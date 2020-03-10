Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode

2020-03-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Lenovo Yoga Smart Tab; [240]
В конце прошлого года в России официально стартовали продажи планшета Lenovo Yoga Smart Tab. Впервые с ним мы познакомились еще на выставке IFA 2019. Модель интересна и предлагает сразу ряд уникальных преимуществ. Помимо характерного для серии Yoga смелого дизайна, он выступает частью «умного дома» с поддержкой Google Ассистент и Ambient Mode. В рамках данного обзора мы также сравним его с Google Home Hub.

Lenovo Yoga Smart Tab

Рекомендованная стоимость составляет 19 990. Доступны две модификации: 3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт.

Комплектация

Поставляется в коробке с оформлением под искусственный камень. Комплект включает USB Type-C кабель и зарядное устройство.

Lenovo Yoga Smart Tab

Внешний вид

С планшетами этой серии мы уже знакомились на примере Lenovo Yoga Tablet 2, Lenovo Yoga Tablet 2 Pro с встроенным проектором и самым первым Lenovo Yoga Tablet 8.

Lenovo Yoga Smart Tab

Общим для них является валикообразное утолщение на одной из граней корпуса. В Lenovo Yoga Smart Tab этот элемент также сохранен. Дает он сразу ряд преимуществ.

Lenovo Yoga Smart Tab

Среди них возможность с помощью откидной ножки установить его на ровной поверхности без дополнительного чехла. А при полностью откинутой ножке подвесить на стене.

Lenovo Yoga Smart Tab

С учетом позиционирования в качестве компонента «умного дома», как нельзя актуально, это позволяет провести интеграцию планшета в уже имеющийся интерьер.

Lenovo Yoga Smart Tab

В этом же элементе по краям находятся решетки динамиков JBL. Выдается насыщенный стереозвук.

Lenovo Yoga Smart Tab

Корпус выполнен из темно-серого пластика с немарким матовым покрытием. Жесткость корпуса высокая, он устойчив к скручиванию и деформациям.

Lenovo Yoga Smart Tab

В основании ножки скрывается слот для карты памяти. Планшет поддерживает установку емких накопителей. Риск случайной потери накопителя исключен. В центре блок основной камеры.

Lenovo Yoga Smart Tab

Большую часть площади фронтальной стороны занимает дисплей. Боковые рамки шириной 1 см. Слева объектив фронтальной камеры.

Lenovo Yoga Smart Tab

Зарядка осуществляется через актуальный разъем USB Type-C. Сохранена поддержка проводных наушников и динамиков.

Lenovo Yoga Smart Tab

За управление отвечают кнопка включения и качелька регулировки громкости. Расположены они на правой грани.

Сравнение с Google Home Hub и режим Ambient Mode

Одними из особенностей стали нативная поддержка Ambient Mode и Google Ассистент. В режиме сна Lenovo Yoga Smart Tab выводит на экран уведомления, снимки с Google Photo и подсказки голосового помощника.

Lenovo Yoga Smart Tab

У нас есть возможность сравнить его с Google Home Hub, оригинальный «умный экран». Важно отметить, что на момент выхода официально в России продажи линейки устройств Google так и не стартовали. Также имеется проблема с активацией русского языка, фактически голосовой помощник на колонках и экране работает только на английском, как и выводимые подсказки.

Lenovo Yoga Smart Tab

Планшет выигрывает по площади дисплея и качеству выводимой картинки. Выше и качество выводимого звука. Внимание уделено точности определения голосовых команд. Установлена связка сразу из трех микрофонов.

Lenovo Yoga Smart Tab

Из недостатков отметим отсутствие возможности трансляции видеороликов и музыки с ноутбука и компьютера. Также нет быстрого доступа к экрану управления элементами умного дома. Последнюю задачу можно будет решить отдельной установкой Google Home.

Lenovo Yoga Smart Tab

Наличие возможности ставить программное обеспечение и использовать в отрыве от розетки еще одно весомое преимущество изучаемого устройства.

Сравнение звука в Lenovo Yoga Smart Tab и Google Home Hub

Экран

Изображение выводится на 10.1-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Сочная и насыщенная картинка с запасом по яркости. Подсветка равномерна по всей площади матрицы. На нажатия реагирует точно.

Lenovo Yoga Smart Tab

Начинка

Построен Lenovo Yoga Smart Tab на базе платформы Qualcomm Snapdragon 439. Рекорды в тестах быстродействия планшет не ставит. На высокое качество графики в ресурсоемких играх тоже рассчитывать не стоит. Но при этом в приложениях работает плавно, без видимых зависаний.

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Доступны 4 оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Место под хранение можно будет расширить при помощи карты памяти.

Lenovo Yoga Smart Tab

Графика Adreno 505 на средних и низких настройках графики позволит поиграть в популярные игры. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревается.

Lenovo Yoga Smart Tab

Связь

Поддержку LTE добавлять не стали. Из модулей беспроводной связи доступны Wi-Fi с двумя диапазонами и Bluetooth 4.2. Работает соединение к сети стабильно, потоковое вещание видео в высоком разрешении без видимых задержек.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает несъемный аккумулятор с емкостью 7 000 мАч. Его хватает примерно на 14 часов в режиме просмотра видео. Показатели автономности у него отличные. На полное восстановление уходит около 5 часов. Быстрая зарядка не поддерживается. Напомним, процесс зарядки можно совместить с выводом Ambient Mode.

Lenovo Yoga Smart Tab

Камеры

Lenovo Yoga Smart Tab оснащен двумя камерами. Основная с разрешением 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. На какие-то чудеса в плане высокой резкости снимаемых кадров рассчитывать не стоит. Подойдет для съемки документов или видеосвязи.

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Lenovo Yoga Smart Tab

Софт

На текущий момент оболочка построена на базе операционной системы Android 9. За время тестирования в течение месяца было получено одно обновление. Набор Google дополнен приложениями от Lenovo, Netflix и Outlook.

Lenovo Yoga Smart Tab

Добавлен дополнительный экран с выводом последних новостей и виджет погоды.

Lenovo Yoga Smart Tab

Есть ДЕТСКИЙ режим с ограничениями по количеству выводимых приложений и доступа к нежелательному контенту.

Lenovo Yoga Smart Tab

При откинутой подставке и подключенном питании планшет автоматически переходит в Ambient Mode с активным голосовым помощником. Здесь нет никаких проблем с использованием русского языка, работает все корректно.

Lenovo Yoga Smart Tab обзор

Итоги по Lenovo Yoga Smart Tab

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Yoga Smart Tab станет правильным выбором в качестве домашнего планшета, предлагая дополнительно к традиционным сценариям эксплуатации еще и возможность интеграции в систему «умного дома». Нативная поддержка управления голосом на русском языке, удобная подставка, высокое качество встроенной акустики, яркий 10.1-дюймовый IPS-дисплей, три микрофона с высокой чувствительностью, слот для карты памяти. Придраться можно к отсутствию LTE.
Lenovo Yoga Smart Tab получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Smart Tab
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