесить на стене.

С учетом позиционирования в качестве компонента «умного дома», как нельзя актуально, это позволяет провести интеграцию планшета в уже имеющийся интерьер.

В этом же элементе по краям находятся решетки динамиков JBL. Выдается насыщенный стереозвук.

Корпус выполнен из темно-серого пластика с немарким матовым покрытием. Жесткость корпуса высокая, он устойчив к скручиванию и деформациям.

В основании ножки скрывается слот для карты памяти. Планшет поддерживает установку емких накопителей. Риск случайной потери накопителя исключен. В центре блок основной камеры.

Большую часть площади фронтальной стороны занимает дисплей. Боковые рамки шириной 1 см. Слева объектив фронтальной камеры.

Зарядка осуществляется через актуальный разъем USB Type-C. Сохранена поддержка проводных наушников и динамиков.

Сравнение с Google Home Hub и режим Ambient Mode

За управление отвечают кнопка включения и качелька регулировки громкости. Расположены они на правой грани.Одними из особенностей стали нативная поддержка Ambient Mode и Google Ассистент. В режиме сна Lenovo Yoga Smart Tab выводит на экран уведомления, снимки с Google Photo и подсказки голосового помощника.

У нас есть возможность сравнить его с Google Home Hub, оригинальный «умный экран». Важно отметить, что на момент выхода официально в России продажи линейки устройств Google так и не стартовали. Также имеется проблема с активацией русского языка, фактически голосовой помощник на колонках и экране работает только на английском, как и выводимые подсказки.

Планшет выигрывает по площади дисплея и качеству выводимой картинки. Выше и качество выводимого звука. Внимание уделено точности определения голосовых команд. Установлена связка сразу из трех микрофонов.

Из недостатков отметим отсутствие возможности трансляции видеороликов и музыки с ноутбука и компьютера. Также нет быстрого доступа к экрану управления элементами умного дома. Последнюю задачу можно будет решить отдельной установкой Google Home.

Сравнение звука в Lenovo Yoga Smart Tab и Google Home Hub

Наличие возможности ставить программное обеспечение и использовать в отрыве от розетки еще одно весомое преимущество изучаемого устройства.

Экран

Изображение выводится на 10.1-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Сочная и насыщенная картинка с запасом по яркости. Подсветка равномерна по всей площади матрицы. На нажатия реагирует точно.

Начинка

Построен Lenovo Yoga Smart Tab на базе платформы Qualcomm Snapdragon 439. Рекорды в тестах быстродействия планшет не ставит. На высокое качество графики в ресурсоемких играх тоже рассчитывать не стоит. Но при этом в приложениях работает плавно, без видимых зависаний.

Доступны 4 оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Место под хранение можно будет расширить при помощи карты памяти.

Графика Adreno 505 на средних и низких настройках графики позволит поиграть в популярные игры. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревается.

Связь

Аккумулятор

Поддержку LTE добавлять не стали. Из модулей беспроводной связи доступны Wi-Fi с двумя диапазонами и Bluetooth 4.2. Работает соединение к сети стабильно, потоковое вещание видео в высоком разрешении без видимых задержек.За автономную работу отвечает несъемный аккумулятор с емкостью 7 000 мАч. Его хватает примерно на 14 часов в режиме просмотра видео. Показатели автономности у него отличные. На полное восстановление уходит около 5 часов. Быстрая зарядка не поддерживается. Напомним, процесс зарядки можно совместить с выводом Ambient Mode.

Камеры

Lenovo Yoga Smart Tab оснащен двумя камерами. Основная с разрешением 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. На какие-то чудеса в плане высокой резкости снимаемых кадров рассчитывать не стоит. Подойдет для съемки документов или видеосвязи.

Софт

На текущий момент оболочка построена на базе операционной системы Android 9. За время тестирования в течение месяца было получено одно обновление. Набор Google дополнен приложениями от Lenovo, Netflix и Outlook.

Добавлен дополнительный экран с выводом последних новостей и виджет погоды.

Есть ДЕТСКИЙ режим с ограничениями по количеству выводимых приложений и доступа к нежелательному контенту.

Lenovo Yoga Smart Tab обзор

При откинутой подставке и подключенном питании планшет автоматически переходит в Ambient Mode с активным голосовым помощником. Здесь нет никаких проблем с использованием русского языка, работает все корректно.

Итоги по Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab станет правильным выбором в качестве домашнего планшета, предлагая дополнительно к традиционным сценариям эксплуатации еще и возможность интеграции в систему «умного дома». Нативная поддержка управления голосом на русском языке, удобная подставка, высокое качество встроенной акустики, яркий 10.1-дюймовый IPS-дисплей, три микрофона с высокой чувствительностью, слот для карты памяти. Придраться можно к отсутствию LTE.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".